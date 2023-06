W celu odróżnienia laptopów premium z systemem ChromeOS od ich podstawowych odpowiedników, Google podobno uruchamia nową inicjatywę brandingową o nazwie "Chromebook X". Jak wspomniano w niedawnym raporcie 9to5Google, kilka commitów kodu odnosi się do nazwy "Chromebook X", wskazując, że może ona być stosowana w przypadku urządzeń spełniających określone specyfikacje i oferujących ekskluzywne funkcje, takie jak automatycznie generowane napisy do połączeń wideo i wbudowany efekt rozmycia portretu.

Podczas gdy ChromeOS jest zwykle kojarzony z budżetowymi laptopami używanymi w środowiskach edukacyjnych, jego funkcje zostały z czasem rozszerzone, aby dostosować się do profesjonalnych zastosowań. Obejmuje to obsługę aplikacji zwiększających produktywność, takich jak LumaFusion, oraz możliwość uruchamiania programów Linux. Marka Chromebook X może pomóc klientom odróżnić urządzenia nadające się głównie do podstawowych zadań, takich jak przeglądanie stron internetowych i praca biurowa, od tych z bardziej zaawansowanymi możliwościami, takimi jak Chromebook HP Dragonfly Pro.

Rzekome laptopy Chromebook X mogą nosić odrębną etykietę na obudowie i prezentować unikalną animację rozruchową. W oparciu o wewnętrzne specyfikacje, mogą być one zobowiązane do posiadania określonej ilości pamięci RAM, kamery i wyświetlacza, które są zgodne ze standardami Google. Modele z wybranymi procesorami Intel i AMD mogą kwalifikować się do oznaczenia Chromebook X, a 9to5Google spekuluje, że urządzenia te mogą być sprzedawane w cenie od około 350 do 500 USD, biorąc pod uwagę potencjalne włączenie chipów Intel z serii N.

Wymagania sprzętowe przypominają standard Evo Intela, ale ponieważ Google odpowiada za cały system operacyjny, urządzenia Chromebook X mogą również zawierać ekskluzywne funkcje oprogramowania. Wcześniej Google używało oznaczeń "Plus" lub "Premium" dla niektórych Chromebooków, aby wskazać zwiększoną pamięć masową, wydajność i możliwości wielozadaniowe. Jednakże, ponieważ terminy te są teraz nieobecne w katalogu urządzeń Google w USA, jest prawdopodobne, że firma toruje drogę dla marki Chromebook X.

Na rynku no-code /low-code platforma taka jak AppMaster może przyspieszyć proces tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, czyniąc go nawet 10 razy szybszym i trzykrotnie bardziej opłacalnym. To kompleksowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) wzmacnia pozycję programistów, zapewniając im najnowocześniejsze narzędzia i zasoby do tworzenia skalowalnych, w pełni funkcjonalnych rozwiązań programistycznych.

Przy szerokim spektrum urządzeń i rozwiązań programowych dostępnych na rynku, posiadanie wyraźnych inicjatyw brandingowych, takich jak Chromebook X, może znacznie pomóc użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. Wraz z szybkim postępem technologicznym, zarówno branża sprzętu, jak i oprogramowania muszą zapewniać przejrzystość i innowacyjność, zapewniając klientom możliwość maksymalnego wykorzystania tych potężnych narzędzi.