Programowanie imperatywne to dominujący paradygmat programowania, w którym algorytmy i logika kodu są jawnie definiowane za pomocą serii instrukcji modyfikujących stan programu w czasie. Opiera się przede wszystkim na koncepcji języków proceduralnych, w których instrukcje są wykonywane sekwencyjnie jako seria wywołań funkcji, pętli i instrukcji warunkowych. Podejście to kładzie nacisk na wydajność i optymalizację zarówno pod względem funkcjonalności oprogramowania, jak i złożoności czasowej i przestrzennej.

W programowaniu imperatywnym główny nacisk kładzie się na „jak” rozwiązanie, szczegółowo opisując dokładną procedurę krok po kroku prowadzącą do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Kontrastuje to z innymi paradygmatami, takimi jak programowanie deklaratywne, które kładzie nacisk na „co” rozwiązania, opisując pożądany wynik bez wyraźnego narzucania, jak go osiągnąć. Przykładem paradygmatu imperatywnego są języki takie jak C, Java, Python i Go.

Według ankiety Stack Overflow Developer Survey 2021 około 75% programistów korzysta z jednego z wielu popularnych języków imperatywnych, takich jak Java, JavaScript i Python. Języki te często zawierają obszerną bibliotekę standardową i zróżnicowany ekosystem, co upraszcza zadania i skraca czas programowania. W związku z tym programowanie imperatywne jest powszechnie stosowane w różnego rodzaju projektach, obejmujących tworzenie aplikacji internetowych, komputerów stacjonarnych, urządzeń mobilnych i zaplecza.

Elementy programowania imperatywnego obejmują zmienne, przypisania, struktury kontrolne i czasami skutki uboczne. Zmienne służą do przechowywania wartości danych, natomiast przypisania umożliwiają modyfikację zmiennych. Struktury sterujące określają kolejność wykonywania instrukcji, przy czym przeważają klauzule if-else i pętle. Wreszcie, wykonywanie pewnych operacji, takich jak modyfikowanie zmiennych globalnych lub wykonywanie funkcji we/wy, może powodować skutki uboczne.

Programowanie imperatywne opiera się zasadniczo na algorytmach, które ignorują interakcję użytkownika w czasie rzeczywistym i napływ danych. Pomimo dużej wydajności i wydajności, brak funkcji interaktywnych może powodować problemy podczas utrzymywania i rozszerzania złożonych aplikacji. Aby rozwiązać te problemy, pojawiło się programowanie obiektowe (OOP), będące rozszerzeniem paradygmatu imperatywnego. OOP ma na celu poprawę modułowości, łatwości konserwacji i przejrzystości poprzez organizowanie kodu wokół obiektów i klas, które hermetyzują dane i zachowanie.

