La programmation impérative est un paradigme de programmation dominant dans lequel les algorithmes et la logique du code sont explicitement définis par une série d'instructions qui modifient l'état d'un programme au fil du temps. Il repose principalement sur le concept de langages procéduraux, dans lesquels les instructions sont exécutées séquentiellement sous la forme d'une série d'appels de fonctions, de boucles et d'instructions conditionnelles. Cette approche tend à donner la priorité aux performances et à l’optimisabilité à la fois en termes de fonctionnalités logicielles et de complexité temporelle et spatiale.

Dans la programmation impérative, l’accent est mis principalement sur le « comment » d’une solution, en détaillant la procédure exacte, étape par étape, pour atteindre le résultat souhaité. Cela contraste avec d'autres paradigmes, tels que la programmation déclarative, qui met l'accent sur le « quoi » de la solution, décrivant le résultat souhaité sans dicter explicitement comment y parvenir. Le paradigme impératif est illustré par des langages tels que C, Java, Python et Go.

Selon l'enquête 2021 auprès des développeurs Stack Overflow, environ 75 % des développeurs utilisent l'un des nombreux langages impératifs populaires, tels que Java, JavaScript et Python. Ces langages incluent souvent une vaste bibliothèque standard et un écosystème diversifié, simplifiant ainsi les tâches et réduisant le temps de développement. Par conséquent, la programmation impérative est couramment utilisée dans divers types de projets, englobant le développement Web, de bureau, mobile et backend.

Les éléments de la programmation impérative intègrent des variables, des affectations, des structures de contrôle et, occasionnellement, des effets secondaires. Les variables sont utilisées pour stocker les valeurs des données, tandis que les affectations permettent de modifier les variables. Les structures de contrôle déterminent la séquence d’exécution des instructions, les clauses if-else et les boucles étant principalement utilisées. Enfin, des effets secondaires peuvent survenir lors de l'exécution de certaines opérations, telles que la modification de variables globales ou l'exécution de fonctionnalités d'E/S.

La programmation impérative est fondamentalement structurée autour d’algorithmes qui ne tiennent pas compte de l’interaction des utilisateurs en temps réel et du flux de données. Bien que très efficace et performant, le manque de fonctionnalités interactives peut entraîner des problèmes lors de la maintenance et de l'extension d'applications complexes. Pour répondre à ces préoccupations, la programmation orientée objet (POO) est apparue comme une extension du paradigme impératif. La POO vise à améliorer la modularité, la maintenabilité et la clarté en organisant le code autour d'objets et de classes, qui encapsulent les données et le comportement.

