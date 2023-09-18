İlişkisel veritabanları bağlamında çoğaltma, çeşitli veritabanı düğümlerinde verilerin birden çok kopyasını oluşturma ve sürdürme, veri tutarlılığı, yedeklilik ve yüksek kullanılabilirlik sağlama sürecini ifade eder. Bu teknik, sistemin performansını artırır, birincil sunucu üzerindeki yükü azaltır ve tek hata noktalarını ortadan kaldırarak uygulama altyapısının genel güvenilirliğine ve sağlamlığına katkıda bulunur. Çoğaltma, hataya dayanıklı sistemler oluşturmak için hayati bir unsurdur ve özellikle verilerin iş sürekliliği ve veriye dayalı karar alma için hayati öneme sahip olduğu dağıtılmış ortamlarda önemlidir.

İlişkisel veritabanlarında anlık görüntü çoğaltma, işlemsel çoğaltma ve birleştirme çoğaltması dahil olmak üzere çeşitli türlerde çoğaltma stratejileri kullanılır. Anlık görüntü çoğaltma, belirli bir zamanda tüm veritabanının anlık görüntüsünün alınmasını ve bu verilerin ikincil düğümler arasında çoğaltılmasını içerir. Bu strateji, senkronizasyon sırasında önemli miktarda depolama ve ağ kaynağı tüketebileceğinden, veri değişikliklerinin sık olmadığı senaryolar için en uygunudur.

Öte yandan işlemsel çoğaltma, bireysel işlemleri yakalayıp birincil düğümden ikincil düğümlere yayarak çalışır. Bu yaklaşım, verilerde yapılan değişikliklerin tüm sisteme doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlayarak birincil veritabanının neredeyse gerçek zamanlı bir kopyasını sağlar. E-ticaret platformları veya finansal sistemler gibi yüksek veri tutarlılığı ve minimum gecikme gerektiren uygulamalar için çok uygundur.

Birleştirme çoğaltması, birden çok kaynaktan gelen verileri birleştirilmiş bir veri kümesinde birleştirir ve eşzamanlı güncellemeler nedeniyle oluşabilecek çakışmaları çözer. Bu strateji, verilerin birden fazla konumdan bağımsız olarak toplandığı ve güncellendiği dağıtılmış sistemler için idealdir. Birleştirme çoğaltması ile veriler, tüm düğümlerde tutarlılığı korumak için periyodik olarak senkronize edilir ve birleştirilir.

İlişkisel veritabanlarında çoğaltmanın uygulanması, ağ gecikmesi, depolama alanı, bant genişliği ve seçilen çoğaltma stratejisi gibi çeşitli faktörlerin dikkatli bir şekilde planlanmasını ve dikkate alınmasını gerektirir. Ayrıca çoğaltmanın yapılandırması ve yönetimi, MySQL, PostgreSQL veya Microsoft SQL Server gibi belirli veritabanı sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Karmaşık, kritik görev sistemlerinde, veritabanı yöneticileri (DBA'lar), süreci otomatikleştirmek ve izlemek için genellikle karmaşık çoğaltma yönetimi araçlarını kullanır.

Kullanıcıların görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platform olan AppMaster söz konusu olduğunda çoğaltma, oluşturulan uygulamaların yüksek kullanılabilirliğini ve ölçeklenebilirliğini sağlamada önemli bir rol oynar. AppMaster kullanıcılarına veri modelleri, iş mantığı, REST API'leri ve WebSocket endpoints oluşturmanın yanı sıra sezgisel drag-and-drop arayüzünü kullanarak web ve mobil uygulama kullanıcı arayüzleri oluşturma olanağı sağlar.

AppMaster platformu üzerinde oluşturulan uygulamalar, birincil veritabanları olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veri tabanıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşebilir ve bu da PostgreSQL'in yerleşik çoğaltma özelliklerinden yararlanabilir. Bu özellikler, WAL (İleriye Yazma Günlüğü) kayıtlarını birincil sunuculardan yedek sunuculara ileten ve minimum gecikmeyle salt okunur kopyalar sağlayan akış çoğaltma gibi birden fazla çoğaltma çözümü sunar. Temel veritabanı sisteminde gelişmiş çoğaltma mekanizmalarının kullanılması, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için yüksek performans, güvenilirlik ve hata toleransı sağlamasını sağlar.

Sonuç olarak çoğaltma, veri tutarlılığı, yedeklilik ve kullanılabilirlik ile ilgili kritik gereksinimleri karşılayan ilişkisel veritabanlarının önemli bir yönüdür. Veritabanı sistemleri, çeşitli çoğaltma stratejileri ve teknikleri kullanarak, kendilerine bağlı uygulamaların sağlamlığını ve ölçeklenebilirliğini sağlar. Güçlü no-code bir platform olan AppMaster, yalnızca uygulama geliştirme sürecini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli iş ihtiyaçlarını ve kullanım durumlarını karşılayan yüksek performanslı, hataya dayanıklı uygulamalar sağlamak için PostgreSQL uyumlu veritabanlarının doğasında bulunan kopyalama yeteneklerinden de yararlanır. .