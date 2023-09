Padrão Publicar-Assinar

O padrão Publish-Subscribe, frequentemente abreviado como Pub-Sub, é um padrão de mensagens amplamente utilizado na área de arquitetura e design de software, especialmente para sistemas distribuídos altamente escaláveis. Este padrão separa os produtores de dados, conhecidos como editores, dos consumidores de dados, chamados assinantes, aproveitando o conceito de mensagens ou eventos e uma entidade intermediária conhecida como corretor de mensagens ou barramento de eventos. O objetivo principal do padrão Publish-Subscribe é facilitar a comunicação entre diferentes componentes dentro de um sistema, ao mesmo tempo que minimiza dependências, promove modularidade e permite maior flexibilidade na composição do sistema.

Em um sistema Pub-Sub típico, os editores criam e emitem mensagens ou eventos sem especificar explicitamente quais assinantes devem receber as informações. Em vez disso, os editores contam com o intermediário de mensagens para lidar com a distribuição de mensagens aos assinantes apropriados. Os assinantes, por outro lado, manifestam seu interesse em receber determinados tipos de mensagens ou eventos registrando-se no corretor de mensagens. Esse processo de registro costuma ser chamado de assinatura de uma mensagem ou tipo de evento específico, ou de assinatura de um canal ou tópico específico. Os assinantes também podem adicionar ou remover assinaturas dinamicamente com base nas alterações de requisitos ou capacidades.

O agente de mensagens desempenha um papel crucial em um sistema Pub-Sub. É responsável por manter a lista de entidades subscritas, lidar com o roteamento e distribuição de mensagens para os assinantes apropriados e, opcionalmente, implementar vários recursos de qualidade de serviço (QoS), como persistência de mensagens, garantias de entrega e filtragem ou transformação de mensagens. . O corretor de mensagens atua como um ponto central de coordenação, dissociando efetivamente editores e assinantes e permitindo-lhes evoluir de forma independente. Essa dissociação não apenas minimiza as dependências diretas entre os componentes, mas também aumenta a flexibilidade e facilita a manutenção do sistema.

Em comparação com outros padrões de mensagens, como os padrões ponto a ponto ou de solicitação-resposta, o padrão Pub-Sub oferece diversas vantagens. Em primeiro lugar, promove um fraco acoplamento entre os componentes, o que leva a uma maior modularidade e capacidade de evolução do sistema. Em segundo lugar, a sua natureza assíncrona permite uma melhor utilização de recursos e capacidade de resposta, uma vez que editores e assinantes podem produzir ou consumir mensagens simultaneamente e ao seu próprio ritmo. Em terceiro lugar, o padrão Pub-Sub pode acomodar facilmente os requisitos de escalabilidade, à medida que novos editores e assinantes podem ingressar no sistema com interrupção mínima dos fluxos de trabalho existentes.

No entanto, apesar desses benefícios, o Padrão Pub-Sub também apresenta alguns desafios e limitações. Uma desvantagem notável é a falta de feedback direto dos assinantes aos editores. Em certos casos de uso, os editores podem exigir uma confirmação ou reconhecimento dos assinantes após o processamento bem-sucedido da mensagem. Embora esse ciclo de feedback possa ser implementado através da introdução de canais de comunicação e padrões de mensagens adicionais, ele pode aumentar a complexidade do sistema geral, negando assim parte da simplicidade fornecida pelo Padrão Pub-Sub. Além disso, a dependência de corretores de mensagens centralizados pode introduzir pontos únicos de falha ou gargalos de recursos. No entanto, esses problemas podem ser mitigados através do uso de implementações de corretores de mensagens distribuídas, como Apache Kafka ou RabbitMQ, ou da adoção de corretores de mensagens baseados em nuvem, que oferecem recursos integrados de alta disponibilidade e escalabilidade.

O padrão Publish-Subscribe é particularmente relevante no contexto das práticas modernas de desenvolvimento de software, como arquitetura de microsserviços, sistemas orientados a eventos e pipelines de processamento de dados em tempo real. Vários exemplos reais de sistemas Pub-Sub nesses contextos podem ser encontrados, incluindo sistemas populares de notificação web ou móvel, plataformas de processamento de fluxo de dados e várias arquiteturas de comunicação IoT. A plataforma AppMaster, uma poderosa ferramenta no-code que facilita o desenvolvimento visual de aplicativos backend, web e móveis, também é capaz de utilizar os princípios do Padrão Pub-Sub nas soluções de software que gera. Isso não apenas aumenta a flexibilidade e a escalabilidade dos aplicativos criados pelo AppMaster, mas também promove uma arquitetura de software modular e de fácil manutenção que pode se adaptar às necessidades em evolução dos domínios de negócios e dos cenários tecnológicos.