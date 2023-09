Kontinuierliche Lieferung (CD)

Continuous Delivery (CD) ist eine entscheidende Praxis in modernen Softwareentwicklungsmethoden, die sich hauptsächlich auf die schnelle, sichere und nachhaltige Bereitstellung von Softwareänderungen für Benutzer und Kunden konzentriert. CD legt Wert auf die Automatisierung des Software-Release-Prozesses, einschließlich Anwendungserstellung, Tests und Bereitstellung, um einen stetigen Fluss von Software-Updates in Produktionsumgebungen sicherzustellen. Diese Vorgehensweise unterstützt Entwicklungsteams bei der effizienten Verwaltung laufender Änderungen und Aktualisierungen von Softwareprodukten und ermöglicht es Unternehmen, in der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

CD hat seine Wurzeln in der agilen Methode, insbesondere in den Prinzipien der Zusammenarbeit, des schnellen Feedbacks und der iterativen Entwicklung. Die Kernidee besteht darin, kleinere, inkrementelle Updates häufiger zu veröffentlichen, anstatt auf große, monolithische Software-Releases zu warten. Dies ermöglicht es Unternehmen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie schnell auf Benutzerfeedback reagieren und Softwarefunktionen an die Marktanforderungen anpassen. CD spielt eine wesentliche Rolle bei der Implementierung von DevOps, einer Reihe von Praktiken, die darauf abzielen, Softwareentwicklung (Dev) und Softwarebetrieb (Ops) zu vereinheitlichen, um den gesamten Softwarelebenszyklus zu verbessern und die Zusammenarbeit innerhalb von Entwicklungsteams zu verbessern.

CD basiert auf mehreren Schlüsselprinzipien, die die Umsetzung der Praxis in Organisationen leiten. Erstens betont CD die Notwendigkeit einer umfassenden Automatisierung in der Build-, Test- und Bereitstellungspipeline. Dies trägt dazu bei, manuelle Eingriffe zu vermeiden und erhöht so die Geschwindigkeit, Effizienz und Reproduzierbarkeit des Prozesses. Darüber hinaus plädiert CD für einen proaktiven Ansatz zur Überwachung und Verwaltung der Softwarequalität. Dies wird durch einen umfassenden testgetriebenen Entwicklungsansatz (TDD), strenge Leistungstests und die Integration von Protokollanalyse- und Überwachungstools erreicht, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und die dauerhafte Stabilität und Zuverlässigkeit der Software sicherzustellen.

Darüber hinaus fördert CD die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsteams, Qualitätssicherungs-, Betriebs- und Produktmanagementexperten. Dies ermöglicht es Teams, Kommunikationssilos zu reduzieren und die Ausrichtung der Software an den Geschäftszielen zu verbessern. Die Einführung von CD geht Hand in Hand mit der Einführung einer Kultur der gemeinsamen Verantwortung für die Software und ihre Qualität. Teammitglieder sollten befugt sein, Verantwortung für die Ergebnisse ihrer Arbeit zu übernehmen.

Bei der no-code Plattform AppMaster ist das Konzept der Continuous Delivery tief im Entwicklungsprozess verankert. Der Ansatz von AppMaster zur Anwendungsentwicklung – der Schwerpunkt liegt auf der visuellen Erstellung von Datenmodellen, Geschäftsprozessen, REST-APIs und WSS-Endpunkten – ist darauf ausgelegt, laufende Änderungen der Softwareanforderungen problemlos zu berücksichtigen, ohne dass technische Schulden entstehen. Benutzer können mithilfe der drag-and-drop Schnittstelle von AppMaster schnell Änderungen an ihren Anwendungen vornehmen und in weniger als 30 Sekunden einen neuen Satz aktualisierter Anwendungen erstellen. AppMaster führt automatische Tests durch und erstellt einsatzbereite Anwendungen, einschließlich Backend-Anwendungen in Go (Golang), Webanwendungen im Vue3-Framework und JS/TS sowie mobile Anwendungen in Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für IOS, wodurch die CD weiter optimiert wird Verfahren.

Unternehmen, die Continuous Delivery implementieren, stehen vor mehreren Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen besteht darin, die richtigen Tools und Technologien einzusetzen, die sich nahtlos in das bestehende Softwareentwicklungs-Ökosystem integrieren lassen. Die Auswahl geeigneter CI/CD-Tools (Continuous Integration/Continuous Delivery), Überwachungstools und Testautomatisierungs-Frameworks ist für eine erfolgreiche Implementierung von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus kann die Überwindung der organisatorischen Trägheit und die Änderung der Denkweise der Teammitglieder hin zu CD eine erhebliche Hürde darstellen. Der Schlüssel liegt in der Förderung einer Kultur des kontinuierlichen Lernens, Experimentierens und effektiver Kommunikation, um die Einführung von CD-Praktiken in allen Teams voranzutreiben.

Dennoch liegen die Vorteile der CD-Implementierung deutlich darin, dass sie die Softwarequalität verbessern, die Markteinführungszeit für neue Funktionen verkürzen und Unternehmen dabei helfen kann, agil zu bleiben und auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Continuous Delivery können Softwareentwicklungsteams durchgängig qualitativ hochwertige Software liefern, die zu greifbaren Geschäftsergebnissen führt und die Kundenzufriedenheit gewährleistet.