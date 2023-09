Dostarczanie ciągłe (CD)

Ciągłe dostarczanie (CD) to kluczowa praktyka w nowoczesnych metodologiach tworzenia oprogramowania, skupiająca się przede wszystkim na szybkim, bezpiecznym i zrównoważonym dostarczaniu zmian w oprogramowaniu użytkownikom i klientom. CD kładzie nacisk na automatyzację procesu wydawania oprogramowania, w tym tworzenia aplikacji, testowania i wdrażania, aby zapewnić stały dopływ aktualizacji oprogramowania do środowisk produkcyjnych. Praktyka ta pomaga zespołom programistów efektywnie zarządzać bieżącymi zmianami i aktualizacjami oprogramowania, pozwalając firmom zachować konkurencyjność w stale zmieniającym się środowisku cyfrowym.

CD ma swoje korzenie w metodzie Agile, a konkretnie w zasadach współpracy, szybkiej informacji zwrotnej i iteracyjnym rozwoju. Podstawową ideą jest częstsze wydawanie mniejszych, przyrostowych aktualizacji zamiast czekania na duże, monolityczne wydania oprogramowania. Umożliwia to organizacjom uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez szybkie reagowanie na opinie użytkowników i dopasowywanie funkcji oprogramowania do wymagań rynku. CD odgrywa zasadniczą rolę we wdrażaniu DevOps, zestawu praktyk mających na celu ujednolicenie tworzenia oprogramowania (Dev) i operacji oprogramowania (Ops) w celu usprawnienia ogólnego cyklu życia oprogramowania i poprawy współpracy w zespołach programistycznych.

CD opiera się na kilku kluczowych zasadach, które kierują wdrażaniem praktyki w organizacjach. Po pierwsze, CD podkreśla potrzebę rozległej automatyzacji procesu kompilacji, testowania i wdrażania. Pomaga to wyeliminować ręczną interwencję, zwiększając w ten sposób szybkość, wydajność i powtarzalność procesu. Dodatkowo CD zaleca przyjęcie proaktywnego podejścia do monitorowania i zarządzania jakością oprogramowania. Osiąga się to poprzez kompleksowe podejście do programowania opartego na testach (TDD), rygorystyczne testy wydajności oraz włączenie narzędzi do analizy logów i monitorowania w celu wychwytywania cennych spostrzeżeń i zapewnienia ciągłej stabilności i niezawodności oprogramowania.

Co więcej, CD zachęca do współpracy międzyfunkcyjnej pomiędzy zespołami programistycznymi, specjalistami ds. zapewnienia jakości, operacjami i specjalistami ds. zarządzania produktami. Umożliwia to zespołom zmniejszenie silosów komunikacyjnych i lepsze dostosowanie oprogramowania do celów biznesowych. Przyjęcie CD idzie w parze z przyjęciem kultury współodpowiedzialności za oprogramowanie i jego jakość. Członkowie zespołu powinni mieć możliwość przejęcia odpowiedzialności za wyniki swojej pracy i wzięcia za nie odpowiedzialności.

Na platformie no-code AppMaster koncepcja ciągłego dostarczania jest głęboko zakorzeniona w procesie rozwoju. Podejście AppMaster do tworzenia aplikacji – skupiające się na wizualnym tworzeniu modeli danych, procesów biznesowych, interfejsów API REST i punktów końcowych WSS – zostało zaprojektowane tak, aby łatwo dostosowywać się do ciągłych zmian w wymaganiach oprogramowania bez zaciągania długu technicznego. Użytkownicy mogą szybko wprowadzać modyfikacje w swoich aplikacjach za pomocą interfejsu drag-and-drop AppMaster i wygenerować nowy zestaw zaktualizowanych aplikacji w czasie krótszym niż 30 sekund. AppMaster przeprowadza automatyczne testowanie i buduje aplikacje gotowe do wdrożenia, w tym aplikacje backendowe w Go (golang), aplikacje internetowe w frameworku Vue3 i JS/TS oraz aplikacje mobilne w Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla IOS, co dodatkowo usprawnia CD proces.

Organizacje wdrażające Continuous Delivery stoją przed kilkoma wyzwaniami. Jednym z takich wyzwań jest przyjęcie odpowiedniego zestawu narzędzi i technologii, które płynnie integrują się z istniejącym ekosystemem tworzenia oprogramowania. Wybór odpowiednich narzędzi CI/CD (ciągła integracja/ciągłe dostarczanie), narzędzi monitorowania i ram automatyzacji testów ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia. Ponadto przezwyciężenie inercji organizacyjnej i zmiana sposobu myślenia członków zespołu w kierunku CD może być znaczącą przeszkodą. Kluczem jest wspieranie kultury ciągłego uczenia się, eksperymentowania i skutecznej komunikacji, która pomoże w przyjęciu praktyk CD w zespołach.

Niemniej jednak korzyści z wdrożenia CD są widoczne w jego zdolności do poprawy jakości oprogramowania, skrócenia czasu wprowadzania na rynek nowych funkcji i pomocy organizacjom w zachowaniu elastyczności i reagowania na potrzeby klientów. Wykorzystując możliwości ciągłego dostarczania, zespoły programistów mogą stale dostarczać oprogramowanie wysokiej jakości, które zapewnia wymierne wyniki biznesowe i zapewnia satysfakcję klienta.