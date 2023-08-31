Непрерывная доставка (CD) — это важнейшая практика в современных методологиях разработки программного обеспечения, в первую очередь ориентированная на быструю, безопасную и устойчивую доставку изменений программного обеспечения пользователям и клиентам. CD делает упор на автоматизацию процесса выпуска программного обеспечения, включая сборку, тестирование и развертывание приложений, чтобы обеспечить постоянный поток обновлений программного обеспечения в производственные среды. Эта практика помогает командам разработчиков эффективно управлять текущими изменениями и обновлениями программных продуктов, позволяя компаниям оставаться конкурентоспособными в постоянно меняющейся цифровой среде.

CD уходит корнями в метод Agile, в частности, в принципы сотрудничества, быстрой обратной связи и итеративной разработки. Основная идея состоит в том, чтобы чаще выпускать небольшие инкрементные обновления вместо того, чтобы ждать больших монолитных выпусков программного обеспечения. Это позволяет организациям получить конкурентное преимущество, быстро реагируя на отзывы пользователей и приводя функции программного обеспечения в соответствие с требованиями рынка. CD играет важную роль во внедрении DevOps — набора практик, направленных на унификацию разработки программного обеспечения (Dev) и операций с программным обеспечением (Ops) для улучшения общего жизненного цикла программного обеспечения и улучшения сотрудничества внутри команд разработчиков.

CD построен на нескольких ключевых принципах, которые определяют внедрение этой практики в организациях. Во-первых, CD подчеркивает необходимость обширной автоматизации конвейера сборки, тестирования и развертывания. Это помогает исключить ручное вмешательство, тем самым повышая скорость, эффективность и воспроизводимость процесса. Кроме того, CD выступает за активный подход к мониторингу и управлению качеством программного обеспечения. Это достигается за счет комплексного подхода к разработке на основе тестирования (TDD), тщательного тестирования производительности и использования инструментов анализа журналов и мониторинга для сбора ценной информации и обеспечения постоянной стабильности и надежности программного обеспечения.

Кроме того, CD поощряет межфункциональное сотрудничество между командами разработчиков, специалистами по обеспечению качества, эксплуатации и управлению продуктами. Это позволяет командам сократить разрозненность коммуникаций и улучшить соответствие программного обеспечения бизнес-целям. Внедрение компакт-дисков идет рука об руку с принятием культуры совместной ответственности за программное обеспечение и его качество. Члены команды должны иметь право брать на себя ответственность и нести ответственность за результаты своей работы.

На платформе AppMaster no-code концепция непрерывной доставки глубоко укоренилась в процессе разработки. Подход AppMaster к разработке приложений, ориентированный на визуальное создание моделей данных, бизнес-процессов, REST API и конечных точек WSS, предназначен для легкого реагирования на текущие изменения в требованиях к программному обеспечению без возникновения технического долга. Пользователи могут быстро вносить изменения в свои приложения с помощью интерфейса drag-and-drop AppMaster и создавать новый набор обновленных приложений менее чем за 30 секунд. AppMaster выполняет автоматическое тестирование и создает готовые к развертыванию приложения, включая серверные приложения на Go (golang), веб-приложения на платформе Vue3 и JS/TS, а также мобильные приложения на Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS, что еще больше упрощает работу с компакт-диском. процесс.

Организации, внедряющие непрерывную доставку, сталкиваются с рядом проблем. Одной из таких задач является принятие правильного набора инструментов и технологий, которые легко интегрируются с существующей экосистемой разработки программного обеспечения. Выбор подходящих инструментов CI/CD (непрерывной интеграции/непрерывной доставки), инструментов мониторинга и сред автоматизации тестирования имеет решающее значение для успешного внедрения. Кроме того, серьезным препятствием может стать преодоление организационной инерции и изменение мышления членов команды в пользу компакт-дисков. Ключ заключается в развитии культуры непрерывного обучения, экспериментирования и эффективного общения, чтобы стимулировать внедрение практик компакт-дисков в командах.

Тем не менее, преимущества внедрения CD очевидны в его способности повысить качество программного обеспечения, сократить время вывода на рынок новых функций и помочь организациям оставаться гибкими и оперативно реагировать на потребности клиентов. Используя возможности непрерывной доставки, группы разработчиков программного обеспечения могут стабильно создавать высококачественное программное обеспечение, которое обеспечивает ощутимые результаты для бизнеса и обеспечивает удовлетворенность клиентов.