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Непрерывная доставка (CD)

31, авг. 2023

Непрерывная доставка (CD) — это важнейшая практика в современных методологиях разработки программного обеспечения, в первую очередь ориентированная на быструю, безопасную и устойчивую доставку изменений программного обеспечения пользователям и клиентам. CD делает упор на автоматизацию процесса выпуска программного обеспечения, включая сборку, тестирование и развертывание приложений, чтобы обеспечить постоянный поток обновлений программного обеспечения в производственные среды. Эта практика помогает командам разработчиков эффективно управлять текущими изменениями и обновлениями программных продуктов, позволяя компаниям оставаться конкурентоспособными в постоянно меняющейся цифровой среде.

CD уходит корнями в метод Agile, в частности, в принципы сотрудничества, быстрой обратной связи и итеративной разработки. Основная идея состоит в том, чтобы чаще выпускать небольшие инкрементные обновления вместо того, чтобы ждать больших монолитных выпусков программного обеспечения. Это позволяет организациям получить конкурентное преимущество, быстро реагируя на отзывы пользователей и приводя функции программного обеспечения в соответствие с требованиями рынка. CD играет важную роль во внедрении DevOps — набора практик, направленных на унификацию разработки программного обеспечения (Dev) и операций с программным обеспечением (Ops) для улучшения общего жизненного цикла программного обеспечения и улучшения сотрудничества внутри команд разработчиков.

CD построен на нескольких ключевых принципах, которые определяют внедрение этой практики в организациях. Во-первых, CD подчеркивает необходимость обширной автоматизации конвейера сборки, тестирования и развертывания. Это помогает исключить ручное вмешательство, тем самым повышая скорость, эффективность и воспроизводимость процесса. Кроме того, CD выступает за активный подход к мониторингу и управлению качеством программного обеспечения. Это достигается за счет комплексного подхода к разработке на основе тестирования (TDD), тщательного тестирования производительности и использования инструментов анализа журналов и мониторинга для сбора ценной информации и обеспечения постоянной стабильности и надежности программного обеспечения.

Кроме того, CD поощряет межфункциональное сотрудничество между командами разработчиков, специалистами по обеспечению качества, эксплуатации и управлению продуктами. Это позволяет командам сократить разрозненность коммуникаций и улучшить соответствие программного обеспечения бизнес-целям. Внедрение компакт-дисков идет рука об руку с принятием культуры совместной ответственности за программное обеспечение и его качество. Члены команды должны иметь право брать на себя ответственность и нести ответственность за результаты своей работы.

На платформе AppMaster no-code концепция непрерывной доставки глубоко укоренилась в процессе разработки. Подход AppMaster к разработке приложений, ориентированный на визуальное создание моделей данных, бизнес-процессов, REST API и конечных точек WSS, предназначен для легкого реагирования на текущие изменения в требованиях к программному обеспечению без возникновения технического долга. Пользователи могут быстро вносить изменения в свои приложения с помощью интерфейса drag-and-drop AppMaster и создавать новый набор обновленных приложений менее чем за 30 секунд. AppMaster выполняет автоматическое тестирование и создает готовые к развертыванию приложения, включая серверные приложения на Go (golang), веб-приложения на платформе Vue3 и JS/TS, а также мобильные приложения на Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS, что еще больше упрощает работу с компакт-диском. процесс.

Организации, внедряющие непрерывную доставку, сталкиваются с рядом проблем. Одной из таких задач является принятие правильного набора инструментов и технологий, которые легко интегрируются с существующей экосистемой разработки программного обеспечения. Выбор подходящих инструментов CI/CD (непрерывной интеграции/непрерывной доставки), инструментов мониторинга и сред автоматизации тестирования имеет решающее значение для успешного внедрения. Кроме того, серьезным препятствием может стать преодоление организационной инерции и изменение мышления членов команды в пользу компакт-дисков. Ключ заключается в развитии культуры непрерывного обучения, экспериментирования и эффективного общения, чтобы стимулировать внедрение практик компакт-дисков в командах.

Тем не менее, преимущества внедрения CD очевидны в его способности повысить качество программного обеспечения, сократить время вывода на рынок новых функций и помочь организациям оставаться гибкими и оперативно реагировать на потребности клиентов. Используя возможности непрерывной доставки, группы разработчиков программного обеспечения могут стабильно создавать высококачественное программное обеспечение, которое обеспечивает ощутимые результаты для бизнеса и обеспечивает удовлетворенность клиентов.

Изучите больше терминов:
DevOps RUP (Rational Unified Process) Быстрая разработка приложений (RAD) Водопад Гибкий Итеративная разработка Кристаллические методы Метод разработки динамических систем (DSDM) Непрерывная доставка (CD) Разработка на основе функций (FDD) Разработка через тестирование (TDD) Скрам Совместная разработка приложений (JAD) Спиральная модель Экономичная разработка программного обеспечения Экстремальное программирование (XP)

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