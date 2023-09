La distribuzione continua (CD) è un approccio critico di ingegneria del software che prevede l'automazione del processo di distribuzione, garantendo una consegna rapida e affidabile delle applicazioni software agli utenti finali. L'obiettivo principale del CD è ridurre al minimo il tempo necessario per la transizione dalla fase di sviluppo all'ambiente di produzione. Ciò si ottiene attraverso una serie di passaggi automatizzati di test e implementazione, riducendo la necessità di intervento manuale e di errore umano, con conseguente maggiore efficienza, riduzione dei rischi e migliore qualità del software.

Il CD è un'estensione dell'integrazione continua (CI), una fase precedente del processo di rilascio del software in cui gli sviluppatori uniscono costantemente le modifiche al codice con la base di codice principale. L'integrazione delle pratiche CI e CD, comunemente denominate CI/CD, semplifica l'intero ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC). Il vantaggio principale dell'implementazione del CD in un'organizzazione è la fornitura continua di software aggiornato, ben testato e affidabile, facilitando una risposta più rapida alle esigenze degli utenti e riducendo i rischi associati a rilasci di software di grandi dimensioni.

Secondo una ricerca di DORA (DevOps Research and Assessment), i team ad alte prestazioni che hanno implementato con successo le pratiche CD sono in grado di distribuire aggiornamenti del codice 208 volte più frequentemente e riscontrare tempi di ripristino 24 volte più rapidi rispetto ai team con prestazioni inferiori. Tali miglioramenti nella frequenza di implementazione incidono in modo significativo sulla capacità dell'organizzazione di mantenere la rilevanza sul mercato, ottenere rapidamente preziosi feedback dagli utenti e stare al passo con la concorrenza.

Una tipica pipeline CD è composta da diverse fasi:

Commit del codice: implica l'invio delle modifiche al codice a un sistema di controllo della versione. Build: il processo di compilazione del codice, creazione di eseguibili e contenitori. Test: vengono eseguiti test automatizzati per convalidare la qualità e la funzionalità dei componenti software. Distribuzione: se i test vengono superati, la build convalidata viene automaticamente distribuita nell'ambiente di produzione. Monitorare: in questa fase finale, le prestazioni dell'applicazione vengono continuamente monitorate e valutate per eventuali problemi o miglioramenti richiesti.

L'implementazione di una pipeline CD richiede un cambiamento culturale all'interno dell'organizzazione, abbracciando principi come collaborazione, trasparenza e responsabilità. Gli sviluppatori, le operazioni e i team di controllo qualità devono lavorare a stretto contatto, mantenendo linee di comunicazione aperte e adottando una responsabilità condivisa per la qualità del software e la consegna di successo.

AppMaster, una potente piattaforma no-code, ha incorporato in modo efficace i principi del CD nelle sue operazioni principali. Questa piattaforma consente ai suoi utenti di creare applicazioni backend, web e mobili attraverso un'interfaccia visiva semplice ma potente, accelerando l'intero processo di sviluppo. AppMaster offre un modo flessibile per creare applicazioni senza generare debito tecnico, poiché ogni volta che si verifica un cambiamento nei requisiti, la piattaforma rigenera le applicazioni da zero. Questo è un eccellente esempio di utilizzo dei processi CD per fornire soluzioni software di alta qualità a un ritmo accelerato.

Inoltre, in AppMaster, il processo CD è ulteriormente ottimizzato utilizzando strumenti e tecniche moderne. Un esempio è l’uso della containerizzazione, tramite Docker, che consente la distribuzione senza soluzione di continuità delle applicazioni backend nel cloud. Inoltre, sfruttando Go (golang) per le applicazioni backend, il framework Vue3 per le applicazioni web e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI per le applicazioni mobili, AppMaster garantisce che le applicazioni generate siano efficienti, scalabili e realizzate con tecnologie all'avanguardia.

Pertanto, il Continuous Deployment (CD) è determinante per razionalizzare i processi di sviluppo e distribuzione del software. Con l'aiuto dell'automazione, CD riduce al minimo gli errori di distribuzione e accelera gli aggiornamenti delle applicazioni, mantenendo le soluzioni software critiche allineate ai requisiti in continua evoluzione degli utenti e agli standard di settore. Le organizzazioni dovrebbero investire in formazione e infrastrutture per adottare con successo le pratiche CD, con conseguente aumento di efficienza, riduzione dei costi e migliori prestazioni del software. In definitiva, se implementato in modo efficace, il CD può guidare l'innovazione e aiutare le aziende a rimanere competitive nel frenetico panorama tecnologico di oggi.