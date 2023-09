Kontinuierliche Bereitstellung (CD)

Continuous Deployment (CD) ist ein wichtiger Software-Engineering-Ansatz, bei dem der Bereitstellungsprozess automatisiert wird, um eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Softwareanwendungen für Endbenutzer sicherzustellen. Das Hauptziel von CD besteht darin, die Zeit zu minimieren, die für den Übergang von der Entwicklungsphase zur Produktionsumgebung benötigt wird. Dies wird durch eine Reihe automatisierter Test- und Bereitstellungsschritte erreicht, wodurch die Notwendigkeit manueller Eingriffe und menschlicher Fehler reduziert wird, was zu einer höheren Effizienz, geringeren Risiken und einer verbesserten Softwarequalität führt.

CD ist eine Erweiterung von Continuous Integration (CI), einer früheren Phase des Software-Release-Prozesses, in der Entwickler ihre Codeänderungen ständig mit der Hauptcodebasis zusammenführen. Durch die Integration von CI- und CD-Praktiken, allgemein als CI/CD bezeichnet, wird der gesamte Software Development Lifecycle (SDLC) optimiert. Der Hauptvorteil der Implementierung von CD in einer Organisation ist die kontinuierliche Bereitstellung aktueller, gut getesteter und zuverlässiger Software, was eine schnellere Reaktion auf Benutzeranforderungen ermöglicht und die mit großen Software-Releases verbundenen Risiken verringert.

Laut einer Studie von DORA (DevOps Research and Assessment) können leistungsstarke Teams, die CD-Praktiken erfolgreich implementiert haben, Code-Updates 208-mal häufiger bereitstellen und Wiederherstellungszeiten 24-mal schneller erleben als leistungsschwächere Teams. Solche Verbesserungen bei der Bereitstellungshäufigkeit wirken sich erheblich auf die Fähigkeit des Unternehmens aus, seine Marktrelevanz aufrechtzuerhalten, schnell wertvolles Benutzerfeedback zu erhalten und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Eine typische CD-Pipeline besteht aus mehreren Phasen:

Code-Commit: Beinhaltet die Übertragung der Codeänderungen an ein Versionskontrollsystem. Build: Der Prozess des Kompilierens des Codes sowie des Erstellens ausführbarer Dateien und Container. Test: Zur Validierung der Qualität und Funktionalität der Softwarekomponenten werden automatisierte Tests durchgeführt. Bereitstellen: Wenn die Tests erfolgreich sind, wird der validierte Build automatisch in der Produktionsumgebung bereitgestellt. Überwachen: In dieser letzten Phase wird die Leistung der Anwendung kontinuierlich überwacht und auf mögliche Probleme oder erforderliche Verbesserungen hin bewertet.

Die Implementierung einer CD-Pipeline erfordert einen kulturellen Wandel innerhalb der Organisation, der Prinzipien wie Zusammenarbeit, Transparenz und Verantwortlichkeit umfasst. Entwickler, Betriebs- und Qualitätssicherungsteams müssen eng zusammenarbeiten, offene Kommunikationswege aufrechterhalten und eine gemeinsame Verantwortung für die Softwarequalität und die erfolgreiche Bereitstellung übernehmen.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform, hat CD-Prinzipien effektiv in seine Kernoperationen integriert. Diese Plattform ermöglicht es ihren Benutzern, Backend-, Web- und mobile Anwendungen über eine einfache, aber leistungsstarke visuelle Oberfläche zu erstellen und so den gesamten Entwicklungsprozess zu beschleunigen. AppMaster bietet eine flexible Möglichkeit, Anwendungen zu erstellen, ohne technische Schulden zu verursachen, da die Plattform bei jeder Anforderungsänderung die Anwendungen von Grund auf neu generiert. Dies ist ein hervorragendes Beispiel für die Nutzung von CD-Prozessen zur schnelleren Bereitstellung hochwertiger Softwarelösungen.

Darüber hinaus wird bei AppMaster der CD-Prozess durch den Einsatz moderner Tools und Techniken weiter optimiert. Ein Beispiel ist die Verwendung von Containerisierung durch Docker, die eine nahtlose Bereitstellung von Backend-Anwendungen in der Cloud ermöglicht. Durch die Nutzung von Go (golang) für Backend-Anwendungen, dem Vue3-Framework für Webanwendungen sowie Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI für mobile Anwendungen stellt AppMaster außerdem sicher, dass generierte Anwendungen effizient und skalierbar sind und mit modernsten Technologien erstellt werden.

Daher trägt Continuous Deployment (CD) maßgeblich zur Rationalisierung von Softwareentwicklungs- und Bereitstellungsprozessen bei. Mithilfe der Automatisierung minimiert CD Bereitstellungsfehler und beschleunigt Anwendungsaktualisierungen, sodass wichtige Softwarelösungen an die sich ständig ändernden Benutzeranforderungen und Industriestandards angepasst werden. Unternehmen sollten in Schulungen und Infrastruktur investieren, um CD-Praktiken erfolgreich einzuführen, was zu höherer Effizienz, geringeren Kosten und verbesserter Softwareleistung führt. Letztendlich kann CD bei effektiver Umsetzung Innovationen vorantreiben und Unternehmen dabei helfen, in der schnelllebigen Technologielandschaft von heute wettbewerbsfähig zu bleiben.