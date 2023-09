Le déploiement continu (CD) est une approche critique de l'ingénierie logicielle qui implique l'automatisation du processus de déploiement, garantissant une livraison rapide et fiable des applications logicielles aux utilisateurs finaux. L'objectif principal du CD est de minimiser le temps nécessaire pour passer de la phase de développement à l'environnement de production. Ceci est réalisé grâce à une série d'étapes de test et de déploiement automatisées, réduisant le besoin d'intervention manuelle et d'erreur humaine, conduisant à une efficacité accrue, à une réduction des risques et à une qualité logicielle améliorée.

Le CD est une extension de l'intégration continue (CI), une phase antérieure du processus de publication de logiciels dans laquelle les développeurs fusionnent constamment leurs modifications de code avec la base de code principale. L'intégration des pratiques CI et CD, communément appelées CI/CD, rationalise le cycle de vie complet du développement logiciel (SDLC). Le principal avantage de la mise en œuvre du CD dans une organisation est la fourniture continue de logiciels à jour, bien testés et fiables, facilitant une réponse plus rapide aux exigences des utilisateurs et réduisant les risques associés aux versions logicielles volumineuses.

Selon une étude menée par DORA (DevOps Research and Assessment), les équipes très performantes qui ont mis en œuvre avec succès des pratiques CD sont capables de déployer des mises à jour de code 208 fois plus fréquemment et de connaître des temps de récupération 24 fois plus rapides que les équipes moins performantes. De telles améliorations de la fréquence de déploiement ont un impact significatif sur la capacité de l'organisation à maintenir sa pertinence sur le marché, à obtenir rapidement des commentaires précieux des utilisateurs et à garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Un pipeline de CD typique se compose de plusieurs étapes :

Code Commit : implique de transmettre les modifications de code à un système de contrôle de version. Build : processus de compilation du code, de création d'exécutables et de conteneurs. Test : des tests automatisés sont exécutés pour valider la qualité et la fonctionnalité des composants logiciels. Déployer : si les tests réussissent, la build validée est automatiquement déployée dans l'environnement de production. Surveiller : au cours de cette étape finale, les performances de l'application sont surveillées et évaluées en permanence pour déceler tout problème potentiel ou amélioration requise.

La mise en œuvre d'un pipeline CD nécessite un changement culturel au sein de l'organisation, en adoptant des principes tels que la collaboration, la transparence et la responsabilité. Les équipes de développeurs, d'exploitation et d'assurance qualité doivent travailler en étroite collaboration, en maintenant des lignes de communication ouvertes et en adoptant une responsabilité partagée pour la qualité et la livraison réussie des logiciels.

AppMaster, une puissante plateforme no-code, a efficacement intégré les principes du CD dans ses opérations principales. Cette plate-forme permet à ses utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles via une interface visuelle simple mais puissante, accélérant l'ensemble du processus de développement. AppMaster offre un moyen flexible de créer des applications sans générer de dette technique, car chaque fois qu'il y a un changement d'exigence, la plateforme régénère les applications à partir de zéro. Il s'agit d'un excellent exemple d'utilisation des processus CD pour fournir des solutions logicielles de haute qualité à un rythme accéléré.

De plus, chez AppMaster, le processus de CD est encore optimisé grâce à l'utilisation d'outils et de techniques modernes. Un exemple est l'utilisation de la conteneurisation, via Docker, permettant un déploiement transparent d'applications backend dans le cloud. De plus, en tirant parti de Go (golang) pour les applications backend, du framework Vue3 pour les applications Web et de Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI pour les applications mobiles, AppMaster garantit que les applications générées sont efficaces, évolutives et construites avec des technologies de pointe.

Ainsi, le déploiement continu (CD) joue un rôle déterminant dans la rationalisation des processus de développement et de livraison de logiciels. Grâce à l'automatisation, CD minimise les erreurs de déploiement et accélère les mises à jour des applications, en gardant les solutions logicielles critiques alignées sur les exigences des utilisateurs et les normes de l'industrie en constante évolution. Les organisations doivent investir dans la formation et l'infrastructure pour adopter avec succès les pratiques de CD, ce qui se traduira par une efficacité accrue, une réduction des coûts et des performances logicielles améliorées. En fin de compte, lorsqu'il est mis en œuvre efficacement, le CD peut stimuler l'innovation et aider les entreprises à rester compétitives dans le paysage technologique en évolution rapide d'aujourd'hui.