hands ico 与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴 right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

持续部署（CD）

Aug 30, 2023

持续部署 (CD) 是一种重要的软件工程方法，涉及自动化部署过程，确保向最终用户快速可靠地交付软件应用程序。 CD 的主要目标是最大限度地减少从开发阶段过渡到生产环境所需的时间。这是通过一系列自动化测试和部署步骤来实现的，减少了手动干预和人为错误的需要，从而提高了效率、降低了风险并提高了软件质量。

CD 是持续集成 (CI) 的扩展，持续集成是软件发布过程的早期阶段，开发人员不断地将代码更改与主代码库合并。集成 CI 和 CD 实践（通常称为 CI/CD）可以简化整个软件开发生命周期 (SDLC)。在组织中实施 CD 的主要优点是持续交付最新的、经过良好测试的且可靠的软件，有助于更快地响应用户需求，并降低与大型软件发布相关的风险。

根据 DORA（DevOps 研究与评估）的研究，成功实施 CD 实践的高绩效团队能够比低绩效团队更频繁地部署代码更新 208 倍，并且恢复时间快 24 倍。部署频率的此类改进极大地影响了组织保持市场相关性、快速获取有价值的用户反馈以及在竞争中保持领先地位的能力。

典型的 CD 管道由几个阶段组成：

  1. 代码提交：涉及将代码更改推送到版本控制系统。
  2. 构建：编译代码、创建可执行文件和容器的过程。
  3. 测试：执行自动化测试以验证软件组件的质量和功能。
  4. 部署：如果测试通过，则经过验证的构建会自动部署到生产环境。
  5. 监控：在最后阶段，将持续监控应用程序的性能并评估任何潜在问题或所需的改进。

实施持续交付管道需要组织内部的文化转变，接受协作、透明度和问责制等原则。开发人员、运营和质量保证团队需要密切合作，保持开放的沟通渠道，并共同承担软件质量和成功交付的责任。

AppMaster是一个强大的no-code平台，有效地将CD原则融入到其核心操作中。该平台使用户能够通过简单而强大的可视化界面创建后端、Web 和移动应用程序，从而加速整个开发过程。 AppMaster提供了一种灵活的方式来创建应用程序，而不会产生技术债务，因为每当需求发生变化时，平台都会从头开始重新生成应用程序。这是利用 CD 流程加速交付高质量软件解决方案的一个很好的例子。

此外，在AppMaster ，CD 流程通过使用现代工具和技术进一步优化。一个例子是通过 Docker 使用容器化，实现后端应用程序在云中的无缝部署。此外，通过将 Go (golang) 用于后端应用程序，将 Vue3 框架用于 Web 应用程序，以及将 Kotlin、 Jetpack ComposeSwiftUI用于移动应用程序， AppMaster确保生成的应用程序高效、可扩展，并采用尖端技术构建。

因此，持续部署 (CD) 有助于简化软件开发和交付流程。借助自动化，CD 可以最大限度地减少部署错误并加速应用程序更新，使关键软件解决方案与不断变化的用户需求和行业标准保持一致。组织应投资于培训和基础设施，以成功采用持续交付实践，从而提高效率、降低成本并增强软件性能。最终，如果有效实施，持续交付可以推动创新并帮助企业在当今快节奏的技术环境中保持竞争力。

探索更多术语:
部署准备情况 部署堆栈 部署备份 部署工具 部署日志 部署最佳实践 部署测试 部署版本控制 部署生命周期 部署端点 部署策略 部署脚本 部署触发器 部署集群 部署风险管理 预部署

相关帖子

使用 REST API
date Sep 07, 2023 clock 5 最小值
使用 REST API
了解 REST API 如何重新定义无代码开发。此次与 AppMaster.io 的深入探讨探讨了如何利用这些强大的工具来简化无代码工作流程并构建多功能应用程序。
API No-code Development
SaaS 的好处
date Sep 07, 2023 clock 6 最小值
SaaS 的好处
深入探索软件即服务 (SaaS) 平台带来的诸多好处。了解如何利用这些优势实现业务的成功增长，包括对 AppMaster 等无代码解决方案的见解。
Business No-code
SaaS 与本地软件
date Sep 07, 2023 clock 4 最小值
SaaS 与本地软件
在这份综合指南中，我们阐述了 SaaS 和本地解决方案的优点和缺点，并考虑了企业在决定哪种模型适合其需求时必须考虑的因素。通过现实世界的示例，例如AppMaster.io独特的托管选项，我们进一步说明了这些选择对整体业务效率的影响。
Software Productivity IT
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实