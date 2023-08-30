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Непрерывное развертывание (CD)

30, авг. 2023

Непрерывное развертывание (CD) — это критически важный подход к разработке программного обеспечения, который включает автоматизацию процесса развертывания, обеспечивая быструю и надежную доставку программных приложений конечным пользователям. Основная цель CD — минимизировать время, необходимое для перехода от этапа разработки к производственной среде. Это достигается за счет серии автоматизированных этапов тестирования и развертывания, что снижает необходимость ручного вмешательства и человеческих ошибок, что приводит к повышению эффективности, снижению рисков и улучшению качества программного обеспечения.

CD — это расширение непрерывной интеграции (CI), более раннего этапа процесса выпуска программного обеспечения, на котором разработчики постоянно объединяют изменения своего кода с основной базой кода. Интеграция методов CI и CD, обычно называемая CI/CD, упрощает полный жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC). Основным преимуществом внедрения компакт-диска в организации является непрерывная поставка новейшего, хорошо протестированного и надежного программного обеспечения, что способствует более быстрому реагированию на требования пользователей и снижению рисков, связанных с большими выпусками программного обеспечения.

Согласно исследованию DORA (DevOps Research and Assessment), высокопроизводительные команды, успешно внедрившие методы компакт-дисков, могут развертывать обновления кода в 208 раз чаще и восстанавливаться в 24 раза быстрее, чем менее производительные команды. Такое улучшение частоты развертывания существенно влияет на способность организации поддерживать актуальность на рынке, быстро получать ценные отзывы пользователей и опережать конкурентов.

Типичный конвейер CD состоит из нескольких этапов:

  1. Фиксация кода: включает передачу изменений кода в систему контроля версий.
  2. Сборка: процесс компиляции кода, создания исполняемых файлов и контейнеров.
  3. Тестирование. Автоматические тесты выполняются для проверки качества и функциональности компонентов программного обеспечения.
  4. Развертывание: если тесты пройдены, проверенная сборка автоматически развертывается в производственной среде.
  5. Мониторинг: на этом заключительном этапе производительность приложения постоянно отслеживается и оценивается на предмет любых потенциальных проблем или необходимых улучшений.

Внедрение конвейера CD требует культурного сдвига внутри организации, охватывающего такие принципы, как сотрудничество, прозрачность и подотчетность. Разработчики, операторы и группы обеспечения качества должны тесно сотрудничать, поддерживая открытые каналы связи и принимая на себя общую ответственность за качество программного обеспечения и успешную доставку.

AppMaster, мощная платформа no-code, эффективно внедрила принципы CD в свои основные операции. Эта платформа позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения с помощью простого, но мощного визуального интерфейса, ускоряя весь процесс разработки. AppMaster предлагает гибкий способ создания приложений без возникновения технического долга, поскольку при изменении требований платформа восстанавливает приложения с нуля. Это отличный пример использования процессов компакт-дисков для ускоренной доставки высококачественных программных решений.

Более того, в AppMaster процесс создания компакт-дисков дополнительно оптимизирован за счет использования современных инструментов и методов. Примером является использование контейнеризации через Docker, обеспечивающее плавное развертывание серверных приложений в облаке. Кроме того, используя Go (golang) для серверных приложений, платформу Vue3 для веб-приложений и Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI для мобильных приложений, AppMaster гарантирует, что созданные приложения являются эффективными, масштабируемыми и созданы с использованием передовых технологий.

Таким образом, непрерывное развертывание (CD) играет важную роль в оптимизации процессов разработки и доставки программного обеспечения. С помощью автоматизации CD сводит к минимуму ошибки развертывания и ускоряет обновление приложений, обеспечивая соответствие критически важных программных решений постоянно меняющимся требованиям пользователей и отраслевым стандартам. Организациям следует инвестировать в обучение и инфраструктуру для успешного внедрения методов компакт-дисков, что приведет к повышению эффективности, снижению затрат и повышению производительности программного обеспечения. В конечном счете, при эффективном внедрении компакт-диски могут стимулировать инновации и помочь предприятиям оставаться конкурентоспособными в современном быстро меняющемся технологическом пространстве.

Изучите больше терминов:
Возможности развертывания Инфраструктура развертывания Исправление развертывания Конечная точка развертывания Мониторинг развертывания Обслуживание развертывания Операции по развертыванию Оркестровка развертывания Отчет о развертывании Панель развертывания После развертывания Развертывание Рекомендации по развертыванию Рекомендации по развертыванию Среда развертывания Частота развертывания

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