Pemrograman sistem, dalam konteks paradigma pemrograman, mengacu pada pengembangan sistem perangkat lunak yang berinteraksi erat dengan perangkat keras dan sistem operasi yang mendasarinya. Disiplin pemrograman ini melampaui pemrograman aplikasi, yang biasanya berfokus pada pengembangan aplikasi pengguna akhir dengan serangkaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Pemrograman sistem berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan lingkungan yang mendukung dan menjalankan aplikasi ini dengan menyediakan layanan, infrastruktur, dan alat penting.

Di bidang pemrograman sistem, pengembang menggunakan berbagai bahasa pemrograman, alat, dan metodologi yang dirancang secara inheren untuk operasi tingkat rendah. Beberapa contoh terkenal dari bahasa-bahasa ini termasuk C, C++, Rust, dan Go. Dalam platform no-code AppMaster, Go (Golang) adalah bahasa pilihan untuk menghasilkan aplikasi backend, memberikan kinerja yang efisien dan terukur untuk kasus penggunaan perusahaan dan beban tinggi.

Pemrogram sistem biasanya bekerja dengan berbagai komponen perangkat lunak. Di antara komponen-komponen tersebut adalah sistem operasi, compiler, assembler, driver perangkat, firmware, utilitas sistem, dan perpustakaan yang berfungsi sebagai jembatan antara program aplikasi dan perangkat keras yang mendasarinya. Komponen-komponen ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: perangkat lunak sistem dan alat sistem.

Perangkat lunak sistem berfungsi sebagai antarmuka utama antara komponen perangkat keras dan program aplikasi. Ini mencakup sistem operasi dan program manajemen sistem lainnya yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak sistem juga mengoordinasikan akses ke sumber daya perangkat keras seperti memori, penyimpanan, perangkat input/output, dan antarmuka komunikasi.

Alat sistem, di sisi lain, terdiri dari program perangkat lunak yang membantu pengembang dalam pembuatan, pemeliharaan, dan optimalisasi perangkat lunak sistem dan program aplikasi. Contoh alat ini adalah compiler, assembler, linker, debugger, dan penganalisis kinerja. Juga disertakan perpustakaan yang menyediakan serangkaian rutinitas, fungsi, dan kelas yang dapat digunakan kembali, yang sering diandalkan oleh program aplikasi untuk mengakses sumber daya sistem.

Selain itu, pemrograman sistem yang efektif mengharuskan pengembang untuk memiliki pemahaman mendalam tentang arsitektur komputer, manajemen memori, dan konsep sistem tingkat rendah. Pengetahuan ini memungkinkan pemrogram sistem untuk menulis kode efisien yang memastikan pemanfaatan sumber daya sistem secara optimal, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan ketahanan dan keamanan seluruh infrastruktur perangkat lunak.

Salah satu karakteristik utama dari pemrograman sistem adalah fokusnya pada optimalisasi kinerja. Fokus ini melibatkan teknik seperti alokasi dan dealokasi memori, meminimalkan penggunaan CPU, dan penanganan operasi input/output yang efisien. Dalam bidang ini, pembuatan profil dan benchmarking memainkan peran penting dalam mengidentifikasi hambatan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.

Selain itu, penggunaan kembali dan modularitas merupakan konsep penting dalam pemrograman sistem. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan sistem perangkat lunak yang sangat efisien, mudah dipelihara, dan dapat diperluas.

Kesimpulannya, pemrograman sistem berkaitan dengan pengembangan komponen perangkat lunak tingkat rendah yang memungkinkan pelaksanaan program aplikasi. Hal ini mengharuskan pengembang untuk menguasai berbagai bahasa pemrograman, alat, dan metodologi yang memfasilitasi interaksi efisien dengan perangkat keras dan sistem operasi.