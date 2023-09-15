Genellikle CD olarak kısaltılan Sürekli Dağıtım, uygulama kodundaki veya yazılım özelliklerindeki üretime hazır değişikliklerin bir geliştirme ortamından veya teslimat hattındaki çeşitli ara aşamalar yoluyla otomatik olarak dağıtılmasını içeren gelişmiş, karmaşık bir yazılım mühendisliği uygulamasıdır. Sürekli Dağıtımın temel amacı, özelliklerin, geliştirmelerin, hata düzeltmelerinin ve diğer güncellemelerin sunulması için harcanan süreyi azaltarak yazılım geliştirmeyle ilişkili riskleri en aza indirmek ve böylece genel geliştirme ve dağıtım sürecini sonuçta optimize etmektir.

Web sitesi geliştirme bağlamında Sürekli Dağıtım, yazılım yayınlama sürecinin akıcı, öngörülebilir ve verimli olmasını sağladığı için son yıllarda önemli bir ilgi ve ivme kazandı. Uygulama, ön uç kullanıcı arayüzleri, arka uç sunucu uygulamaları, mobil uygulamalar, API'ler ve hatta veritabanı geçişleri dahil olmak üzere web geliştirmenin tüm yönlerine uygulanabilir. Sürekli Dağıtım, özellik hızını artırmak, manuel hataları azaltmak ve son kullanıcı geri bildirimlerini ve gereksinimlerini zamanında karşılayan yazılım dağıtımlarının daha sık yapılmasını sağlamak gibi sayısız fayda sağlayabilir.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster yazılım geliştirme uzmanı olarak Sürekli Dağıtım, geliştirme ve teslim yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Platformumuzun temel unsurlarından biri, müşteriler 'Yayınla' düğmesine her bastığında, AppMaster uygulamalar için kaynak kodunu oluşturması, bunları derlemesi, testleri çalıştırması, bunları Docker kapsayıcılarında (arka uç uygulamaları için) paketlemesi ve bunları buluta dağıtmasıdır. Tüm bu süreç 30 saniyeden kısa sürüyor ve Sürekli Dağıtım stratejimizin çok önemli bir bileşenidir.

Sürekli Dağıtımın kalbinde, kaynak kodunu dönüştüren, testleri gerçekleştiren ve dağıtımları gerçekleştiren bir dizi birbirine bağlı, otomatik adımdan oluşan "boru hattı otomasyonu" fikri yatmaktadır. Geleneksel web geliştirme hatlarında, uygulamaların farklı ortamlara dağıtılması, manuel kalite güvencesi ve hatta canlı üretim ortamlarının güncellenmesi gibi çeşitli aşamalarda manuel müdahale gerekebilir. Bununla birlikte, Sürekli Dağıtım hattında, bu süreçlerin çoğu otomatiktir ve çok az veya hiç insan müdahalesi gerektirmez, bu da insan hatası olasılığını en aza indirir ve genel dağıtım sürecinin verimliliğinin yanı sıra tutarlılığını da artırır.

Sürekli Dağıtım, çeşitli ilişkili uygulamaların ve araçların birleşimine dayanır. Bu uygulamalardan bazıları sürüm kontrolü, Sürekli Entegrasyon (CI), konteynerleştirme, kod olarak altyapı ve kapsamlı otomatik testleri içerir. Sürekli Dağıtımı desteklemek amacıyla sürüm kontrolü için Git, CI/CD (Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım) için Jenkins, Travis CI veya CircleCI, orkestrasyon için Kubernetes ve altyapı sağlanması. Bu araçların Sürekli Dağıtım hattına entegre edilmesi, hattın sağlam, güvenilir ve değişen geliştirme ihtiyaçlarına uyum sağlayacak kadar esnek olmasını sağlamak, yeni özellikler ve iyileştirmeler için pazara sunma süresini hızlandırmak açısından çok önemlidir.

Üstelik Sürekli Dağıtım, artık yazılım endüstrisinde yaygın olan çeviklik ve DevOps kültürüyle el ele gidiyor. Sürekli Dağıtımı Benimsemek, geleneksel "büyük patlama" sürüm modelinden son kullanıcılara değer sunmaya yönelik daha yinelemeli ve artımlı bir yaklaşıma geçerek zihniyette bir değişim anlamına gelir. Bu, geliştiriciler, test uzmanları, operasyonlar ve iş paydaşları da dahil olmak üzere işlevler arası ekipler arasındaki yakın işbirliğini içerir. Bu tür bir işbirliği, gelişmiş iletişim, daha hızlı geri bildirim döngüleri ve yüksek kaliteli, üretime hazır yazılım sunma konusunda ortak sorumluluk sağlar.

Sürekli Dağıtımı benimsemenin en önemli zorluklarından biri, yüksek düzeyde otomatik test kapsamı sağlamaktır; çünkü bu, yazılımın genel kalitesine olan güvenin artırılmasında etkili olur. Birim, entegrasyon, işlevsel, performans ve güvenlik testleri dahil olmak üzere çeşitli test türlerini kapsar. Regresyon sorunları riskini azaltmak ve tutarlı uygulama performansını sürdürmek için, geliştirilmekte olan web uygulamasının her yönü için sağlam test kapsamı sunan kapsamlı bir test paketinin geliştirilmesine ve sürdürülmesine öncelik verilmesi hayati önem taşımaktadır.

Özetle, Sürekli Dağıtım, web sitesi geliştirme alanında hızlı, otomatik ve güvenilir yazılım dağıtımını teşvik eden dönüştürücü bir uygulamadır. Geliştirme ekiplerinin daha fazla verimlilik, ölçek ve çeviklikle çalışmasını sağlarken riskleri azaltır, pazara sunma süresini kısaltır ve uygulama kalitesini artırır. AppMaster no-code platformunda yazılım geliştirme uzmanı olarak Sürekli Dağıtımdan yararlanmak, yüksek kaliteli, ölçeklenebilir uygulamaların verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturulmasını ve devreye alınmasını sağlamada çok önemlidir. Sürekli Dağıtımı bir endüstri standardı olarak benimsemek, web geliştirme uygulamalarını hem çevik metodolojilerin hem de DevOps kültürünün modern paradigmalarıyla uyumlu hale getirerek işbirliğinin, yenilikçiliğin ve müşteri memnuniyetinin artmasına yol açar.