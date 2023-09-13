Web sitesi geliştirme bağlamında "Sunucu Tarafı" terimi, müşterinin cihazı veya tarayıcısı yerine web sunucusunda meydana gelen süreçleri, işlemleri ve işlevleri ifade eder. Sunucu tarafı bileşenleri, istemcilerden gelen isteklerin işlenmesinden, veritabanlarıyla etkileşimden, iş mantığını yürütmekten ve sonuçta istemci tarafına uygun yanıtı döndürmekten sorumlu olduklarından, web içeriğinin ve hizmetlerinin sunulmasında çok önemli bir rol oynar. Bu yaklaşım, gelişmiş güvenlik, kolaylaştırılmış veri yönetimi ve diğerlerinin yanı sıra karmaşık özellikler ve uygulamalar için destek dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sağlar.

Sunucu tarafı geliştirmenin temelinde sunucu tarafı programlama dillerinin, çerçevelerinin ve teknolojilerinin kullanılması yer alır. Popüler sunucu tarafı programlama dillerinden bazıları Go ( AppMaster tarafından kullanılır), PHP, Python, Ruby ve Java'dır. Bu diller, geliştiricilerin web sunucusunda yürütülen sunucu tarafı komut dosyaları oluşturmasına ve sunucunun istemci isteklerine yanıtını belirlemesine olanak tanır. Ayrıca Django, Rails ve Express.js gibi sunucu tarafı çerçeveleri, geliştirme sürecini basitleştiren ve hızlandıran araçlar ve kitaplıklar sağlar.

Sunucu tarafı işlemenin önemli bir yönü veri depolama ve almadır. Çoğu web uygulamasında veriler genellikle PostgreSQL, MySQL veya MongoDB gibi veritabanlarında depolanır. Sunucu tarafı komut dosyaları, kayıtların oluşturulması, okunması, güncellenmesi ve silinmesi (CRUD işlemleri) gibi işlemleri gerçekleştirmek için bu veritabanlarıyla etkileşime olanak sağlar. Örneğin AppMaster, birincil veri kaynağı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla sorunsuz bir şekilde çalışabilen uygulamalar üretir. Bu, platform kullanılarak geliştirilen uygulamalar için ölçeklenebilirlik, sağlamlık ve verimli veri yönetimi sağlar.

Sunucu tarafı geliştirmenin bir diğer önemli yönü iş mantığının uygulanmasıdır. İş mantığı, bir web uygulamasının nasıl çalıştığını yöneten, hayati işlevleri sağlayan ve sistemin bütünlüğünü koruyan kurallar, algoritmalar ve süreçler kümesini ifade eder. AppMaster geliştiricilerin herhangi bir kod yazmadan görsel olarak iş mantığı oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir İş Süreci (BP) Tasarımcısı sunar. Oluşturulan Go tabanlı arka uç uygulamaları, karmaşık işlemleri yürütmek üzere tasarlandığından AppMaster uygulamalarını kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için uygun hale getirir.

Sunucu tarafı geliştirme aynı zamanda API'lerin (Uygulama Programlama Arayüzleri) oluşturulmasını ve yönetimini de kapsar. API'ler farklı uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasına ve veri alışverişinde bulunmasına olanak tanır. Entegre sistemler oluşturmak, üçüncü taraf entegrasyonlarını sağlamak ve modüler uygulamalar oluşturmak için gereklidirler. AppMaster ile her proje, sunucu endpoints için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturarak API'lerin diğer hizmetlerle kusursuz şekilde geliştirilmesini ve entegrasyonunu sağlar.

Güvenli ve kesintisiz kullanıcı kimlik doğrulaması, hassas verilerin ve kaynakların korunmasına yardımcı olduğundan sunucu tarafı işlemenin kritik bir yönüdür. Kimlik doğrulama mekanizmalarının sunucu tarafı komut dosyaları aracılığıyla uygulanması, yetkisiz kullanıcıların kısıtlı içeriğe erişememesini veya uygulama içinde ayrıcalıklı eylemler gerçekleştirememesini sağlar. Sunucu tarafı kimlik doğrulaması genellikle belirteç tabanlı kimlik doğrulama, OAuth ve Tek Oturum Açma (SSO) gibi teknikleri içerir.

Ayrıca, sunucu tarafı önbelleğe alma, web uygulamalarının genel performansının ve verimliliğinin artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Hesaplanan veya alınan verileri depolayarak ve yeniden kullanarak, sunucu tarafı önbelleğe alma, tekrarlanan ve yoğun kaynak kullanan görevleri en aza indirir, böylece işlem süresini ve sunucu yükünü azaltır. Bu, daha hızlı yanıtlar sağlar, kullanıcı memnuniyetini artırır ve web sitelerinin performanstan ödün vermeden daha yüksek hacimli trafiği yönetmesine olanak tanır.

AppMaster uygulama geliştirmeye yönelik oldukça verimli, sunucu odaklı bir yaklaşım içerir. Bu, müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda platformun uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına da olanak tanıyor. Sonuç olarak, AppMaster platformu teknik borcu önemli ölçüde azaltarak uygulama geliştirmeyi geniş bir kullanıcı yelpazesi için daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getiriyor.

Özetle, sunucu tarafı geliştirme, web sitesi geliştirmede kritik işlevsellik, verimli veri yönetimi ve performans optimizasyonu sağlayarak vazgeçilmez bir rol oynar. AppMaster güçlü no-code platformu yalnızca sunucu tarafı geliştirmeyi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda geleneksel web geliştirmeyle ilgili çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi çözümler sunarak daha hızlı, daha ölçeklenebilir ve uygun maliyetli sonuçlar sunar.