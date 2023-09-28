PaylaşılanTercihler

Android Uygulama Geliştirme bağlamında SharedPreferences, geliştiricilerin boolean, float, ints, long ve string gibi küçük miktardaki ilkel veri türlerini depolaması, alması ve yönetmesi için basit ve etkili bir yol sağlayan bir anahtar/değer depolama sistemini ifade eder. . SharedPreferences, android.content paketinin bir parçası olarak Android çerçevesinde mevcuttur ve geliştiricilerin uygulama başlatma, kullanıcı oturumları ve hatta cihazın yeniden başlatılması sırasında uygulama durumunu sürdürmesine olanak tanıyarak tutarlı ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

SharedPreferences, uygulama bazında çalışır; bu, SharedPreferences kullanılarak saklanan verilerin uygulamaya özel olduğu ve diğer uygulamalar veya kullanıcılar tarafından doğrudan erişilemeyeceği anlamına gelir; bu da belirli bir düzeyde güvenlik ve izolasyon sağlar. Ancak kapsamı uygulama sanal alanıyla sınırlıdır; bu, Firebase Realtime Database veya Android Jetpack'in DataStore'u gibi diğer yöntemlerin kullanılması gereken SharedPreferences'ta depolanan verilerin, farklı uygulama örnekleri veya birden fazla cihaz arasındaki verilerin senkronizasyonu için uygun olmadığı anlamına gelir.

SharedPreferences, her SharedPreferences örneğinin ayrı bir XML dosyasına karşılık geldiği bir XML dosya depolama mekanizmasını temel alır. Bu dosyalar, cihazın dahili deposundaki uygulamanın özel dizininde bulunur ve Android sistemi tarafından yönetilir. SharedPreferences sınıfı, geliştiricilerin bu verilerle etkileşim kurması için çeşitli yöntemler sağlar; örneğin:

getSharedPreferences() : Belirtilen dosya adına ve işletim moduna göre SharedPreferences'ın bir örneğini alır.

: Belirtilen dosya adına ve işletim moduna göre SharedPreferences'ın bir örneğini alır. edit() : Geliştiricilerin SharedPreferences verilerindeki değişiklikleri işlemsel bir şekilde değiştirmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan bir SharedPreferences.Editor örneğini döndürür.

: Geliştiricilerin SharedPreferences verilerindeki değişiklikleri işlemsel bir şekilde değiştirmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan bir SharedPreferences.Editor örneğini döndürür. koymak () : SharedPreferences.Editor örneğinde belirtilen veri türünün anahtar/değer çiftini ekler veya günceller.

Remove() : SharedPreferences.Editor örneğinden bir anahtar/değer çiftini kaldırır.

: SharedPreferences.Editor örneğinden bir anahtar/değer çiftini kaldırır. clear() : SharedPreferences.Editor örneğinden tüm anahtar/değer çiftlerini kaldırır.

: SharedPreferences.Editor örneğinden tüm anahtar/değer çiftlerini kaldırır. application() veya commit() : SharedPreferences.Editor örneğinde yapılan değişiklikleri sırasıyla eşzamansız veya eşzamanlı olarak kalıcı depolamaya yazar.

veya : SharedPreferences.Editor örneğinde yapılan değişiklikleri sırasıyla eşzamansız veya eşzamanlı olarak kalıcı depolamaya yazar. elde etmek () : SharedPreferences örneğinden belirtilen anahtarla ilişkili değeri alır ve anahtar bulunamazsa varsayılan bir değer sağlar.

include() : SharedPreferences örneğinin belirtilen bir anahtar içerip içermediğini kontrol eder.

: SharedPreferences örneğinin belirtilen bir anahtar içerip içermediğini kontrol eder. RegisterOnSharedPreferenceChangeListener() : SharedPreferences örneğinde bir değişiklik meydana geldiğinde çağrılacak bir geri çağırmayı kaydeder.

: SharedPreferences örneğinde bir değişiklik meydana geldiğinde çağrılacak bir geri çağırmayı kaydeder. unregisterOnSharedPreferenceChangeListener() : Önceden kaydedilmiş bir geri çağırmanın kaydını siler, böylece SharedPreferences örneğinde değişiklik olduğunda artık çağrılmaz.

Geliştiriciler, SharedPreferences'ın yalnızca küçük miktarlardaki veriler ve basit kullanım durumları için kullanılması gerektiğine dikkat etmelidir; çünkü veri boyutu arttıkça performansı düşebilir. Büyük ölçekli veya karmaşık veri yapıları, veritabanları, dosyalar veya bulut tabanlı depolama çözümleri gibi diğer depolama seçeneklerine daha uygundur.

SharedPreferences'ın doğası gereği iş parçacığı açısından güvenli olmadığını ve aynı anda birden fazla iş parçacığı tarafından kullanıldığında eşzamanlılık sorunlarına yol açabileceğini vurgulamak da önemlidir. Ancak çerçeve, bu endişeleri azaltmak için MODE_MULTI_PROCESS veya senkronize blokların kullanılması gibi belirli mekanizmalar sağlar, ancak bu önlemlerin gerektiği şekilde uygulanması geliştiricinin sorumluluğundadır.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, birden fazla uygulama bileşeninde kullanıcı verilerini depolamak ve yönetmek için kusursuz bir yol sunarak SharedPreferences'ın Android Uygulama Geliştirmeye entegrasyonunu basitleştirir. AppMaster sağlam kullanıcı arayüzü ve mantık oluşturucusu sayesinde geliştiriciler, SharedPreferences'ı zahmetsizce uygulayabilir ve uygulama genelinde sorunsuz ve uyumlu bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir. Üstelik AppMaster İş Süreçleri, REST API ve WSS Uç Noktaları gibi gelişmiş özellikleri, uygulamaların birincil depolama olarak herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla çalışmasına olanak tanıyarak kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarında kusursuz ölçeklenebilirliği teşvik eder.

Özetle, SharedPreferences, Android Uygulama Geliştirmedeki küçük miktarlardaki ilkel veri türleri için kullanışlı ve etkili bir depolama çözümüdür ve geliştiricilerin farklı kullanıcı oturumları ve cihaz durumları genelinde tutarlı bir uygulama durumu sürdürmesine olanak tanır. Veri yönetimine yönelik basit ve sezgisel yöntemlerle SharedPreferences, uygulama geliştirme sürecine iyi uyum sağlar, özellikle de SharedPreferences entegrasyonunu kolaylaştıran ve optimize eden AppMaster gibi platformlar kullanıldığında, onu sayısız Android uygulamasının temel bileşeni haline getirir.