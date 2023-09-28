Общие настройки

В контексте разработки приложений для Android SharedPreferences относится к системе хранения значений ключей, которая предоставляет разработчикам простой и эффективный способ хранить, извлекать и управлять небольшими объемами примитивных типов данных, таких как логические значения, числа с плавающей запятой, целые, длинные и строки. . SharedPreferences доступен в платформе Android как часть пакета android.content и позволяет разработчикам сохранять состояние приложения при запуске приложения, пользовательских сеансах и даже перезапуске устройства, обеспечивая единообразный и бесперебойный пользовательский интерфейс.

SharedPreferences работает отдельно для каждого приложения. Это означает, что данные, хранящиеся с помощью SharedPreferences, являются частными для приложения и не могут быть доступны напрямую другим приложениям или пользователям, что обеспечивает определенный уровень безопасности и изоляции. Однако его область действия ограничена изолированной программной средой приложения, а это означает, что данные, хранящиеся в SharedPreferences, не подходят для синхронизации данных между различными экземплярами приложений или несколькими устройствами, где следует использовать другие методы, такие как база данных Firebase Realtime или DataStore Android Jetpack.

SharedPreferences основан на механизме хранения файлов XML, где каждый экземпляр SharedPreferences соответствует отдельному файлу XML. Эти файлы расположены в личном каталоге приложения во внутренней памяти устройства и управляются системой Android. Класс SharedPreferences предоставляет разработчикам несколько методов для взаимодействия с этими данными, например:

getSharedPreferences() : получает экземпляр SharedPreferences на основе указанного имени файла и режима работы.

: получает экземпляр SharedPreferences на основе указанного имени файла и режима работы. edit() : возвращает экземпляр SharedPreferences.Editor, который позволяет разработчикам изменять и сохранять изменения в данных SharedPreferences транзакционным способом.

: возвращает экземпляр SharedPreferences.Editor, который позволяет разработчикам изменять и сохранять изменения в данных SharedPreferences транзакционным способом. помещать () : добавляет или обновляет пару ключ-значение указанного типа данных в экземпляре SharedPreferences.Editor.

Remove() : удаляет пару ключ-значение из экземпляра SharedPreferences.Editor.

: удаляет пару ключ-значение из экземпляра SharedPreferences.Editor. Clear() : удаляет все пары ключ-значение из экземпляра SharedPreferences.Editor.

: удаляет все пары ключ-значение из экземпляра SharedPreferences.Editor. apply() или commit() : записывает изменения, сделанные в экземпляре SharedPreferences.Editor, в постоянное хранилище либо асинхронно, либо синхронно соответственно.

или : записывает изменения, сделанные в экземпляре SharedPreferences.Editor, в постоянное хранилище либо асинхронно, либо синхронно соответственно. получать () : извлекает значение, связанное с указанным ключом, из экземпляра SharedPreferences, предоставляя значение по умолчанию, если ключ не найден.

contains() : проверяет, содержит ли экземпляр SharedPreferences указанный ключ.

: проверяет, содержит ли экземпляр SharedPreferences указанный ключ. RegisterOnSharedPreferenceChangeListener() : регистрирует обратный вызов, который будет вызываться при изменении экземпляра SharedPreferences.

: регистрирует обратный вызов, который будет вызываться при изменении экземпляра SharedPreferences. unregisterOnSharedPreferenceChangeListener() : отменяет регистрацию ранее зарегистрированного обратного вызова, поэтому он больше не будет вызываться при возникновении изменений в экземпляре SharedPreferences.

Разработчики должны помнить, что SharedPreferences следует использовать только для небольших объемов данных и простых случаев использования, поскольку его производительность может снижаться по мере увеличения размера данных. Крупномасштабные или сложные структуры данных лучше подходят для других вариантов хранения, таких как базы данных, файлы или облачные решения для хранения.

Также важно подчеркнуть, что SharedPreferences по своей сути не является потокобезопасным и может привести к проблемам параллелизма при одновременном использовании несколькими потоками. Тем не менее, платформа предоставляет определенные механизмы, такие как использование MODE_MULTI_PROCESS или синхронизированных блоков, для устранения этих проблем, но ответственность за реализацию этих мер защиты по мере необходимости лежит на разработчике.

AppMaster, мощная платформа no-code, упрощает интеграцию SharedPreferences в разработку приложений для Android, предлагая удобный способ хранения пользовательских данных и управления ими в нескольких компонентах приложений. Благодаря надежному пользовательскому интерфейсу и конструктору логики AppMaster разработчики могут легко реализовать SharedPreferences, обеспечивая плавный и сплоченный пользовательский интерфейс во всем приложении. Более того, расширенные функции AppMaster, такие как бизнес-процессы, REST API и конечные точки WSS, позволяют приложениям работать с любой базой данных, совместимой с Postgresql, в качестве основного хранилища, обеспечивая плавную масштабируемость в корпоративных сценариях и в сценариях использования с высокой нагрузкой.

Таким образом, SharedPreferences — это удобное и эффективное решение для хранения небольших объемов примитивных типов данных в разработке приложений для Android, позволяющее разработчикам поддерживать согласованное состояние приложения в различных пользовательских сеансах и состояниях устройства. Благодаря простым и интуитивно понятным методам управления данными SharedPreferences хорошо вписывается в процесс разработки приложений, особенно при использовании таких платформ, как AppMaster, которые упрощают и оптимизируют интеграцию SharedPreferences, что делает его основным компонентом бесчисленных приложений Android.