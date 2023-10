GedeeldeVoorkeuren

In de context van de ontwikkeling van Android-apps verwijst SharedPreferences naar een sleutel-waarde-opslagsysteem dat ontwikkelaars een eenvoudige en efficiënte manier biedt om kleine hoeveelheden primitieve gegevenstypen zoals booleans, floats, ints, longs en strings op te slaan, op te halen en te beheren. . SharedPreferences is beschikbaar in het Android-framework als onderdeel van het android.content-pakket en stelt ontwikkelaars in staat de applicatiestatus te handhaven bij het starten van apps, gebruikerssessies en zelfs het opnieuw opstarten van apparaten, waardoor een consistente en naadloze gebruikerservaring wordt gegarandeerd.

SharedPreferences werkt per app, wat betekent dat de gegevens die zijn opgeslagen met SharedPreferences privé zijn voor de app en niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor andere apps of gebruikers, wat een bepaald niveau van beveiliging en isolatie biedt. De reikwijdte ervan is echter beperkt tot de applicatie-sandbox, wat betekent dat de gegevens die zijn opgeslagen in SharedPreferences niet geschikt zijn voor de synchronisatie van gegevens tussen verschillende app-instanties of meerdere apparaten, waar andere methoden zoals Firebase Realtime Database of de DataStore van Android Jetpack zouden moeten worden gebruikt.

SharedPreferences is gebaseerd op een XML-bestandsopslagmechanisme, waarbij elke SharedPreferences-instantie overeenkomt met een afzonderlijk XML-bestand. Deze bestanden bevinden zich in de privémap van de app op de interne opslag van het apparaat en worden beheerd door het Android-systeem. De klasse SharedPreferences biedt ontwikkelaars verschillende methoden om met deze gegevens te communiceren, zoals:

getSharedPreferences() : Verkrijgt een exemplaar van SharedPreferences op basis van de opgegeven bestandsnaam en bedieningsmodus.

: Verkrijgt een exemplaar van SharedPreferences op basis van de opgegeven bestandsnaam en bedieningsmodus. edit() : Retourneert een exemplaar van SharedPreferences.Editor, waarmee ontwikkelaars wijzigingen in de SharedPreferences-gegevens op een transactionele manier kunnen wijzigen en behouden.

: Retourneert een exemplaar van SharedPreferences.Editor, waarmee ontwikkelaars wijzigingen in de SharedPreferences-gegevens op een transactionele manier kunnen wijzigen en behouden. neerzetten () : Voegt een sleutel-waardepaar van het opgegeven gegevenstype toe of werkt deze bij in de SharedPreferences.Editor-instantie.

remove() : Verwijdert een sleutel-waardepaar uit de SharedPreferences.Editor-instantie.

: Verwijdert een sleutel-waardepaar uit de SharedPreferences.Editor-instantie. clear() : Verwijdert alle sleutel-waardeparen uit de SharedPreferences.Editor-instantie.

: Verwijdert alle sleutel-waardeparen uit de SharedPreferences.Editor-instantie. apply() of commit() : Schrijft wijzigingen die zijn aangebracht in de SharedPreferences.Editor-instantie naar permanente opslag, respectievelijk asynchroon of synchroon.

of : Schrijft wijzigingen die zijn aangebracht in de SharedPreferences.Editor-instantie naar permanente opslag, respectievelijk asynchroon of synchroon. krijgen () : Haalt de waarde op die aan de opgegeven sleutel is gekoppeld uit de SharedPreferences-instantie en levert een standaardwaarde op als de sleutel niet wordt gevonden.

bevat() : Controleert of de SharedPreferences-instantie een opgegeven sleutel bevat.

: Controleert of de SharedPreferences-instantie een opgegeven sleutel bevat. registerOnSharedPreferenceChangeListener() : Registreert een callback die moet worden aangeroepen wanneer er een wijziging optreedt in de SharedPreferences-instantie.

: Registreert een callback die moet worden aangeroepen wanneer er een wijziging optreedt in de SharedPreferences-instantie. unregisterOnSharedPreferenceChangeListener() : Maakt de registratie van een eerder geregistreerde callback ongedaan, zodat deze niet langer wordt aangeroepen wanneer er wijzigingen optreden in de SharedPreferences-instantie.

Ontwikkelaars moeten zich ervan bewust zijn dat SharedPreferences alleen mag worden gebruikt voor kleine hoeveelheden gegevens en eenvoudige gebruiksscenario's, aangezien de prestaties ervan kunnen afnemen naarmate de omvang van de gegevens toeneemt. Grootschalige of complexe datastructuren zijn beter geschikt voor andere opslagopties, zoals databases, bestanden of cloudgebaseerde opslagoplossingen.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat SharedPreferences niet inherent thread-safe is en tot gelijktijdigheidsproblemen kan leiden wanneer het door meerdere threads tegelijk wordt gebruikt. Het raamwerk biedt echter wel bepaalde mechanismen, zoals het gebruik van MODE_MULTI_PROCESS of gesynchroniseerde blokken om deze zorgen weg te nemen, maar het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om deze veiligheidsmaatregelen indien nodig te implementeren.

AppMaster, een krachtig platform no-code, vereenvoudigt de integratie van SharedPreferences in Android App Development door een naadloze manier te bieden om gebruikersgegevens over meerdere applicatiecomponenten op te slaan en te beheren. Met de robuuste gebruikersinterface en logicabouwer van AppMaster kunnen ontwikkelaars moeiteloos SharedPreferences implementeren, waardoor een soepele en samenhangende gebruikerservaring in de hele app wordt gegarandeerd. Bovendien zorgen de geavanceerde functies van AppMaster, zoals Business Processes, REST API en WSS Endpoints, ervoor dat applicaties kunnen functioneren met elke Postgresql-compatibele database als primaire opslag, waardoor naadloze schaalbaarheid in ondernemingen en gebruiksscenario's met hoge belasting wordt bevorderd.

Samenvattend is SharedPreferences een handige en efficiënte opslagoplossing voor kleine hoeveelheden primitieve gegevenstypen bij de ontwikkeling van Android-apps, waardoor ontwikkelaars een consistente applicatiestatus kunnen behouden voor verschillende gebruikerssessies en apparaatstatussen. Met eenvoudige en intuïtieve methoden voor gegevensbeheer past SharedPreferences goed in het app-ontwikkelingsproces, vooral bij het gebruik van platforms zoals AppMaster die de SharedPreferences-integratie stroomlijnen en optimaliseren, waardoor het een belangrijk onderdeel wordt van talloze Android-applicaties.