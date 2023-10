Wspólne preferencje

W kontekście tworzenia aplikacji na Androida SharedPreferences odnosi się do systemu przechowywania klucz-wartość, który zapewnia programistom prosty i skuteczny sposób przechowywania, pobierania i zarządzania niewielkimi ilościami prymitywnych typów danych, takich jak wartości logiczne, zmiennoprzecinkowe, int, długie i ciągi znaków . SharedPreferences jest dostępne w środowisku Androida jako część pakietu android.content i umożliwia programistom utrzymywanie stanu aplikacji podczas uruchamiania aplikacji, sesji użytkownika, a nawet ponownego uruchamiania urządzenia, zapewniając spójne i bezproblemowe doświadczenie użytkownika.

SharedPreferences działa w oparciu o aplikację, co oznacza, że ​​dane przechowywane za pomocą SharedPreferences są prywatne dla aplikacji i inne aplikacje lub użytkownicy nie mogą uzyskać do nich bezpośredniego dostępu, co zapewnia pewien poziom bezpieczeństwa i izolacji. Jednak jego zakres ogranicza się do piaskownicy aplikacji, co oznacza, że ​​dane przechowywane w SharedPreferences nie nadają się do synchronizacji danych pomiędzy różnymi instancjami aplikacji lub wieloma urządzeniami, gdzie należy zastosować inne metody, takie jak baza danych Firebase Realtime Database lub DataStore Android Jetpack.

SharedPreferences opiera się na mechanizmie przechowywania plików XML, gdzie każda instancja SharedPreferences odpowiada indywidualnemu plikowi XML. Pliki te znajdują się w prywatnym katalogu aplikacji w pamięci wewnętrznej urządzenia i zarządzane są przez system Android. Klasa SharedPreferences udostępnia programistom kilka metod interakcji z tymi danymi, takich jak:

getSharedPreferences() : Pobiera instancję SharedPreferences na podstawie określonej nazwy pliku i trybu działania.

edit() : Zwraca instancję SharedPreferences.Editor, która umożliwia programistom modyfikowanie i utrwalanie zmian w danych SharedPreferences w sposób transakcyjny.

umieścić () : Dodaje lub aktualizuje parę klucz-wartość określonego typu danych w instancji SharedPreferences.Editor.

usuń() : usuwa parę klucz-wartość z instancji SharedPreferences.Editor.

clear() : usuwa wszystkie pary klucz-wartość z instancji SharedPreferences.Editor.

Apply() lub commit() : Zapisuje zmiany wprowadzone w instancji SharedPreferences.Editor w pamięci trwałej, odpowiednio asynchronicznie lub synchronicznie.

Dostawać () : Pobiera wartość powiązaną z określonym kluczem z instancji SharedPreferences, podając wartość domyślną, jeśli klucz nie zostanie znaleziony.

zawiera() : Sprawdza, czy instancja SharedPreferences zawiera określony klucz.

RegisterOnSharedPreferenceChangeListener() : Rejestruje wywołanie zwrotne, które zostanie wywołane, gdy nastąpi zmiana w instancji SharedPreferences.

unregisterOnSharedPreferenceChangeListener() : Wyrejestrowuje wcześniej zarejestrowane wywołanie zwrotne, więc nie będzie ono już wywoływane, gdy w instancji SharedPreferences nastąpią zmiany.

Programiści powinni pamiętać, że SharedPreferences należy używać tylko w przypadku małych ilości danych i prostych przypadków użycia, ponieważ jego wydajność może się pogorszyć wraz ze wzrostem rozmiaru danych. Wielkoskalowe lub złożone struktury danych lepiej nadają się do innych opcji przechowywania, takich jak bazy danych, pliki lub rozwiązania do przechowywania w chmurze.

Należy również podkreślić, że SharedPreferences nie jest z natury bezpieczny dla wątków i może powodować problemy ze współbieżnością, jeśli jest używany przez wiele wątków jednocześnie. Jednakże framework zapewnia pewne mechanizmy, takie jak użycie MODE_MULTI_PROCESS lub zsynchronizowanych bloków w celu złagodzenia tych problemów, ale obowiązkiem programisty jest wdrożenie tych zabezpieczeń w razie potrzeby.

Podsumowując, SharedPreferences to wygodne i wydajne rozwiązanie do przechowywania małych ilości prymitywnych typów danych w procesie tworzenia aplikacji na Androida, umożliwiające programistom utrzymanie spójnego stanu aplikacji w różnych sesjach użytkowników i stanach urządzeń. Dzięki prostym i intuicyjnym metodom zarządzania danymi SharedPreferences dobrze wpasowuje się w proces tworzenia aplikacji, szczególnie podczas korzystania z platform takich jak AppMaster, które usprawniają i optymalizują integrację SharedPreferences, co czyni go podstawowym składnikiem niezliczonych aplikacji na Androida.