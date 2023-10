Préférences partagées

Dans le contexte du développement d'applications Android, SharedPreferences fait référence à un système de stockage clé-valeur qui offre aux développeurs un moyen simple et efficace de stocker, récupérer et gérer de petites quantités de types de données primitifs tels que les booléens, les flottants, les entiers, les longs et les chaînes. . SharedPreferences est disponible dans le framework Android dans le cadre du package android.content et permet aux développeurs de conserver l'état de l'application lors des lancements d'applications, des sessions utilisateur et même des redémarrages d'appareils, garantissant ainsi une expérience utilisateur cohérente et transparente.

SharedPreferences fonctionne application par application, ce qui signifie que les données stockées à l'aide de SharedPreferences sont privées pour l'application et ne peuvent pas être directement accessibles par d'autres applications ou utilisateurs, offrant ainsi un certain niveau de sécurité et d'isolement. Cependant, sa portée est limitée au bac à sable de l'application, ce qui signifie que les données stockées dans SharedPreferences ne conviennent pas à la synchronisation des données entre différentes instances d'application ou plusieurs appareils, où d'autres méthodes telles que Firebase Realtime Database ou le DataStore d'Android Jetpack doivent être utilisées.

SharedPreferences est basé sur un mécanisme de stockage de fichiers XML, où chaque instance de SharedPreferences correspond à un fichier XML individuel. Ces fichiers se trouvent dans le répertoire privé de l'application sur la mémoire interne de l'appareil et sont gérés par le système Android. La classe SharedPreferences fournit plusieurs méthodes permettant aux développeurs d'interagir avec ces données, telles que :

getSharedPreferences() : acquiert une instance de SharedPreferences en fonction du nom de fichier et du mode de fonctionnement spécifiés.

: acquiert une instance de SharedPreferences en fonction du nom de fichier et du mode de fonctionnement spécifiés. edit() : renvoie une instance de SharedPreferences.Editor, qui permet aux développeurs de modifier et de conserver les modifications apportées aux données SharedPreferences de manière transactionnelle.

: renvoie une instance de SharedPreferences.Editor, qui permet aux développeurs de modifier et de conserver les modifications apportées aux données SharedPreferences de manière transactionnelle. mettre () : ajoute ou met à jour une paire clé-valeur du type de données spécifié dans l'instance SharedPreferences.Editor.

remove() : supprime une paire clé-valeur de l'instance SharedPreferences.Editor.

: supprime une paire clé-valeur de l'instance SharedPreferences.Editor. clear() : supprime toutes les paires clé-valeur de l'instance SharedPreferences.Editor.

: supprime toutes les paires clé-valeur de l'instance SharedPreferences.Editor. apply() ou commit() : écrit les modifications apportées à l'instance SharedPreferences.Editor dans le stockage persistant, respectivement de manière asynchrone ou synchrone.

ou : écrit les modifications apportées à l'instance SharedPreferences.Editor dans le stockage persistant, respectivement de manière asynchrone ou synchrone. obtenir () : récupère la valeur associée à la clé spécifiée à partir de l'instance SharedPreferences, en fournissant une valeur par défaut si la clé n'est pas trouvée.

contain() : Vérifie si l’instance SharedPreferences contient une clé spécifiée.

: Vérifie si l’instance SharedPreferences contient une clé spécifiée. registerOnSharedPreferenceChangeListener() : enregistre un rappel à appeler lorsqu'une modification se produit dans l'instance SharedPreferences.

: enregistre un rappel à appeler lorsqu'une modification se produit dans l'instance SharedPreferences. unregisterOnSharedPreferenceChangeListener() : Désenregistre un rappel précédemment enregistré, il ne sera donc plus appelé lorsque des modifications se produiront dans l'instance SharedPreferences.

Les développeurs doivent garder à l'esprit que SharedPreferences ne doit être utilisé que pour de petites quantités de données et des cas d'utilisation simples, car ses performances peuvent se dégrader à mesure que la taille des données augmente. Les structures de données à grande échelle ou complexes sont mieux adaptées à d'autres options de stockage, telles que les bases de données, les fichiers ou les solutions de stockage basées sur le cloud.

Il est également important de souligner que SharedPreferences n’est pas intrinsèquement thread-safe et peut entraîner des problèmes de concurrence lorsqu’il est utilisé simultanément par plusieurs threads. Cependant, le framework fournit certains mécanismes tels que l'utilisation de MODE_MULTI_PROCESS ou de blocs synchronisés pour atténuer ces problèmes, mais il est de la responsabilité du développeur de mettre en œuvre ces garanties si nécessaire.

AppMaster, une puissante plate no-code, simplifie l'intégration de SharedPreferences dans le développement d'applications Android en offrant un moyen transparent de stocker et de gérer les données utilisateur sur plusieurs composants d'application. Grâce à l'interface utilisateur robuste et au générateur de logique d' AppMaster, les développeurs peuvent facilement implémenter SharedPreferences, garantissant une expérience utilisateur fluide et cohérente dans toute l'application. De plus, les fonctionnalités avancées d' AppMaster, telles que les processus métier, l'API REST et les points de terminaison WSS, permettent aux applications de fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql comme stockage principal, favorisant ainsi une évolutivité transparente dans les cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge.

En résumé, SharedPreferences est une solution de stockage pratique et efficace pour de petites quantités de types de données primitifs dans le développement d'applications Android, permettant aux développeurs de maintenir un état d'application cohérent sur différentes sessions utilisateur et états d'appareil. Grâce à des méthodes simples et intuitives de gestion des données, SharedPreferences s'intègre bien dans le processus de développement d'applications, en particulier lors de l'utilisation de plates-formes comme AppMaster qui rationalisent et optimisent l'intégration de SharedPreferences, ce qui en fait un composant essentiel dans d'innombrables applications Android.