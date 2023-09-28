التفضيلات المشتركة

في سياق تطوير تطبيقات Android، تشير SharedPreferences إلى نظام تخزين ذو قيمة أساسية يوفر طريقة بسيطة وفعالة للمطورين لتخزين واسترجاع وإدارة كميات صغيرة من أنواع البيانات البدائية مثل البيانات المنطقية، والعوامات، والكثافة الصحيحة، والطوليات، والسلاسل . تتوفر SharedPreferences في إطار عمل Android كجزء من حزمة android.content، وهي تمكن المطورين من الحفاظ على حالة التطبيق عبر عمليات تشغيل التطبيق وجلسات المستخدم وحتى إعادة تشغيل الجهاز، مما يضمن تجربة مستخدم متسقة وسلسة.

تعمل SharedPreferences على أساس كل تطبيق، مما يعني أن البيانات المخزنة باستخدام SharedPreferences تكون خاصة بالتطبيق ولا يمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة تطبيقات أو مستخدمين آخرين، مما يوفر مستوى معينًا من الأمان والعزلة. ومع ذلك، يقتصر نطاقه على وضع الحماية للتطبيق، مما يعني أن البيانات المخزنة في SharedPreferences ليست مناسبة لمزامنة البيانات بين مثيلات التطبيق المختلفة أو الأجهزة المتعددة، حيث يجب استخدام طرق أخرى مثل Firebase Realtime Database أو DataStore الخاص بـ Android Jetpack.

تعتمد SharedPreferences على آلية تخزين ملفات XML، حيث يتوافق كل مثيل SharedPreferences مع ملف XML فردي. توجد هذه الملفات في الدليل الخاص للتطبيق على وحدة التخزين الداخلية للجهاز ويتم إدارتها بواسطة نظام Android. توفر فئة SharedPreferences عدة طرق للمطورين للتفاعل مع هذه البيانات، مثل:

getSharedPreferences() : الحصول على مثيل SharedPreferences بناءً على اسم الملف المحدد ووضع التشغيل.

: الحصول على مثيل SharedPreferences بناءً على اسم الملف المحدد ووضع التشغيل. تحرير () : إرجاع مثيل SharedPreferences.Editor، والذي يسمح للمطورين بتعديل واستمرار التغييرات على بيانات SharedPreferences بطريقة المعاملات.

: إرجاع مثيل SharedPreferences.Editor، والذي يسمح للمطورين بتعديل واستمرار التغييرات على بيانات SharedPreferences بطريقة المعاملات. يضع () : إضافة أو تحديث زوج المفتاح والقيمة لنوع البيانات المحدد في مثيل SharedPreferences.Editor.

Remove() : يزيل زوج المفتاح والقيمة من مثيل SharedPreferences.Editor.

: يزيل زوج المفتاح والقيمة من مثيل SharedPreferences.Editor. Clear() : يزيل جميع أزواج القيمة الرئيسية من نسخة SharedPreferences.Editor.

: يزيل جميع أزواج القيمة الرئيسية من نسخة SharedPreferences.Editor. تطبيق () أو الالتزام () : يكتب التغييرات التي تم إجراؤها في مثيل SharedPreferences.Editor إلى التخزين المستمر، إما بشكل غير متزامن أو بشكل متزامن، على التوالي.

أو : يكتب التغييرات التي تم إجراؤها في مثيل SharedPreferences.Editor إلى التخزين المستمر، إما بشكل غير متزامن أو بشكل متزامن، على التوالي. يحصل () : استرداد القيمة المرتبطة بالمفتاح المحدد من مثيل SharedPreferences، مما يوفر قيمة افتراضية إذا لم يتم العثور على المفتاح.

يحتوي على () : يتحقق مما إذا كان مثيل SharedPreferences يحتوي على مفتاح محدد.

: يتحقق مما إذا كان مثيل SharedPreferences يحتوي على مفتاح محدد. RegisterOnSharedPreferenceChangeListener() : يسجل رد اتصال ليتم استدعاؤه عند حدوث تغيير في مثيل SharedPreferences.

: يسجل رد اتصال ليتم استدعاؤه عند حدوث تغيير في مثيل SharedPreferences. unregisterOnSharedPreferenceChangeListener() : إلغاء تسجيل رد الاتصال المسجل مسبقًا، لذلك لن يتم استدعاؤه بعد الآن عند حدوث تغييرات في مثيل SharedPreferences.

يجب على المطورين أن يدركوا أنه يجب استخدام SharedPreferences فقط لكميات صغيرة من البيانات وحالات الاستخدام البسيطة نظرًا لأن أدائها قد يتدهور مع زيادة حجم البيانات. تعتبر هياكل البيانات واسعة النطاق أو المعقدة أكثر ملاءمة لخيارات التخزين الأخرى، مثل قواعد البيانات أو الملفات أو حلول التخزين المستندة إلى السحابة.

من المهم أيضًا توضيح أن SharedPreferences ليس آمنًا بطبيعته ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات في التزامن عند استخدامه بواسطة سلاسل رسائل متعددة في وقت واحد. ومع ذلك، يوفر إطار العمل آليات معينة مثل استخدام MODE_MULTI_PROCESS أو الكتل المتزامنة للتخفيف من هذه المخاوف، ولكن تقع على عاتق المطور مسؤولية تنفيذ هذه الضمانات حسب الحاجة.

يعمل AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code ، على تبسيط عملية دمج SharedPreferences في تطوير تطبيقات Android من خلال تقديم طريقة سلسة لتخزين وإدارة بيانات المستخدم عبر مكونات التطبيقات المتعددة. بفضل واجهة المستخدم القوية ومنشئ المنطق AppMaster ، يمكن للمطورين تنفيذ SharedPreferences دون عناء، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة ومتماسكة في جميع أنحاء التطبيق. علاوة على ذلك، فإن ميزات AppMaster المتقدمة، مثل العمليات التجارية وREST API ونقاط نهاية WSS، تمكن التطبيقات من العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql باعتبارها وحدة التخزين الأساسية، مما يعزز قابلية التوسع السلس في حالات الاستخدام المؤسسية وعالية التحميل.

باختصار، SharedPreferences هو حل تخزين مناسب وفعال لكميات صغيرة من أنواع البيانات البدائية في تطوير تطبيقات Android، مما يسمح للمطورين بالحفاظ على حالة تطبيق متسقة عبر جلسات المستخدم المختلفة وحالات الجهاز. بفضل الأساليب البسيطة والبديهية لإدارة البيانات، تتناسب SharedPreferences بشكل جيد مع عملية تطوير التطبيق، خاصة عند استخدام منصات مثل AppMaster التي تعمل على تبسيط وتحسين تكامل SharedPreferences، مما يجعلها مكونًا أساسيًا في عدد لا يحصى من تطبيقات Android.