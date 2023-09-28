在 Android 应用程序开发的上下文中，SharedPreferences 指的是一种键值存储系统，它为开发人员提供了一种简单有效的方法来存储、检索和管理少量基本数据类型（如布尔值、浮点数、整数、长整型和字符串） 。 SharedPreferences 在 Android 框架中作为 android.content 包的一部分提供，它使开发人员能够在应用程序启动、用户会话甚至设备重新启动时保留应用程序状态，从而确保一致且无缝的用户体验。

SharedPreferences 以每个应用程序为基础运行，这意味着使用 SharedPreferences 存储的数据是该应用程序私有的，其他应用程序或用户无法直接访问，从而提供了一定程度的安全性和隔离性。然而，它的范围仅限于应用程序沙箱，这意味着 SharedPreferences 中存储的数据不适合在不同应用程序实例或多设备之间同步数据，而应该使用 Firebase Realtime Database 或 Android Jetpack 的 DataStore 等其他方法。

SharedPreferences 基于 XML 文件存储机制，其中每个 SharedPreferences 实例对应于一个单独的 XML 文件。这些文件位于设备内部存储上应用程序的私有目录中，并由 Android 系统管理。 SharedPreferences 类为开发人员提供了多种与此数据交互的方法，例如：

getSharedPreferences() ：根据指定的文件名和操作模式获取 SharedPreferences 的实例。

：根据指定的文件名和操作模式获取 SharedPreferences 的实例。 edit() ：返回 SharedPreferences.Editor 的实例，它允许开发人员以事务方式修改和保留对 SharedPreferences 数据的更改。

：返回 SharedPreferences.Editor 的实例，它允许开发人员以事务方式修改和保留对 SharedPreferences 数据的更改。 放 () ：在 SharedPreferences.Editor 实例中添加或更新指定数据类型的键值对。

remove() ：从 SharedPreferences.Editor 实例中删除键值对。

：从 SharedPreferences.Editor 实例中删除键值对。 clear() ：从 SharedPreferences.Editor 实例中删除所有键值对。

：从 SharedPreferences.Editor 实例中删除所有键值对。 apply() 或 commit() ：分别以异步或同步方式将 SharedPreferences.Editor 实例中所做的更改写入持久存储。

或 ：分别以异步或同步方式将 SharedPreferences.Editor 实例中所做的更改写入持久存储。 得到 () ：从 SharedPreferences 实例中检索与指定键关联的值，如果未找到该键，则提供默认值。

contains() ：检查 SharedPreferences 实例是否包含指定的键。

：检查 SharedPreferences 实例是否包含指定的键。 registerOnSharedPreferenceChangeListener() ：注册当 SharedPreferences 实例发生更改时要调用的回调。

：注册当 SharedPreferences 实例发生更改时要调用的回调。 unregisterOnSharedPreferenceChangeListener() ：取消注册先前注册的回调，因此当 SharedPreferences 实例发生更改时，将不再调用它。

开发人员应注意，SharedPreferences 只能用于少量数据和简单用例，因为其性能可能会随着数据大小的增加而降低。大规模或复杂的数据结构更适合其他存储选项，例如数据库、文件或基于云的存储解决方案。

还需要强调的是，SharedPreferences 本质上并不是线程安全的，当多个线程同时使用时可能会导致并发问题。但是，该框架确实提供了某些机制，例如使用 MODE_MULTI_PROCESS 或同步块来减轻这些问题，但开发人员有责任根据需要实施这些保护措施。

AppMaster是一个强大的no-code平台，通过提供跨多个应用程序组件存储和管理用户数据的无缝方式，简化了 SharedPreferences 与 Android 应用程序开发的集成。借助AppMaster强大的 UI 和逻辑构建器，开发人员可以轻松实现 SharedPreferences，确保整个应用程序拥有流畅且一致的用户体验。此外， AppMaster的高级功能（例如业务流程、REST API 和 WSS 端点）使应用程序能够使用任何与 Postgresql 兼容的数据库作为主存储，从而促进企业和高负载用例中的无缝可扩展性。

综上所述，SharedPreferences是Android应用开发中少量原始数据类型的一种便捷高效的存储解决方案，允许开发人员在不同的用户会话和设备状态下保持一致的应用程序状态。 SharedPreferences 具有简单直观的数据管理方法，非常适合应用程序开发过程，特别是在使用AppMaster等平台时，它可以简化和优化 SharedPreferences 集成，使其成为无数 Android 应用程序中的主要组件。