Im Kontext der Android-App-Entwicklung bezieht sich SharedPreferences auf ein Schlüsselwertspeichersystem, das Entwicklern eine einfache und effiziente Möglichkeit bietet, kleine Mengen primitiver Datentypen wie Booleans, Floats, Ints, Longs und Strings zu speichern, abzurufen und zu verwalten . SharedPreferences ist im Android-Framework als Teil des Pakets android.content verfügbar und ermöglicht es Entwicklern, den Anwendungsstatus über App-Starts, Benutzersitzungen und sogar Geräteneustarts hinweg beizubehalten, um ein konsistentes und nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten.

SharedPreferences funktioniert auf App-Basis, was bedeutet, dass die mit SharedPreferences gespeicherten Daten für die App privat sind und nicht direkt von anderen Apps oder Benutzern abgerufen werden können, was ein gewisses Maß an Sicherheit und Isolation bietet. Allerdings ist sein Anwendungsbereich auf die Anwendungssandbox beschränkt, was bedeutet, dass die in SharedPreferences gespeicherten Daten nicht für die Synchronisierung von Daten zwischen verschiedenen App-Instanzen oder mehreren Geräten geeignet sind, wo andere Methoden wie Firebase Realtime Database oder der DataStore von Android Jetpack verwendet werden sollten.

SharedPreferences basiert auf einem XML-Dateispeichermechanismus, bei dem jede SharedPreferences-Instanz einer einzelnen XML-Datei entspricht. Diese Dateien befinden sich im privaten Verzeichnis der App im internen Speicher des Geräts und werden vom Android-System verwaltet. Die SharedPreferences-Klasse bietet Entwicklern mehrere Methoden zur Interaktion mit diesen Daten, wie zum Beispiel:

getSharedPreferences() : Erhält eine Instanz von SharedPreferences basierend auf dem angegebenen Dateinamen und Betriebsmodus.

: Erhält eine Instanz von SharedPreferences basierend auf dem angegebenen Dateinamen und Betriebsmodus. edit() : Gibt eine Instanz von SharedPreferences.Editor zurück, die es Entwicklern ermöglicht, Änderungen an den SharedPreferences-Daten auf transaktionale Weise zu ändern und beizubehalten.

: Gibt eine Instanz von SharedPreferences.Editor zurück, die es Entwicklern ermöglicht, Änderungen an den SharedPreferences-Daten auf transaktionale Weise zu ändern und beizubehalten. setzen () : Fügt ein Schlüssel-Wert-Paar des angegebenen Datentyps in der SharedPreferences.Editor-Instanz hinzu oder aktualisiert es.

remove() : Entfernt ein Schlüssel-Wert-Paar aus der SharedPreferences.Editor-Instanz.

: Entfernt ein Schlüssel-Wert-Paar aus der SharedPreferences.Editor-Instanz. clear() : Entfernt alle Schlüssel-Wert-Paare aus der SharedPreferences.Editor-Instanz.

: Entfernt alle Schlüssel-Wert-Paare aus der SharedPreferences.Editor-Instanz. apply() oder commit() : Schreibt in der SharedPreferences.Editor-Instanz vorgenommene Änderungen entweder asynchron oder synchron in den persistenten Speicher.

oder : Schreibt in der SharedPreferences.Editor-Instanz vorgenommene Änderungen entweder asynchron oder synchron in den persistenten Speicher. erhalten () : Ruft den mit dem angegebenen Schlüssel verknüpften Wert von der SharedPreferences-Instanz ab und stellt einen Standardwert bereit, wenn der Schlüssel nicht gefunden wird.

enthält() : Prüft, ob die SharedPreferences-Instanz einen angegebenen Schlüssel enthält.

: Prüft, ob die SharedPreferences-Instanz einen angegebenen Schlüssel enthält. registerOnSharedPreferenceChangeListener() : Registriert einen Rückruf, der aufgerufen wird, wenn eine Änderung an der SharedPreferences-Instanz auftritt.

: Registriert einen Rückruf, der aufgerufen wird, wenn eine Änderung an der SharedPreferences-Instanz auftritt. unregisterOnSharedPreferenceChangeListener() : Hebt die Registrierung eines zuvor registrierten Rückrufs auf, sodass er nicht mehr aufgerufen wird, wenn Änderungen an der SharedPreferences-Instanz auftreten.

Entwickler sollten bedenken, dass SharedPreferences nur für kleine Datenmengen und einfache Anwendungsfälle verwendet werden sollte, da sich die Leistung mit zunehmender Datengröße verschlechtern kann. Große oder komplexe Datenstrukturen eignen sich besser für andere Speicheroptionen wie Datenbanken, Dateien oder cloudbasierte Speicherlösungen.

Es ist auch wichtig hervorzuheben, dass SharedPreferences nicht von Natur aus Thread-sicher ist und bei gleichzeitiger Verwendung durch mehrere Threads zu Parallelitätsproblemen führen kann. Das Framework bietet jedoch bestimmte Mechanismen wie die Verwendung von MODE_MULTI_PROCESS oder synchronisierten Blöcken, um diese Bedenken auszuräumen. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Entwicklers, diese Sicherheitsmaßnahmen nach Bedarf zu implementieren.

Zusammenfassend ist SharedPreferences eine praktische und effiziente Speicherlösung für kleine Mengen primitiver Datentypen in der Android-App-Entwicklung, die es Entwicklern ermöglicht, einen konsistenten Anwendungsstatus über verschiedene Benutzersitzungen und Gerätezustände hinweg aufrechtzuerhalten. Mit einfachen und intuitiven Methoden zur Datenverwaltung fügt sich SharedPreferences gut in den App-Entwicklungsprozess ein, insbesondere wenn Plattformen wie AppMaster verwendet werden, die die SharedPreferences-Integration rationalisieren und optimieren und es zu einer festen Komponente in unzähligen Android-Anwendungen machen.