A Arquitetura de N camadas, também conhecida como Arquitetura Multicamadas, representa um padrão arquitetônico de software específico no qual os componentes lógicos de um sistema são organizados em camadas ou "camadas" distintas. Cada camada é responsável por um aspecto específico da funcionalidade do sistema, tornando-o modular e mais fácil de manter e aprimorar. Essas camadas facilitam uma melhor separação de preocupações e oferecem suporte à extensibilidade, escalabilidade e robustez. As arquiteturas de N camadas têm sido amplamente adotadas em sistemas de software complexos, desde sistemas de gerenciamento de conteúdo até plataformas de comércio eletrônico.

O termo "N-tier" pode ser pensado como uma variável, denotando o número de camadas dentro de uma arquitetura específica, onde N representa qualquer número inteiro positivo. Embora não haja limite específico para o número de camadas que um sistema de software pode ter, a maioria das arquiteturas de N camadas normalmente envolve de três a cinco camadas. Essas camadas são projetadas para se comunicarem entre si por meio de interfaces bem definidas, com cada camada fornecendo serviços para a camada acima dela e recebendo serviços da camada abaixo dela.

Um exemplo canônico de arquitetura de N camadas é a arquitetura de três camadas comumente usada, que consiste em uma camada de apresentação, uma camada lógica de aplicativo e uma camada de armazenamento de dados. A camada de apresentação lida com a interface e a experiência do usuário, a camada lógica do aplicativo lida com regras de negócios, fluxos de trabalho e processamento de dados, e a camada de armazenamento de dados gerencia o armazenamento e recuperação de dados. Os sistemas que seguem esse padrão de arquitetura geralmente dependem de tecnologias populares baseadas na Web, incluindo HTML, CSS e JavaScript para a camada de apresentação, linguagens e estruturas do lado do servidor como Java, .NET ou Python para a camada lógica do aplicativo e bancos de dados como como PostgreSQL, MySQL ou Microsoft SQL Server para a camada de armazenamento de dados.

As vantagens da arquitetura de N camadas incluem modularidade, extensibilidade, escalabilidade e capacidade de manutenção. Ao isolar os diferentes aspectos de um sistema de software em camadas separadas, os desenvolvedores podem trabalhar em camadas individuais sem afetar a estrutura geral do aplicativo. Essa separação de preocupações simplifica os esforços de desenvolvimento e teste, levando a um processo de desenvolvimento mais eficiente e à redução de bugs. Os sistemas que implementam arquiteturas de N camadas também são mais fáceis de escalar e manter ao longo do tempo, pois melhorias, atualizações ou alterações podem ser feitas em camadas individuais sem incorrer em dívida tecnológica significativa.

Um ótimo exemplo de software que adota princípios de arquitetura de N camadas é a plataforma no-code AppMaster para criação de aplicativos backend, web e móveis. AppMaster permite que os clientes construam arquiteturas de N camadas projetando visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados), processos de negócios, API REST e endpoints WSS para aplicativos de back-end. Para aplicativos da web, os clientes podem criar UI com componentes drag-and-drop e estabelecer lógica de negócios usando o designer visual do BP da Web. Para aplicativos móveis, os clientes também podem utilizar o design de interface do usuário drag-and-drop e criar lógica de negócios associada usando o designer Mobile BP. Os aplicativos gerados pela plataforma AppMaster são construídos usando uma variedade de tecnologias, incluindo Go (golang) para aplicativos de back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para interfaces da web, e Kotlin e Jetpack Compose ou SwiftUI para aplicativos móveis nativos Android e iOS, respectivamente.

A plataforma AppMaster ajuda a demonstrar os benefícios das arquiteturas de N camadas, automatizando grande parte do processo de desenvolvimento de aplicativos criados com base nesse padrão de design. À medida que os desenvolvedores trabalham no AppMaster para visualizar e criar modelos de dados, endpoints de API, processos de negócios e interfaces de usuário, a plataforma gera código-fonte, compila aplicativos, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (para aplicativos de back-end) e os implanta no nuvem para execução. Ao aproveitar a abordagem baseada na arquitetura de N camadas do AppMaster, as equipes de desenvolvimento podem obter ciclos de implantação mais rápidos, reduzir o débito técnico e melhorar a escalabilidade para seus aplicativos.

Concluindo, as arquiteturas de N camadas representam um padrão arquitetônico fundamental em sistemas de software modernos. Ao dividir os aplicativos em camadas distintas responsáveis ​​por aspectos específicos de funcionalidade, os sistemas de N camadas obtêm as vantagens de modularidade, extensibilidade, escalabilidade e facilidade de manutenção. O resultado é um processo de desenvolvimento mais eficiente com dívida técnica reduzida ao longo da vida do aplicativo. A plataforma no-code AppMaster é um excelente exemplo de como o aproveitamento dos princípios da arquitetura de N camadas pode melhorar drasticamente a criação e implantação de aplicativos complexos, desde serviços de back-end até experiências de usuário web e móvel de front-end.