N 层架构，也称为多层架构，代表一种特定的软件架构模式，其中系统的逻辑组件被组织成不同的层或“层”。每层负责系统功能的特定方面，使其模块化并且更易于维护和增强。这些层有助于更好地分离关注点并支持可扩展性、可扩展性和稳健性。 N 层架构已广泛应用于复杂的软件系统中，从内容管理系统到电子商务平台。

术语“N 层”可以被认为是一个变量，表示特定架构内的层数，其中 N 表示任何给定的正整数。虽然软件系统可以具有的层数没有具体限制，但大多数 N 层架构通常涉及三到五层。这些层被设计为通过明确定义的接口相互通信，每一层向其上方的层提供服务并从其下方的层接收服务。

N 层架构的典型示例是常用的三层架构，它由表示层、应用程序逻辑层和数据存储层组成。表示层处理用户界面和用户体验，应用程序逻辑层处理业务规则、工作流和数据处理，数据存储层管理数据存储和检索。遵循这种架构模式的系统通常依赖于流行的基于 Web 的技术，包括用于表示层的 HTML、CSS 和 JavaScript，用于应用程序逻辑层的服务器端语言和框架（例如 Java、.NET 或 Python）以及数据库（例如作为数据存储层的 PostgreSQL、MySQL 或 Microsoft SQL Server。

N 层架构的优点包括模块化、可扩展性、可扩展性和可维护性。通过将软件系统的不同方面隔离到不同的层中，开发人员可以在各个层上工作，而不会影响应用程序的整体结构。这种关注点分离简化了开发和测试工作，从而提高了开发流程的效率并减少了错误。随着时间的推移，实施 N 层架构的系统也更容易扩展和维护，因为可以对各个层进行增强、更新或更改，而不会产生重大的技术债务。

采用 N 层架构原则的软件的一个很好的例子是用于创建后端、Web 和移动应用程序的AppMaster no-code平台。 AppMaster使客户能够通过可视化设计后端应用程序的数据模型（数据库模式）、业务流程、REST API 和 WSS 端点来构建 N 层架构。对于Web应用程序，客户可以使用drag-and-drop组件创建UI，并使用可视化Web BP设计器建立业务逻辑。对于移动应用程序，客户还可以利用drag-and-drop UI 设计并使用 Mobile BP 设计器创建关联的业务逻辑。 AppMaster平台生成的应用程序使用多种技术构建，包括用于后端应用程序的Go（golang），用于Web界面的Vue3框架和JS/TS，以及分别用于Android和iOS本机移动应用程序的Kotlin和Jetpack Compose或SwiftUI 。

AppMaster平台通过自动化基于此设计模式构建的应用程序的大部分开发过程，帮助展示 N 层架构的优势。当开发人员在AppMaster中可视化和创建数据模型、API endpoints 、业务流程和用户界面时，该平台会生成源代码、编译应用程序、运行测试、将它们打包到 Docker 容器（用于后端应用程序）中，并将它们部署到云执行。通过利用AppMaster基于 N 层架构的方法，开发团队可以实现更快的部署周期、减少技术债务并提高应用程序的可扩展性。

总之，N 层架构代表了现代软件系统的基本架构模式。通过将应用程序分解为负责特定功能方面的不同层，N 层系统获得了模块化、可扩展性、可伸缩性和可维护性的优势。其结果是开发过程更加高效，并减少了应用程序生命周期内的技术债务。 AppMaster no-code平台是利用 N 层架构原则如何显着增强复杂应用程序（从后端服务到前端 Web 和移动用户体验）的创建和部署的一个典型示例。