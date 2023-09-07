Многоуровневая архитектура, также известная как многоуровневая архитектура, представляет собой шаблон проектирования программного обеспечения, который широко применяется в современной разработке программного обеспечения для облегчения организации, разделения задач и удобства сопровождения приложений. Это относится к тому, как компоненты программного обеспечения упорядочиваются и структурируются таким образом, чтобы создавать приложения, демонстрирующие модульность, масштабируемость и гибкость, а также способствующие сокращению дублирующегося кода, адаптивности к изменениям и расширяемости для реализации новых функций и требований.

Как правило, многоуровневая архитектура состоит из нескольких уровней, каждый из которых имеет определенный набор обязанностей в контексте приложения. Эти уровни организованы в вертикальную иерархию, в которой верхние уровни зависят от нижних уровней в плане функциональности и услуг; это известно как отношение зависимости. Каждый уровень, по сути, представляет собой уровень абстракции внутри приложения, который инкапсулирует связанные обязанности, выполняя назначенные им роли и сводя к минимуму взаимодействие с другими уровнями, если это не является абсолютно необходимым. В этом архитектурном подходе реализации инкапсулируются в соответствующие уровни, что способствует более простому обслуживанию, улучшенной возможности повторного использования и лучшей управляемости программной системы.

В типичной слоистой структуре наблюдаются четыре первичных слоя. К ним относятся:

Уровень представления: обеспечивает пользовательский интерфейс, отображая данные конечным пользователям и собирая их входные данные. В контексте веб-приложений этот уровень будет включать HTML, CSS, JavaScript, а также такие платформы, как Vue3, в веб-приложениях, созданных AppMaster.

Уровень приложения: реализует и координирует логику обработки и взаимодействия, управляя потоком данных между другими уровнями. Этот уровень, также известный как уровень бизнес-логики, отвечает за управление операциями, правилами и рабочими процессами приложения, часто визуально создаваемыми с помощью BP Designer AppMaster .

. Уровень доступа к данным: управляет взаимодействием и связью с системами хранения данных, такими как базы данных и внешние службы, абстрагируя способы получения, хранения и обновления данных от остальной части приложения. Например, серверные приложения, созданные AppMaster, могут работать с любой базой данных, совместимой с Postgresql, в качестве основной базы данных.

Уровень данных: представляет собой хранилище и хранилище информации, включая базы данных, файловые системы и другие источники данных. Этот уровень отвечает за моделирование данных и определение схемы в приложении.

Многоуровневая архитектура доказала свою универсальность и эффективность в обеспечении надежной основы для разработки различных типов приложений, будь то мобильные, веб-ориентированные или настольные. Например, с помощью AppMaster серверные, веб- и мобильные приложения, созданные с использованием платформы, структурированы в рамках многоуровневой архитектуры, что обеспечивает простоту управления, удобство обслуживания и адаптируемость для пользователей.

Преимущества принятия многоуровневой архитектуры в контексте разработки программного обеспечения включают в себя:

Модульность: разделение задач позволяет разработчикам сосредоточиться на конкретных аспектах приложения, делая базу кода более понятной, организованной и управляемой. Эта модульность также способствует повторному использованию компонентов в различных приложениях.

Масштабируемость. Многоуровневые архитектуры по своей сути поддерживают масштабируемость, поскольку каждый уровень можно независимо масштабировать и оптимизировать в соответствии с меняющимися требованиями и целевым повышением производительности. Такая гибкость особенно полезна в приложениях с высокой нагрузкой или приложениях корпоративного уровня, например, созданных AppMaster .

. Удобство сопровождения. Благодаря изоляции функциональных областей и их соответствующих реализаций внутри приложения, многоуровневая архитектура обеспечивает лучшую ремонтопригодность и облегчает внесение изменений или обновлений в компоненты, не оказывая существенного влияния на всю систему.

Тестируемость: каждый уровень может быть протестирован независимо, что гарантирует надежность и надежность отдельных компонентов и всего приложения. Этот аспект тестируемости подчеркивается тем, что AppMaster уделяет особое внимание созданию приложений с нулевым техническим долгом, поскольку изменения в требованиях устраняются путем регенерации всего приложения с нуля.

уделяет особое внимание созданию приложений с нулевым техническим долгом, поскольку изменения в требованиях устраняются путем регенерации всего приложения с нуля. Функциональная совместимость. Многоуровневые архитектуры облегчают интеграцию и связь между различными системами и сервисами. Например, AppMaster генерирует API-интерфейсы RESTful и документацию Swagger для своих приложений, обеспечивая беспрепятственное взаимодействие с другими системами и сервисами.

В заключение отметим, что многоуровневая архитектура — это важный шаблон проектирования программного обеспечения, который нашел широкое распространение в современной практике разработки программного обеспечения. Используя иерархическую структуру для разделения задач, этот архитектурный подход способствует модульности, масштабируемости, удобству сопровождения и расширяемости при разработке приложений. Платформа AppMaster no-code является ярким примером успешной реализации многоуровневой архитектуры, предоставляя пользователям мощный инструмент для создания сложных масштабируемых приложений для разных доменов и платформ.