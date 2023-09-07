分层架构，也称为多层架构，是现代软件工程中广泛采用的一种软件设计模式，旨在促进应用程序的组织、关注点分离和可维护性。它指的是软件组件的排列和结构化方式，以构建具有模块化、可扩展性和灵活性的应用程序，并促进重复代码的减少、对变化的适应性以及新功能和需求实现的可扩展性。

通常，分层架构由多个层组成，每个层在应用程序的上下文中具有一组特定的职责。这些层以垂直层次结构组织，其中上层依赖下层的功能和服务；这称为依赖关系。每个层本质上都是应用程序中的一个抽象级别，它封装了相关的职责，执行其指定的角色，同时最大限度地减少与其他层的交互，除非绝对必要。在这种架构方法中，实现被封装在各个层中，有助于更轻松地维护、提高可重用性以及软件系统更好的可管理性。

在典型的层状结构中，观察到四个主要层。这些包括：

表示层：提供用户界面，向最终用户显示数据并收集他们的输入。在 Web 应用程序的上下文中，该层将包含 HTML、CSS、JavaScript 以及 AppMaster 生成的 Web 应用程序中的 Vue3 等框架。

应用层：实现并协调处理和交互逻辑，控制其他层之间的数据流。也称为业务逻辑层，该层负责管理应用程序的操作、规则和工作流程，通常由 AppMaster 的 BP Designer 进行可视化设计。

的 BP Designer 进行可视化设计。 数据访问层：管理与数据存储系统（例如数据库和外部服务）的交互和通信，抽象出从应用程序的其余部分获取、存储和更新数据的方式。例如，AppMaster 生成的后端应用程序可以使用任何与 Postgresql 兼容的数据库作为主数据库。

数据层：代表信息存储和检索的存储库，包括数据库、文件系统和其他数据源。该层负责应用程序内的数据建模和模式定义。

事实证明，分层架构具有通用性和高效性，可以为各种类型的应用程序（无论是移动、Web 还是面向桌面的）开发提供完善的蓝图。例如，借助AppMaster ，使用该平台生成的后端、Web 和移动应用程序都在分层架构内构建，从而方便了用户的管理、可维护性和适应性。

在软件开发中采用分层架构的优点包括：

模块化：关注点分离使开发人员能够专注于应用程序的特定方面，使代码库更易于理解、组织和管理。这种模块化还促进了不同应用程序之间组件的重用。

可扩展性：分层架构本质上支持可扩展性，因为每一层都可以根据不断变化的需求和目标性能增益独立扩展和优化。这种灵活性对于高负载或企业级应用程序尤其有利，例如由 AppMaster 生成的应用程序。

生成的应用程序。 可维护性：通过隔离应用程序中的功能区域及其各自的实现，分层架构提高了可维护性，并可以更轻松地修改或更新组件，而不会显着影响整个系统。

可测试性：每一层都可以独立测试，确保单个组件和整个应用程序稳健可靠。 AppMaster 专注于生成零技术债务的应用程序，强调了可测试性的这一方面，因为需求的变化是通过从头开始重新生成整个应用程序来解决的。

专注于生成零技术债务的应用程序，强调了可测试性的这一方面，因为需求的变化是通过从头开始重新生成整个应用程序来解决的。 互操作性：分层架构有利于不同系统和服务之间的集成和通信。例如， AppMaster 为其应用程序生成 RESTful API 和 Swagger 文档，从而实现与其他系统和服务的无缝互操作。

总之，分层架构是一种重要的软件设计模式，在现代软件工程实践中得到了广泛采用。通过采用分层结构来分离关注点，这种架构方法鼓励应用程序开发中的模块化、可伸缩性、可维护性和可扩展性。 AppMaster的no-code平台是分层架构成功实施的光辉典范，为用户提供了强大的工具来创建跨不同领域和平台的复杂、可扩展的应用程序。