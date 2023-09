Architettura a strati

L'architettura a più livelli, nota anche come architettura multistrato, è un modello di progettazione software ampiamente adottato nella moderna ingegneria del software per facilitare l'organizzazione, la separazione delle preoccupazioni e la manutenibilità delle applicazioni. Si riferisce al modo in cui i componenti software sono disposti e strutturati in modo da creare applicazioni che presentino modularità, scalabilità e flessibilità, oltre a promuovere la riduzione della duplicazione del codice, l'adattabilità ai cambiamenti e l'estensibilità per nuove funzionalità e implementazioni di requisiti.

In genere, un'architettura a più livelli è costituita da diversi livelli, ciascuno con un insieme specifico di responsabilità nel contesto di un'applicazione. Questi strati sono organizzati in una gerarchia verticale, in cui gli strati superiori dipendono da quelli inferiori per funzionalità e servizi; questo è noto come relazione di dipendenza. Ogni livello è essenzialmente un livello di astrazione all'interno dell'applicazione che incapsula i compiti correlati, eseguendo i ruoli designati e riducendo al minimo l'interazione con altri livelli a meno che non sia assolutamente necessario. In questo approccio architetturale, le implementazioni sono incapsulate all'interno dei rispettivi livelli, contribuendo a una manutenzione più semplice, a una migliore riusabilità e a una migliore gestibilità del sistema software.

In una tipica struttura a strati si osservano quattro strati primari. Questi includono:

Il livello di presentazione: fornisce l'interfaccia utente, visualizzando i dati agli utenti finali e raccogliendo i loro input. Nel contesto delle applicazioni web, questo livello comprenderebbe HTML, CSS, JavaScript, nonché framework come Vue3 nelle applicazioni web generate da AppMaster.

Il livello applicativo: implementa e coordina la logica di elaborazione e interazione, controllando il flusso di dati tra gli altri livelli. Conosciuto anche come livello della logica aziendale, questo livello è responsabile della gestione delle operazioni, delle regole e dei flussi di lavoro dell'applicazione, spesso progettati visivamente da BP Designer di AppMaster .

. Il livello di accesso ai dati: gestisce le interazioni e le comunicazioni con i sistemi di archiviazione dei dati, come database e servizi esterni, astraendo i mezzi con cui i dati vengono ottenuti, archiviati e aggiornati dal resto dell'applicazione. Le applicazioni backend generate da AppMaster, ad esempio, possono funzionare con qualsiasi database compatibile con Postgresql come database primario.

Il livello dati: rappresenta i repository di archiviazione e recupero delle informazioni, inclusi database, file system e altre origini dati. Questo livello è responsabile della modellazione dei dati e della definizione dello schema all'interno di un'applicazione.

L'architettura a più livelli si è dimostrata versatile ed efficiente nel fornire un valido modello per lo sviluppo di vari tipi di applicazioni, siano esse mobili, web o orientate al desktop. Ad esempio, con AppMaster, le applicazioni backend, web e mobili generate utilizzando la piattaforma sono strutturate all'interno di un'architettura a più livelli, facilitando la facilità di gestione, manutenibilità e adattabilità per i suoi utenti.

I vantaggi derivanti dall'adozione di un'architettura a più livelli nel contesto dello sviluppo software includono:

Modularità: la separazione degli interessi consente agli sviluppatori di concentrarsi su aspetti specifici dell'applicazione, rendendo la base di codice più comprensibile, organizzata e gestibile. Questa modularità favorisce anche il riutilizzo dei componenti in diverse applicazioni.

Scalabilità: le architetture a più livelli supportano intrinsecamente la scalabilità, poiché ogni livello può essere scalato e ottimizzato in modo indipendente in base al cambiamento dei requisiti e ai miglioramenti prestazionali mirati. Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa nelle applicazioni a carico elevato o di livello aziendale, come quelle generate da AppMaster .

. Manutenibilità: in virtù dell'isolamento delle aree funzionali e delle rispettive implementazioni all'interno di un'applicazione, le architetture a più livelli promuovono una migliore manutenibilità e consentono modifiche o aggiornamenti più semplici ai componenti senza influenzare sostanzialmente l'intero sistema.

Testabilità: ogni livello può essere testato in modo indipendente, garantendo che i singoli componenti e l'applicazione complessiva siano robusti e affidabili. Questo aspetto della testabilità è enfatizzato dall'attenzione di AppMaster

alla generazione di applicazioni con debito tecnico pari a zero, poiché i cambiamenti nei requisiti vengono affrontati rigenerando l'intera applicazione da zero. Interoperabilità: le architetture a più livelli facilitano l'integrazione e la comunicazione tra diversi sistemi e servizi. Ad esempio, AppMaster genera API RESTful e documentazione Swagger per le sue applicazioni, consentendo un'interoperabilità senza soluzione di continuità con altri sistemi e servizi.

In conclusione, l’architettura a più livelli è un modello di progettazione software essenziale che ha trovato un’adozione diffusa nelle moderne pratiche di ingegneria del software. Utilizzando una struttura gerarchica per separare gli aspetti, questo approccio architetturale incoraggia la modularità, la scalabilità, la manutenibilità e l'estensibilità nello sviluppo delle applicazioni. La piattaforma no-code di AppMaster è un brillante esempio dell'implementazione di successo dell'architettura a più livelli, fornendo agli utenti un potente strumento per creare applicazioni complesse e scalabili su diversi domini e piattaforme.