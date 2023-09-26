İşlevsel Olmayan Test (NFT), bir sistemin performansı, güvenilirliği, kullanılabilirliği, ölçeklenebilirliği ve diğer operasyonel olmayan özellikleri dahil olmak üzere işlevsel olmayan yönlerini değerlendirmeye odaklanan yazılım testi ve kalite güvence alanı içindeki önemli bir husustur. Sistemin işlevsel yönlerini ve kullanıcı gereksinimlerine uygunluğunu doğrulayan işlevsel testlerin aksine, işlevsel olmayan testler, sistemin çeşitli koşullar altında en iyi şekilde çalışmasını ve gerekli işlevsel olmayan gereksinimlere bağlı kalmasını sağlar.

Hızla gelişen dijital ortamla birlikte, özellikle yazılımın olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlamak için işlevsel olmayan testlerin önemi önemli ölçüde arttı. Son araştırmalara göre, kullanıcıların yaklaşık %61'i, yüklenmesi üç saniyeden uzun süren bir web sitesini terk ediyor; bu da, işlevsel olmayan özelliklerin bir yazılım uygulamasının başarısını belirlemede oynadığı kritik rolü vurguluyor. Bu bağlamda işlevsel olmayan testler, kapsamlı test stratejilerinin önemli bir unsuru haline gelmiştir.

AppMaster no-code platformunda işlevsel olmayan testler, kalite güvence sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Platform, sıfırdan gerçek backend, web ve mobil uygulamalar üreterek teknik borçların oluşmamasını sağlar. Bu yaklaşım, AppMaster uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyarak geliştiricilere yanıt süreleri ve yükleme süreleri gibi işlevsel olmayan performans ölçümlerini değerlendirme ve bunları gerektiği gibi optimize etme olanağı sağlar. NFT'ye odaklanmak, platform kullanılarak oluşturulan her uygulamanın gerekli işlevsel olmayan gereksinimleri karşılamasını ve uygun düzeyde performans ve kullanılabilirlik sunmasını sağlar.

İşlevsel olmayan testler çok çeşitli test tekniklerini ve yaklaşımlarını kapsar. NFT'nin temel türlerinden bazıları şunlardır:

Performans Testi: Yanıt süreleri, verim ve kaynak kullanımı dahil olmak üzere sistemin farklı yük koşulları altında nasıl davrandığını değerlendirir. Performans testi, darboğazların belirlenmesine ve uygulamanın daha iyi performans için optimize edilmesine yardımcı olur.

Yanıt süreleri, verim ve kaynak kullanımı dahil olmak üzere sistemin farklı yük koşulları altında nasıl davrandığını değerlendirir. Performans testi, darboğazların belirlenmesine ve uygulamanın daha iyi performans için optimize edilmesine yardımcı olur. Stres Testi: Sistemin aşırı koşullar altındaki davranışını, kapasitesinin ötesinde yük seviyelerine maruz bırakarak değerlendirir. Stres testi, sistemin kırılma noktalarının anlaşılmasına yardımcı olur ve yoğun kullanım senaryolarında sistemin kararlılığını sağlar.

Sistemin aşırı koşullar altındaki davranışını, kapasitesinin ötesinde yük seviyelerine maruz bırakarak değerlendirir. Stres testi, sistemin kırılma noktalarının anlaşılmasına yardımcı olur ve yoğun kullanım senaryolarında sistemin kararlılığını sağlar. Kullanılabilirlik Testi: Sistemin kullanım kolaylığını ve kullanıcıların uygulamayla ne kadar verimli etkileşimde bulunabildiğini inceleyerek kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Sistemin kullanım kolaylığını ve kullanıcıların uygulamayla ne kadar verimli etkileşimde bulunabildiğini inceleyerek kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ölçeklenebilirlik Testi: Sistemin, performansı üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan artan iş yükünü karşılama kapasitesini belirler. Ölçeklenebilirlik testi, uygulamanın büyüyebilmesini ve değişen iş gereksinimlerine ve kullanıcı taleplerine uyum sağlayabilmesini sağlar.

Sistemin, performansı üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan artan iş yükünü karşılama kapasitesini belirler. Ölçeklenebilirlik testi, uygulamanın büyüyebilmesini ve değişen iş gereksinimlerine ve kullanıcı taleplerine uyum sağlayabilmesini sağlar. Güvenilirlik Testi: Sistemin, beklenmedik arızalar veya hatalar olmadan zaman içinde tutarlı ve doğru bir şekilde çalışma yeteneğini değerlendirir. Güvenilirlik testi, yazılımın güvenilir ve istikrarlı olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Sistemin, beklenmedik arızalar veya hatalar olmadan zaman içinde tutarlı ve doğru bir şekilde çalışma yeteneğini değerlendirir. Güvenilirlik testi, yazılımın güvenilir ve istikrarlı olmasını sağlamaya yardımcı olur. Güvenlik Testi: Potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek ve hassas verileri yetkisiz erişime veya saldırılara karşı korumak için sistemin güvenlik önlemlerini değerlendirir.

AppMaster platformu bağlamında, benzersiz, sunucu odaklı yaklaşımı sayesinde işlevsel olmayan testlerden etkili bir şekilde yararlanılabilir. Go (golang) kullanılarak oluşturulan oluşturulan arka uç uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sunar. Birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilme yeteneği sayesinde bu uygulamalar, hem bulutta hem de şirket içi dağıtımlarda benzersiz performans ve güvenilirlik sağlayacak şekilde optimize edilebilir.

İşlevsel olmayan testler, AppMaster platformu kullanılarak oluşturulan uygulamaların en yüksek performans, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve kullanılabilirlik standartlarını karşılamasını sağlamada önemli bir rol oynar. Platformun, hem işlevsel hem de işlevsel olmayan test unsurlarını kapsayan kapsamlı kalite güvence yaklaşımı, oluşturulan her uygulamanın olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sunabilmesini garanti eder ve böylece günümüzün rekabetçi dijital pazarında başarılı olmalarını sağlar.

Sonuç olarak, işlevsel olmayan testler, diğerlerinin yanı sıra performans, güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik gibi bir sistemin işlevsel olmayan özelliklerinin değerlendirilmesine odaklanan yazılım testi ve kalite güvencesinin hayati bir yönüdür. AppMaster no-code platformu, işlevsel olmayan testlere büyük önem vererek, platform kullanılarak oluşturulan uygulamaların performans, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve kullanılabilirlik açısından en yüksek standartları karşılamasını sağlar. AppMaster, işlevsel olmayan testleri kalite güvence sürecinin temel bir unsuru olarak entegre ederek, işletmelerin olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunan güvenilir, yüksek performanslı ve güvenli uygulamalar geliştirmesine olanak tanır.