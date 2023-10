Niet-functioneel testen (NFT) is een cruciaal aspect binnen het domein van softwaretesten en kwaliteitsborging dat zich richt op het evalueren van de niet-functionele aspecten van een systeem, inclusief de prestaties, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, schaalbaarheid en andere niet-operationele kenmerken. In tegenstelling tot functioneel testen, waarbij de functionele aspecten van het systeem en de afstemming ervan op de gebruikersvereisten worden gevalideerd, zorgt niet-functioneel testen ervoor dat het systeem onder verschillende omstandigheden optimaal werkt en voldoet aan de noodzakelijke niet-functionele vereisten.

Met het snel evoluerende digitale landschap is het belang van niet-functioneel testen aanzienlijk toegenomen, vooral om ervoor te zorgen dat software een uitzonderlijke gebruikerservaring biedt. Volgens recent onderzoek verlaat bijna 61% van de gebruikers een website als het laden meer dan drie seconden duurt, wat de cruciale rol benadrukt die niet-functionele kenmerken spelen bij het bepalen van het succes van een softwareapplicatie. In deze context is niet-functioneel testen een essentieel aspect geworden van alomvattende teststrategieën.

Op het AppMaster no-code platform is niet-functioneel testen een integraal onderdeel van het kwaliteitsborgingsproces. Het platform genereert vanaf het begin echte backend-, web- en mobiele applicaties, wat ervoor zorgt dat er geen technische schulden zijn. Deze aanpak stelt AppMaster in staat snel applicaties te genereren, waardoor ontwikkelaars niet-functionele prestatiestatistieken, zoals responstijden en laadtijden, kunnen beoordelen en deze indien nodig kunnen optimaliseren. De focus op NFT zorgt ervoor dat elke applicatie die met behulp van het platform wordt gemaakt, voldoet aan de noodzakelijke niet-functionele vereisten en het juiste prestatie- en bruikbaarheidsniveau levert.

Niet-functioneel testen omvat een breed scala aan testtechnieken en -benaderingen. Enkele van de belangrijkste typen NFT zijn:

Prestatietesten: Evalueert hoe het systeem zich gedraagt ​​onder verschillende belastingsomstandigheden, inclusief responstijden, doorvoer en resourcegebruik. Prestatietests helpen bij het identificeren van knelpunten en het optimaliseren van de applicatie voor betere prestaties.

Stresstesten: beoordeelt het gedrag van het systeem onder extreme omstandigheden, door het te onderwerpen aan belastingsniveaus die de capaciteit te boven gaan. Stresstesten helpen bij het begrijpen van de breekpunten van het systeem en zorgen voor stabiliteit tijdens piekgebruiksscenario's.

Usability Testing: onderzoekt de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en hoe efficiënt gebruikers met de applicatie kunnen communiceren, waardoor een naadloze gebruikerservaring wordt gegarandeerd.

Schaalbaarheidstests: Bepaalt de capaciteit van het systeem om de verhoogde werklast aan te kunnen zonder nadelige gevolgen voor de prestaties. Schaalbaarheidstests zorgen ervoor dat de applicatie kan groeien en zich kan aanpassen aan veranderende bedrijfsvereisten en gebruikerseisen.

Betrouwbaarheidstesten: evalueert het vermogen van het systeem om in de loop van de tijd consistent en nauwkeurig te functioneren, zonder onverwachte storingen of fouten. Betrouwbaarheidstesten helpen ervoor te zorgen dat de software betrouwbaar en stabiel is.

Beveiligingstesten: beoordeelt de beveiligingsmaatregelen van het systeem om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en gevoelige gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of aanvallen.

In de context van het AppMaster platform kunnen niet-functionele tests effectief worden ingezet dankzij de unieke, servergestuurde aanpak. De gegenereerde backend-applicaties, gemaakt met Go (golang), bieden indrukwekkende schaalbaarheid voor gebruik in ondernemingen en toepassingen met hoge belasting. Met de mogelijkheid om met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire database te werken, kunnen deze applicaties worden geoptimaliseerd om ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid te garanderen, zowel in de cloud als op locatie.

Niet-functioneel testen speelt een cruciale rol bij het garanderen dat applicaties die met behulp van het AppMaster platform worden gegenereerd, voldoen aan de hoogste normen op het gebied van prestaties, schaalbaarheid, beveiliging en bruikbaarheid. De alomvattende benadering van kwaliteitsborging van het platform, die zowel functionele als niet-functionele testaspecten omvat, garandeert dat elke gecreëerde applicatie een uitzonderlijke gebruikerservaring kan bieden, waardoor het succes ervan op de huidige competitieve digitale markt wordt verzekerd.

Concluderend is niet-functioneel testen een essentieel aspect van het testen van software en kwaliteitsborging, gericht op het beoordelen van de niet-functionele kenmerken van een systeem, zoals onder meer prestaties, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en bruikbaarheid. Het AppMaster no-code platform legt sterk de nadruk op niet-functioneel testen en zorgt ervoor dat applicaties die met behulp van het platform worden gegenereerd, voldoen aan de hoogste normen op het gebied van prestaties, schaalbaarheid, beveiliging en bruikbaarheid. Door niet-functionele tests te integreren als kernaspect van het kwaliteitsborgingsproces, stelt AppMaster bedrijven in staat betrouwbare, goed presterende en veilige applicaties te ontwikkelen die uitzonderlijke gebruikerservaringen bieden.