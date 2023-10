Les tests non fonctionnels (NFT) sont un aspect crucial du domaine des tests logiciels et de l'assurance qualité qui se concentre sur l'évaluation des aspects non fonctionnels d'un système, y compris ses performances, sa fiabilité, sa convivialité, son évolutivité et d'autres caractéristiques non opérationnelles. Contrairement aux tests fonctionnels, qui valident les aspects fonctionnels du système et son alignement sur les exigences des utilisateurs, les tests non fonctionnels garantissent que le système fonctionne de manière optimale dans diverses conditions et respecte les exigences non fonctionnelles nécessaires.

Avec l'évolution rapide du paysage numérique, l'importance des tests non fonctionnels a considérablement augmenté, notamment pour garantir que les logiciels offrent une expérience utilisateur exceptionnelle. Selon une étude récente, près de 61 % des utilisateurs abandonnent un site Web si le chargement prend plus de trois secondes, soulignant le rôle essentiel que jouent les attributs non fonctionnels dans la détermination du succès d'une application logicielle. Dans ce contexte, les tests non fonctionnels sont devenus un aspect essentiel des stratégies globales de tests.

Sur la plateforme no-code AppMaster, les tests non fonctionnels font partie intégrante du processus d'assurance qualité. La plate-forme génère de véritables applications backend, Web et mobiles à partir de zéro, ce qui garantit l'absence de dettes techniques. Cette approche permet à AppMaster de générer des applications rapidement, donnant aux développeurs la possibilité d'évaluer les mesures de performances non fonctionnelles, telles que les temps de réponse et les temps de chargement, et de les optimiser si nécessaire. L'accent mis sur NFT garantit que chaque application créée à l'aide de la plate-forme répond aux exigences non fonctionnelles nécessaires et offre le niveau approprié de performances et de convivialité.

Les tests non fonctionnels englobent un large éventail de techniques et d'approches de test. Certains des principaux types de NFT incluent :

Tests de performances : évalue le comportement du système dans différentes conditions de charge, notamment les temps de réponse, le débit et l'utilisation des ressources. Les tests de performances permettent d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser l'application pour améliorer les performances.

évalue le comportement du système dans différentes conditions de charge, notamment les temps de réponse, le débit et l'utilisation des ressources. Les tests de performances permettent d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser l'application pour améliorer les performances. Tests de contrainte : évalue le comportement du système dans des conditions extrêmes, en le soumettant à des niveaux de charge dépassant sa capacité. Les tests de résistance aident à comprendre les points de rupture du système et garantissent sa stabilité lors des scénarios d'utilisation maximale.

évalue le comportement du système dans des conditions extrêmes, en le soumettant à des niveaux de charge dépassant sa capacité. Les tests de résistance aident à comprendre les points de rupture du système et garantissent sa stabilité lors des scénarios d'utilisation maximale. Tests d'utilisabilité : examine la convivialité du système et l'efficacité avec laquelle les utilisateurs peuvent interagir avec l'application, garantissant une expérience utilisateur transparente.

examine la convivialité du système et l'efficacité avec laquelle les utilisateurs peuvent interagir avec l'application, garantissant une expérience utilisateur transparente. Test d'évolutivité : détermine la capacité du système à gérer une charge de travail accrue sans aucun impact négatif sur ses performances. Les tests d'évolutivité garantissent que l'application peut croître et s'adapter aux exigences changeantes de l'entreprise et aux demandes des utilisateurs.

détermine la capacité du système à gérer une charge de travail accrue sans aucun impact négatif sur ses performances. Les tests d'évolutivité garantissent que l'application peut croître et s'adapter aux exigences changeantes de l'entreprise et aux demandes des utilisateurs. Tests de fiabilité : évalue la capacité du système à fonctionner de manière cohérente et précise au fil du temps, sans pannes ni erreurs inattendues. Les tests de fiabilité aident à garantir que le logiciel est fiable et stable.

évalue la capacité du système à fonctionner de manière cohérente et précise au fil du temps, sans pannes ni erreurs inattendues. Les tests de fiabilité aident à garantir que le logiciel est fiable et stable. Tests de sécurité : évalue les mesures de sécurité du système pour identifier les vulnérabilités potentielles et protéger les données sensibles contre les accès ou attaques non autorisés.

Dans le contexte de la plateforme AppMaster, les tests non fonctionnels peuvent être exploités efficacement grâce à leur approche unique pilotée par le serveur. Les applications backend générées, créées à l'aide de Go (golang), offrent une évolutivité impressionnante pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge. Avec la possibilité de fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme base de données principale, ces applications peuvent être optimisées pour garantir des performances et une fiabilité inégalées, à la fois dans les déploiements cloud et sur site.

Les tests non fonctionnels jouent un rôle crucial pour garantir que les applications générées à l'aide de la plateforme AppMaster répondent aux normes les plus élevées en matière de performances, d'évolutivité, de sécurité et de convivialité. L'approche globale de la plateforme en matière d'assurance qualité, englobant à la fois les aspects de tests fonctionnels et non fonctionnels, garantit que chaque application créée est capable de fournir une expérience utilisateur exceptionnelle, garantissant ainsi son succès sur le marché numérique concurrentiel d'aujourd'hui.

En conclusion, les tests non fonctionnels sont un aspect essentiel des tests logiciels et de l'assurance qualité, axés sur l'évaluation des caractéristiques non fonctionnelles d'un système, telles que les performances, la fiabilité, l'évolutivité et la convivialité, entre autres. La plateforme no-code AppMaster met fortement l'accent sur les tests non fonctionnels, garantissant que les applications générées à l'aide de la plateforme répondent aux normes les plus élevées en termes de performances, d'évolutivité, de sécurité et de convivialité. En intégrant les tests non fonctionnels comme aspect central du processus d'assurance qualité, AppMaster permet aux entreprises de développer des applications fiables, performantes et sécurisées qui offrent des expériences utilisateur exceptionnelles.