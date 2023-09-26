Güvenlik testi, bir yazılım sistemindeki potansiyel güvenlik açıklarını, zayıflıkları ve riskleri belirlemeyi ve ele almayı amaçlayan, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün kritik ve vazgeçilmez bir yönüdür. Test ve Kalite Güvencesi (QA) bağlamında güvenlik testleri, bir uygulama içindeki veri ve kaynakların bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini değerlendirmek ve güçlendirmek için tasarlanmış çok çeşitli teknikleri ve metodolojileri kapsar. Güvenlik testinin temel amacı, dijital varlıkları korumak, ilgili düzenlemelere uygunluğu sürdürmek ve kullanıcı bilgilerini yetkisiz erişime, kullanıma ve ifşa edilmeye karşı korumaktır.

Siber tehdit ortamı gelişmeye devam ettikçe, sağlam ve kapsamlı güvenlik testlerine olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. IBM Veri İhlalinin Maliyeti raporuna göre, 2020'de bir veri ihlalinin ortalama küresel maliyeti 3,86 milyon dolardı; bu, şirketlerin uygulama güvenliğine öncelik vermemeleri durumunda karşılaşabilecekleri önemli finansal ve itibari sonuçları gösteriyor. Güvenlik testleri, bir uygulamanın güvenlik kontrollerinin ve önlemlerinin amaçlandığı gibi çalışmasını ve çok çeşitli potansiyel saldırılara dayanabilmesini sağlayarak bu risklerin azaltılmasında önemli bir rol oynar.

Güvenlik testleri aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli türlerde sınıflandırılabilir:

Güvenlik açığı taraması: Bu otomatik süreç, uygulamayı ve altyapısını bilinen güvenlik açıklarına, eksik yamalara ve yanlış yapılandırmalara karşı tarar.

Bu otomatik süreç, uygulamayı ve altyapısını bilinen güvenlik açıklarına, eksik yamalara ve yanlış yapılandırmalara karşı tarar. Sızma testi: Etik hackleme olarak da bilinen penetrasyon testi, potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek ve uygulamanın bunlara direnme yeteneğini değerlendirmek için gerçek dünya saldırılarının simüle edilmesini içerir.

Etik hackleme olarak da bilinen penetrasyon testi, potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek ve uygulamanın bunlara direnme yeteneğini değerlendirmek için gerçek dünya saldırılarının simüle edilmesini içerir. Statik uygulama güvenlik testi (SAST): SAST, çalışma zamanından önce güvenlik sorunlarını bulmak için bir uygulamanın kaynak kodunu, bayt kodunu veya ikili dosyalarını oluşturma aşamasında analiz etmeyi içerir.

SAST, çalışma zamanından önce güvenlik sorunlarını bulmak için bir uygulamanın kaynak kodunu, bayt kodunu veya ikili dosyalarını oluşturma aşamasında analiz etmeyi içerir. Dinamik uygulama güvenliği testi (DAST): DAST, saldırıları simüle ederek ve yanıtları analiz ederek, çalışma durumundaki bir uygulamayı güvenlik açıklarına karşı tarar.

DAST, saldırıları simüle ederek ve yanıtları analiz ederek, çalışma durumundaki bir uygulamayı güvenlik açıklarına karşı tarar. Etkileşimli uygulama güvenliği testi (IAST): IAST, uygulama güvenliğini gerçek zamanlı olarak izlemek için test sırasında uygulamayı araçlandırarak SAST ve DAST'ın özelliklerini birleştirir.

IAST, uygulama güvenliğini gerçek zamanlı olarak izlemek için test sırasında uygulamayı araçlandırarak SAST ve DAST'ın özelliklerini birleştirir. Güvenlik riski değerlendirmesi: Bu süreç, bir uygulamanın potansiyel risklerini ve güvenlik açıklarını değerlendirir ve bunların kuruluş üzerindeki etkisini tahmin eder.

Bu süreç, bir uygulamanın potansiyel risklerini ve güvenlik açıklarını değerlendirir ve bunların kuruluş üzerindeki etkisini tahmin eder. Güvenlik denetimi: Güvenlik denetimi, bir uygulamanın güvenliğinin önceden tanımlanmış bir dizi standart, politika veya en iyi uygulamalara göre değerlendirilmesini içerir.

AppMaster no-code platformunda oluşturulan uygulamaların güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Platform, hem otomatik hem de manuel test tekniklerini kapsayan kapsamlı ve titiz bir güvenlik testi metodolojisi kullanır. AppMaster otomatik güvenlik testi süreçleri, oluşturulan uygulamaların kaynak kodundaki potansiyel güvenlik açıklarını belirlemeye yardımcı olan SAST ve DAST araçlarını içerirken manuel sızma testi, uygulamaların gerçek dünyadaki saldırı senaryolarına karşı güvenlik duruşunu ve dayanıklılığını daha da doğrular.

Ayrıca AppMaster platformu, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) sürecini kolaylaştırır, bu da güvenlik testinin uygulama geliştirme yaşam döngüsüne kusursuz bir şekilde entegre edilmesine olanak tanır. AppMaster, güvenlik testlerini CI/CD hattına dahil ederek olası güvenlik sorunlarının zamanında tespit edilmesini ve ele alınmasını sağlar, böylece hem geliştiricilerin hem de son kullanıcıların maruz kaldığı riskleri önemli ölçüde azaltır.

AppMaster platformunun bir diğer dikkat çekici özelliği, sunucu endpoints için Swagger (OpenAPI) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi ayrıntılı belgeler oluşturma yeteneğidir. Bu belge, geliştiricilerin ve QA profesyonellerinin uygulamanın bileşenlerini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlayarak, uygulamanın güvenlik durumunu değerlendirmeyi ve geliştirmeyi kolaylaştırır.

Sonuç olarak, güvenlik testleri, özellikle uygulamaların artan karmaşıklığı ve karşılaştıkları tehditler göz önüne alındığında, modern yazılım geliştirmenin vazgeçilmez bir unsurudur. AppMaster no-code platformu, uygulama güvenliğine öncelik vermek ve sıkı güvenlik testi metodolojilerini uygun maliyetli ve verimli bir şekilde kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. AppMaster güvenlik testini geliştirme yaşam döngüsüne entegre ederek ve otomatik ve manuel test tekniklerinin bir kombinasyonunu benimseyerek, geliştiricilerin günümüzün sürekli gelişen siber tehdit ortamının zorluklarına dayanabilecek güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur.