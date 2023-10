O teste não funcional (NFT) é um aspecto crucial no domínio de teste de software e garantia de qualidade que se concentra na avaliação dos aspectos não funcionais de um sistema, incluindo seu desempenho, confiabilidade, usabilidade, escalabilidade e outras características não operacionais. Ao contrário dos testes funcionais, que validam os aspectos funcionais do sistema e o seu alinhamento com os requisitos do utilizador, os testes não funcionais garantem que o sistema funciona de forma óptima sob várias condições e cumpre os requisitos não funcionais necessários.

Com o cenário digital em rápida evolução, a importância dos testes não funcionais cresceu significativamente, especialmente para garantir que o software proporciona uma experiência de utilizador excecional. De acordo com uma pesquisa recente, quase 61% dos usuários abandonam um site se ele demorar mais de três segundos para carregar, destacando o papel crítico que os atributos não funcionais desempenham na determinação do sucesso de um aplicativo de software. Neste contexto, os testes não funcionais tornaram-se um aspecto essencial das estratégias de testes abrangentes.

Na plataforma no-code AppMaster, os testes não funcionais são parte integrante do processo de garantia de qualidade. A plataforma gera aplicações reais de backend, web e mobile do zero, o que garante que não haja dívidas técnicas. Essa abordagem permite que AppMaster gere aplicativos rapidamente, dando aos desenvolvedores a capacidade de avaliar métricas de desempenho não funcionais, como tempos de resposta e tempos de carregamento, e otimizá-los conforme necessário. O foco em NFT garante que cada aplicativo criado usando a plataforma atenda aos requisitos não funcionais necessários e forneça o nível adequado de desempenho e usabilidade.

Os testes não funcionais abrangem uma ampla gama de técnicas e abordagens de teste. Alguns dos principais tipos de NFT incluem:

Teste de desempenho: avalia como o sistema se comporta sob diferentes condições de carga, incluindo tempos de resposta, rendimento e utilização de recursos. Os testes de desempenho ajudam a identificar gargalos e otimizar o aplicativo para melhorar o desempenho.

avalia como o sistema se comporta sob diferentes condições de carga, incluindo tempos de resposta, rendimento e utilização de recursos. Os testes de desempenho ajudam a identificar gargalos e otimizar o aplicativo para melhorar o desempenho. Teste de Estresse: Avalia o comportamento do sistema em condições extremas, submetendo-o a níveis de carga além de sua capacidade. Os testes de estresse ajudam a compreender os pontos de ruptura do sistema e garantem sua estabilidade durante cenários de pico de uso.

Avalia o comportamento do sistema em condições extremas, submetendo-o a níveis de carga além de sua capacidade. Os testes de estresse ajudam a compreender os pontos de ruptura do sistema e garantem sua estabilidade durante cenários de pico de uso. Teste de usabilidade: examina a facilidade de uso do sistema e a eficiência com que os usuários podem interagir com o aplicativo, garantindo uma experiência de usuário perfeita.

examina a facilidade de uso do sistema e a eficiência com que os usuários podem interagir com o aplicativo, garantindo uma experiência de usuário perfeita. Teste de escalabilidade: determina a capacidade do sistema de lidar com o aumento da carga de trabalho sem qualquer impacto adverso no seu desempenho. Os testes de escalabilidade garantem que o aplicativo possa crescer e se adaptar às mudanças nos requisitos de negócios e nas demandas dos usuários.

determina a capacidade do sistema de lidar com o aumento da carga de trabalho sem qualquer impacto adverso no seu desempenho. Os testes de escalabilidade garantem que o aplicativo possa crescer e se adaptar às mudanças nos requisitos de negócios e nas demandas dos usuários. Teste de confiabilidade: avalia a capacidade do sistema de funcionar de forma consistente e precisa ao longo do tempo, sem falhas ou erros inesperados. O teste de confiabilidade ajuda a garantir que o software seja confiável e estável.

avalia a capacidade do sistema de funcionar de forma consistente e precisa ao longo do tempo, sem falhas ou erros inesperados. O teste de confiabilidade ajuda a garantir que o software seja confiável e estável. Teste de segurança: avalia as medidas de segurança do sistema para identificar vulnerabilidades potenciais e proteger dados confidenciais contra acessos não autorizados ou ataques.

No contexto da plataforma AppMaster, os testes não funcionais podem ser aproveitados de forma eficaz devido à sua abordagem exclusiva orientada pelo servidor. Os aplicativos de back-end gerados, criados usando Go (golang), oferecem escalabilidade impressionante para casos de uso corporativos e de alta carga. Com a capacidade de trabalhar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, esses aplicativos podem ser otimizados para garantir desempenho e confiabilidade incomparáveis, tanto na nuvem quanto em implantações locais.

Os testes não funcionais desempenham um papel crucial para garantir que os aplicativos gerados usando a plataforma AppMaster atendam aos mais altos padrões de desempenho, escalabilidade, segurança e usabilidade. A abordagem abrangente da plataforma à garantia de qualidade, abrangendo aspectos de testes funcionais e não funcionais, garante que cada aplicação criada seja capaz de proporcionar uma experiência de utilizador excepcional, garantindo assim o seu sucesso no competitivo mercado digital de hoje.

Concluindo, os testes não funcionais são um aspecto vital dos testes de software e da garantia de qualidade, focados na avaliação das características não funcionais de um sistema, como desempenho, confiabilidade, escalabilidade e usabilidade, entre outras. A plataforma no-code AppMaster dá forte ênfase aos testes não funcionais, garantindo que os aplicativos gerados usando a plataforma atendam aos mais altos padrões em termos de desempenho, escalabilidade, segurança e usabilidade. Ao integrar testes não funcionais como um aspecto central do processo de garantia de qualidade, AppMaster permite que as empresas desenvolvam aplicativos confiáveis, de alto desempenho e seguros que proporcionam experiências excepcionais ao usuário.