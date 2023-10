Non-Functional Testing (NFT) ist ein entscheidender Aspekt im Bereich Softwaretests und Qualitätssicherung, der sich auf die Bewertung der nicht-funktionalen Aspekte eines Systems konzentriert, einschließlich seiner Leistung, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und anderer nicht-betriebsbezogener Merkmale. Im Gegensatz zu Funktionstests, die die funktionalen Aspekte des Systems und seine Ausrichtung auf Benutzeranforderungen validieren, stellen nichtfunktionale Tests sicher, dass das System unter verschiedenen Bedingungen optimal funktioniert und die notwendigen nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt.

Mit der sich schnell weiterentwickelnden digitalen Landschaft hat die Bedeutung nichtfunktionaler Tests erheblich zugenommen, insbesondere um sicherzustellen, dass Software ein außergewöhnliches Benutzererlebnis bietet. Jüngsten Untersuchungen zufolge verlassen fast 61 % der Benutzer eine Website, wenn das Laden länger als drei Sekunden dauert. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle, die nichtfunktionale Attribute für den Erfolg einer Softwareanwendung spielen. In diesem Zusammenhang ist das nichtfunktionale Testen zu einem wesentlichen Aspekt umfassender Teststrategien geworden.

Auf der no-code Plattform AppMaster sind nichtfunktionale Tests ein integraler Bestandteil des Qualitätssicherungsprozesses. Die Plattform generiert echte Backend-, Web- und Mobilanwendungen von Grund auf, sodass keine technischen Schulden entstehen. Dieser Ansatz ermöglicht AppMaster die schnelle Generierung von Anwendungen und gibt Entwicklern die Möglichkeit, nichtfunktionale Leistungsmetriken wie Antwortzeiten und Ladezeiten zu bewerten und diese bei Bedarf zu optimieren. Der Fokus auf NFT stellt sicher, dass jede mit der Plattform erstellte Anwendung die notwendigen nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt und das entsprechende Maß an Leistung und Benutzerfreundlichkeit bietet.

Nichtfunktionales Testen umfasst eine breite Palette von Testtechniken und -ansätzen. Zu den wichtigsten Arten von NFT gehören:

Leistungstests: Bewertet, wie sich das System unter verschiedenen Lastbedingungen verhält, einschließlich Reaktionszeiten, Durchsatz und Ressourcennutzung. Leistungstests helfen dabei, Engpässe zu erkennen und die Anwendung für eine verbesserte Leistung zu optimieren.

Bewertet, wie sich das System unter verschiedenen Lastbedingungen verhält, einschließlich Reaktionszeiten, Durchsatz und Ressourcennutzung. Leistungstests helfen dabei, Engpässe zu erkennen und die Anwendung für eine verbesserte Leistung zu optimieren. Stresstest: Bewertet das Verhalten des Systems unter extremen Bedingungen, indem es einer Belastung ausgesetzt wird, die über seine Kapazität hinausgeht. Stresstests helfen beim Verständnis der Bruchstellen des Systems und stellen seine Stabilität bei Spitzenauslastungsszenarien sicher.

Bewertet das Verhalten des Systems unter extremen Bedingungen, indem es einer Belastung ausgesetzt wird, die über seine Kapazität hinausgeht. Stresstests helfen beim Verständnis der Bruchstellen des Systems und stellen seine Stabilität bei Spitzenauslastungsszenarien sicher. Usability-Tests: Untersucht die Benutzerfreundlichkeit des Systems und wie effizient Benutzer mit der Anwendung interagieren können, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten.

Untersucht die Benutzerfreundlichkeit des Systems und wie effizient Benutzer mit der Anwendung interagieren können, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten. Skalierbarkeitstests: Bestimmt die Fähigkeit des Systems, eine erhöhte Arbeitslast ohne negative Auswirkungen auf seine Leistung zu bewältigen. Skalierbarkeitstests stellen sicher, dass die Anwendung wachsen und sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen und Benutzeranforderungen anpassen kann.

Bestimmt die Fähigkeit des Systems, eine erhöhte Arbeitslast ohne negative Auswirkungen auf seine Leistung zu bewältigen. Skalierbarkeitstests stellen sicher, dass die Anwendung wachsen und sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen und Benutzeranforderungen anpassen kann. Zuverlässigkeitstests: Bewertet die Fähigkeit des Systems, im Laufe der Zeit konsistent und genau zu funktionieren, ohne dass es zu unerwarteten Ausfällen oder Fehlern kommt. Zuverlässigkeitstests tragen dazu bei, sicherzustellen, dass die Software zuverlässig und stabil ist.

Bewertet die Fähigkeit des Systems, im Laufe der Zeit konsistent und genau zu funktionieren, ohne dass es zu unerwarteten Ausfällen oder Fehlern kommt. Zuverlässigkeitstests tragen dazu bei, sicherzustellen, dass die Software zuverlässig und stabil ist. Sicherheitstests: Bewertet die Sicherheitsmaßnahmen des Systems, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und sensible Daten vor unbefugtem Zugriff oder Angriffen zu schützen.

Im Kontext der AppMaster Plattform können nichtfunktionale Tests aufgrund ihres einzigartigen, servergesteuerten Ansatzes effektiv genutzt werden. Die mit Go (golang) generierten Backend-Anwendungen bieten eine beeindruckende Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle. Durch die Möglichkeit, mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank zu arbeiten, können diese Anwendungen optimiert werden, um eine beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit sowohl in der Cloud als auch bei lokalen Bereitstellungen zu gewährleisten.

Nichtfunktionale Tests spielen eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass mit der AppMaster Plattform generierte Anwendungen den höchsten Standards in Bezug auf Leistung, Skalierbarkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entsprechen. Der umfassende Qualitätssicherungsansatz der Plattform, der sowohl funktionale als auch nichtfunktionale Testaspekte umfasst, garantiert, dass jede erstellte Anwendung in der Lage ist, ein außergewöhnliches Benutzererlebnis zu bieten, und sichert so ihren Erfolg auf dem heutigen wettbewerbsintensiven digitalen Markt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nichtfunktionale Tests ein wesentlicher Aspekt des Softwaretests und der Qualitätssicherung sind und sich auf die Bewertung der nichtfunktionalen Eigenschaften eines Systems konzentrieren, wie unter anderem Leistung, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die no-code Plattform AppMaster legt großen Wert auf nichtfunktionale Tests und stellt sicher, dass mit der Plattform generierte Anwendungen den höchsten Standards in Bezug auf Leistung, Skalierbarkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entsprechen. Durch die Integration nichtfunktionaler Tests als Kernaspekt des Qualitätssicherungsprozesses ermöglicht AppMaster Unternehmen die Entwicklung zuverlässiger, leistungsstarker und sicherer Anwendungen, die außergewöhnliche Benutzererlebnisse bieten.