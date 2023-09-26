Otomatik Test, önceden tanımlanmış test senaryolarını sistematik olarak yürütmek, gerçek sonuçları beklenen sonuçlarla karşılaştırmak ve yazılım ürün kalitesini, performansını, performansını doğrulamak amacıyla tüm kusurları raporlamak için çeşitli otomatik araçlar, komut dosyaları ve çerçeveler kullanan bir yazılım testi yöntemidir. ve işlevsellik. Test ve Kalite Güvencesi bağlamında, otomatik testin temel amacı, tekrarlanan test yürütme sırasındaki manuel çabayı en aza indirmek, böylece genel test süresini azaltmak ve test sonuçlarının güvenilirliğini, doğruluğunu ve tutarlılığını arttırmaktır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, yalnızca uygulama geliştirme sürecini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda otomatik testi de platformun iş akışının bir parçası olarak entegre eder. AppMaster, uygulama oluşturma süreci sırasında kaynak kodunu otomatik olarak oluşturarak ve testleri çalıştırarak, oluşturulan ürünlerin verimliliğini ve kalitesini garanti eder.

Otomatik Test, test planlama, test tasarımı, test yürütme ve test raporlama gibi birden fazla adımı içerir. Test planlaması sırasında test ekibi, otomasyona uygun uygulama modüllerini, kullanıcı gereksinimlerini ve test senaryolarını belirler. Test Tasarımı, test edilen uygulamada kullanılan programlama dilleri, platformları ve teknolojilerine bağlı olarak test komut dosyaları ve verileri oluşturmayı, test ortamını ayarlamayı ve uygun otomatik test araçları, çerçeveleri ve kitaplıklarını seçmeyi gerektirir.

Test Yürütme, uygulamayı tercih edilen bulut sağlayıcısına veya şirket içi sunuculara dağıtırken otomatik test komut dosyalarının Sürekli Entegrasyonun (CI) bir parçası olarak sürekli olarak veya planlanmış aralıklarla çalıştırılmasını içerir. Otomatik araçlar tarafından sağlanan test sonuçları, test ve geliştirme ekiplerinin uygulamadaki sorunları hızlı bir şekilde tespit etmesine ve uygulamayı üretim aşamasına geçmeden önce gerekli düzeltmeleri yapmasına olanak tanır. Son olarak, test raporlama, yürütülen tüm test senaryolarının sonuçlarını bir araya getirir ve uygulamanın kalitesini ve performansını değerlendirmek için bunları kapsamlı ve kolay anlaşılır bir formatta sunar.

Otomatik Test kullanımına aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar eşlik eder:

Verimlilik: Otomatik testler, manuel testlere göre daha hızlı ve daha sık gerçekleştirilebilir; bu da toplam test süresini önemli ölçüde azaltabilir.

Otomatik testler, manuel testlere göre daha hızlı ve daha sık gerçekleştirilebilir; bu da toplam test süresini önemli ölçüde azaltabilir. Doğruluk: Otomatik test, insan hatası riskini ortadan kaldırarak sonuçların daha fazla hassasiyet ve tutarlılığını sağlar.

Otomatik test, insan hatası riskini ortadan kaldırarak sonuçların daha fazla hassasiyet ve tutarlılığını sağlar. Maliyet etkinliği: Otomatik test için ilk kurulum maliyeti daha yüksek olmasına rağmen, manuel çabanın azalması ve test yürütme işleminin daha az tekrarlanması nedeniyle testin uzun vadeli maliyeti azalır.

Otomatik test için ilk kurulum maliyeti daha yüksek olmasına rağmen, manuel çabanın azalması ve test yürütme işleminin daha az tekrarlanması nedeniyle testin uzun vadeli maliyeti azalır. Uyarlanabilirlik: Otomatik testler çok yönlüdür ve diğerlerinin yanı sıra işlevsel, işlevsel olmayan, birim, entegrasyon, sistem, regresyon, duman ve akıl sağlığı testleri dahil olmak üzere çeşitli test türlerini destekler.

Otomatik testler çok yönlüdür ve diğerlerinin yanı sıra işlevsel, işlevsel olmayan, birim, entegrasyon, sistem, regresyon, duman ve akıl sağlığı testleri dahil olmak üzere çeşitli test türlerini destekler. Yeniden Kullanılabilirlik: Otomatik test için yazılan test komut dosyaları, farklı test ortamlarında ve uygulama sürümlerinde birden çok kez kullanılabilir, bu da onu sürdürülebilir bir test çözümü haline getirir.

Otomatik testin birçok avantaj sağlamasına rağmen manuel test ihtiyacını ortadan kaldırmadığını unutmamak önemlidir. Manuel testler, kullanıcı deneyiminin, görsel tasarımın ve otomatik araçlar tarafından etkili bir şekilde değerlendirilemeyen diğer faktörlerin incelenmesi açısından paha biçilmez olmaya devam ediyor. Sonuç olarak, çok yönlü bir test stratejisi, kapsamlı bir kapsam sağlamak, yüksek ürün kalitesini korumak ve müşteri beklentilerini karşılamak için hem manuel hem de otomatik test tekniklerini içermelidir.

Sektörde yaygın olarak kullanılan birkaç otomatik test aracı arasında Selenium, JUnit, TestNG, Apache JMeter ve LoadRunner bulunmaktadır. Ayrıca Cucumber, Appium ve Xamarin.UITest gibi farklı test gereksinimlerine ve senaryolarına yanıt veren çok sayıda açık kaynaklı ve ticari test çerçevesi vardır. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar söz konusu olduğunda platform, otomatik test gerçekleştirmek için uygulamada kullanılan programlama dilleri ve teknolojilere (arka uç uygulamaları için Go (golang), Vue3 çerçevesi ve Vue3 çerçevesi) dayalı olarak popüler ve sağlam test araçlarının ve çerçevelerinin bir kombinasyonunu kullanır. Web uygulamaları için JS/TS, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI.

Sonuç olarak Otomatik Test, ürün kalitesini ve işlevselliğini değerlendirmek için hızlı, güvenilir ve tutarlı bir yaklaşım sağlayarak yazılım testi ve Kalite Güvencesi dünyasında kritik bir rol oynar. Otomatik testler, manuel test yöntemlerini de içeren kapsamlı bir test stratejisinin parçası olarak kullanıldığında, genel ürün kalitesini önemli ölçüde artırabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve iş başarısı şansını artırabilir. AppMaster, otomatik testin gücünden yararlanarak müşterilerinin bu avantajlara ve daha fazlasına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda teknik borcu azaltır ve uygulamalarının ölçeklenebilirliğini sağlar.