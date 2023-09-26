يعد الاختبار غير الوظيفي (NFT) جانبًا حاسمًا في مجال اختبار البرامج وضمان الجودة الذي يركز على تقييم الجوانب غير الوظيفية للنظام، بما في ذلك أدائه وموثوقيته وسهولة استخدامه وقابلية التوسع وغيرها من الخصائص غير التشغيلية. على عكس الاختبار الوظيفي، الذي يتحقق من صحة الجوانب الوظيفية للنظام ومواءمتها مع متطلبات المستخدم، يضمن الاختبار غير الوظيفي أن يعمل النظام على النحو الأمثل في ظل ظروف مختلفة ويلتزم بالمتطلبات غير الوظيفية الضرورية.

مع المشهد الرقمي سريع التطور، زادت أهمية الاختبارات غير الوظيفية بشكل كبير، خاصة لضمان أن البرامج توفر تجربة مستخدم استثنائية. وفقًا لأبحاث حديثة، فإن ما يقرب من 61% من المستخدمين يغادرون موقع الويب إذا استغرق تحميله أكثر من ثلاث ثوانٍ، مما يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه السمات غير الوظيفية في تحديد نجاح التطبيق البرمجي. وفي هذا السياق، أصبح الاختبار غير الوظيفي جانبًا أساسيًا من استراتيجيات الاختبار الشاملة.

في منصة AppMaster no-code ، يعد الاختبار غير الوظيفي جزءًا لا يتجزأ من عملية ضمان الجودة. تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال حقيقية من الصفر، مما يضمن عدم وجود ديون فنية. يمكّن هذا النهج AppMaster من إنشاء التطبيقات بسرعة، مما يمنح المطورين القدرة على تقييم مقاييس الأداء غير الوظيفية، مثل أوقات الاستجابة وأوقات التحميل، وتحسينها حسب الحاجة. يضمن التركيز على NFT أن كل تطبيق يتم إنشاؤه باستخدام النظام الأساسي يلبي المتطلبات غير الوظيفية الضرورية ويوفر المستوى المناسب من الأداء وسهولة الاستخدام.

يشمل الاختبار غير الوظيفي مجموعة واسعة من تقنيات وأساليب الاختبار. تتضمن بعض الأنواع الرئيسية لـ NFT ما يلي:

اختبار الأداء: يقيم كيفية تصرف النظام في ظل ظروف التحميل المختلفة، بما في ذلك أوقات الاستجابة والإنتاجية واستخدام الموارد. يساعد اختبار الأداء على تحديد الاختناقات وتحسين التطبيق لتحسين الأداء.

يقيم كيفية تصرف النظام في ظل ظروف التحميل المختلفة، بما في ذلك أوقات الاستجابة والإنتاجية واستخدام الموارد. يساعد اختبار الأداء على تحديد الاختناقات وتحسين التطبيق لتحسين الأداء. اختبار الإجهاد: يقيم سلوك النظام في ظل الظروف القاسية، من خلال إخضاعه لمستويات تحميل تتجاوز طاقته. يساعد اختبار التحمل في فهم نقاط توقف النظام ويضمن استقراره أثناء سيناريوهات الاستخدام القصوى.

يقيم سلوك النظام في ظل الظروف القاسية، من خلال إخضاعه لمستويات تحميل تتجاوز طاقته. يساعد اختبار التحمل في فهم نقاط توقف النظام ويضمن استقراره أثناء سيناريوهات الاستخدام القصوى. اختبار قابلية الاستخدام: يفحص مدى سهولة استخدام النظام ومدى كفاءة المستخدمين في التفاعل مع التطبيق، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.

يفحص مدى سهولة استخدام النظام ومدى كفاءة المستخدمين في التفاعل مع التطبيق، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة. اختبار قابلية التوسع: يحدد قدرة النظام على التعامل مع عبء العمل المتزايد دون أي تأثير سلبي على أدائه. يضمن اختبار قابلية التوسع إمكانية نمو التطبيق والتكيف مع متطلبات العمل المتغيرة ومتطلبات المستخدم.

يحدد قدرة النظام على التعامل مع عبء العمل المتزايد دون أي تأثير سلبي على أدائه. يضمن اختبار قابلية التوسع إمكانية نمو التطبيق والتكيف مع متطلبات العمل المتغيرة ومتطلبات المستخدم. اختبار الموثوقية: يقيم قدرة النظام على العمل بشكل متسق ودقيق مع مرور الوقت، دون أي فشل أو أخطاء غير متوقعة. يساعد اختبار الموثوقية في ضمان موثوقية البرنامج واستقراره.

يقيم قدرة النظام على العمل بشكل متسق ودقيق مع مرور الوقت، دون أي فشل أو أخطاء غير متوقعة. يساعد اختبار الموثوقية في ضمان موثوقية البرنامج واستقراره. اختبار الأمان: يقيم الإجراءات الأمنية للنظام لتحديد نقاط الضعف المحتملة وحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به أو الهجمات.

في سياق منصة AppMaster ، يمكن الاستفادة من الاختبارات غير الوظيفية بشكل فعال بسبب نهجها الفريد الذي يعتمد على الخادم. توفر تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) قابلية تطوير مذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي. مع القدرة على العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، يمكن تحسين هذه التطبيقات لضمان أداء وموثوقية لا مثيل لهما، سواء في عمليات النشر السحابية أو المحلية.

يلعب الاختبار غير الوظيفي دورًا حاسمًا في ضمان أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصة AppMaster تلبي أعلى معايير الأداء وقابلية التوسع والأمان وسهولة الاستخدام. يضمن النهج الشامل للمنصة لضمان الجودة، والذي يشمل جوانب الاختبار الوظيفية وغير الوظيفية، أن كل تطبيق تم إنشاؤه قادر على تقديم تجربة مستخدم استثنائية، وبالتالي ضمان نجاحه في السوق الرقمية التنافسية اليوم.

في الختام، يعد الاختبار غير الوظيفي جانبًا حيويًا لاختبار البرمجيات وضمان الجودة، ويركز على تقييم الخصائص غير الوظيفية للنظام، مثل الأداء والموثوقية وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام، من بين أمور أخرى. تركز منصة AppMaster no-code بشدة على الاختبارات غير الوظيفية، مما يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي تلبي أعلى المعايير من حيث الأداء وقابلية التوسع والأمان وسهولة الاستخدام. من خلال دمج الاختبارات غير الوظيفية كجانب أساسي لعملية ضمان الجودة، يمكّن AppMaster الشركات من تطوير تطبيقات موثوقة وعالية الأداء وآمنة توفر تجارب مستخدم استثنائية.