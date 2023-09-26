Sürekli Entegrasyon (CI), kod değişikliklerinin geliştiriciler tarafından günde birkaç kez paylaşılan bir depoya entegrasyonunu vurgulayan bir yazılım mühendisliği uygulamasıdır. CI'nın temel amacı, entegrasyon sorunlarını geliştirme döngüsünün erken safhalarında tespit etmek ve önlemektir; bu da tutarlı, yüksek kaliteli bir kod tabanının korunmasına yardımcı olur. CI, otomatikleştirilmiş oluşturma ve test süreçlerini kullanarak geliştiricilerin kusurları belirlemesine ve düzeltmesine, kod birleştirmelerini kolaylaştırmasına ve dağıtım risklerini azaltmasına olanak tanır. Sonuç olarak, yazılım daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yayınlanabilir ve böylece genel kalitesi önemli ölçüde iyileştirilebilir.

Sürekli Entegrasyon kavramı, yazılım geliştirmede işbirliğini, uyarlanabilirliği ve yinelemeli ilerlemeyi destekleyen Çevik metodolojiden doğmuştur. CI süreci, ekip üyeleri arasında sorunsuz iletişimi kolaylaştırarak kod değişikliklerinin senkronize edilmesini ve uygulamanın geliştirme aşaması boyunca istikrarlı ve işlevsel kalmasını sağlar. CI, hızla değişen teknoloji ortamına ve sık sürüm talebine yanıt verdiği için modern yazılım geliştirme uygulamalarında özellikle kritik öneme sahiptir.

CI özünde, bir geliştirici kod deposunda değişiklik yaptığında bir dizi adımı uygulayan otomatik işlem hatları kurmayı içerir. CI/CD (Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım) işlem hatları olarak da bilinen bu işlem hatları, genellikle kod derleme, test etme ve dağıtım gibi işlemleri gerçekleştirir. Jenkins, GitLab CI/CD ve Travis CI gibi CI sistemleri, bu işlem hatlarını izleyerek ve yürüterek CI sürecinin uygulanmasında önemli bir rol oynar.

İyi uygulanmış bir CI süreci, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli en iyi uygulamalardan oluşur:

Sürüm Kontrolü: Geliştiriciler, kod depolarını yönetmek, değişiklikleri takip etmelerine ve verimli bir şekilde işbirliği yapmalarına olanak sağlamak için Git veya SVN gibi bir sürüm kontrol sistemi kullanmalıdır.

Geliştiriciler, kod depolarını yönetmek, değişiklikleri takip etmelerine ve verimli bir şekilde işbirliği yapmalarına olanak sağlamak için Git veya SVN gibi bir sürüm kontrol sistemi kullanmalıdır. Otomatik Oluşturma Sistemi: CI sistemleri, depoya yeni değişiklikler yapıldığında uygulamayı otomatik olarak derleyecek ve oluşturacak şekilde yapılandırılmalıdır.

CI sistemleri, depoya yeni değişiklikler yapıldığında uygulamayı otomatik olarak derleyecek ve oluşturacak şekilde yapılandırılmalıdır. Otomatik Test: Uygulamanın kalitesini sağlamak ve regresyon sorunlarını önlemek için birim testleri, entegrasyon testleri ve diğer test biçimleri, CI hattının bir parçası olarak otomatik olarak yürütülmelidir.

Uygulamanın kalitesini sağlamak ve regresyon sorunlarını önlemek için birim testleri, entegrasyon testleri ve diğer test biçimleri, CI hattının bir parçası olarak otomatik olarak yürütülmelidir. Hızlı Geri Bildirim: Geliştiriciler, CI süreci sırasında ortaya çıkan her türlü arıza veya sorunu gidermek için derleme ve test sonuçları hakkında derhal bilgilendirilmelidir.

Geliştiriciler, CI süreci sırasında ortaya çıkan her türlü arıza veya sorunu gidermek için derleme ve test sonuçları hakkında derhal bilgilendirilmelidir. Sürekli Dağıtım: Tüm testler başarılı olursa ve uygulama kararlı kabul edilirse, CI boru hattı uygulamayı bir hazırlama veya üretim ortamına dağıtarak kullanıma veya ileri testlere hazır hale getirmelidir.

Yazılım geliştirmeyi hızlandırmak için tasarlanmış no-code bir platform olan AppMaster bağlamında CI, yüksek kaliteli uygulamaların üretilmesinde önemli bir rol oynar. AppMaster görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve API endpoints oluşturma gibi gelişmiş yetenekleri, çeşitli bileşenlerin kusursuz entegrasyonunu sağlamak için güçlü bir CI sürecine dayanır. Ayrıca platform, uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, testleri otomatikleştirir ve bunları buluta dağıtarak CI ilkelerine bağlılığını daha da gösterir.

Sunucu odaklı yaklaşımı göz önüne alındığında AppMaster, müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını, yeni sürümleri uygulama mağazalarına yeniden göndermeden güncellemelerine olanak tanır. Bu hızlı özellik dağıtımı, oluşturulan uygulamaların işlevsel ve güncel kalmasını sağlayan bir CI süreci kullanmanın doğrudan bir avantajıdır. Sonuç olarak hem uygulama bakım süreci hem de güncelleme dağıtımı daha verimli, çevik ve şeffaf hale gelir.

Üstelik AppMaster, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borç endişelerini hafifletir ve otomatik olarak havalı belgeler oluşturma ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi özellikleri içerir. CI ilkelerinin AppMaster platformuna dahil edilmesi, geliştiricilerin çevikliği, uyarlanabilirliği ve kusursuz entegrasyonu teşvik eden bir ortamla çalışmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, Sürekli Entegrasyon, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde, sorunların erken tespitini ve çözümünü, proaktif işbirliğini ve hızlandırılmış yazılım sürüm döngülerini destekleyen vazgeçilmez bir uygulamadır. Kapsamlı, no-code bir platform olan AppMaster, yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve uyarlanabilir uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmak için CI ilkelerini benimser. Sorunsuz entegrasyon süreçleri oluşturmak için CI'dan yararlanan AppMaster, yazılım geliştirmeyi önemli ölçüde hızlandırır ve bu da onu her boyuttaki işletme için ideal bir seçim haline getirir.