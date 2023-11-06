Esneklik, ölçeklenebilirlik bağlamında, bir yazılım sisteminin veya uygulamasının, kaynaklarını otomatik olarak ayarlayarak iş yükündeki artış veya azalışlara dinamik olarak uyum sağlama yeteneğini ifade eder. Bu kapasite, değişken yükler altında uygulamaların performansını, güvenilirliğini ve maliyet etkinliğini önemli ölçüde etkilediğinden, yazılım geliştiriciler için önemli bir husustur. Esneklik, kaynakların değişen taleplere yanıt olarak hızla dağıtılabildiği veya serbest bırakılabildiği modern bulut tabanlı bilgi işlem ortamlarında özellikle önemlidir.

Esnekliğe odaklanan geliştiricilerin, hesaplama kaynakları, depolama kapasitesi ve ağ bant genişliği gibi çeşitli boyutları incelemesi gerekir. İdeal olarak, oldukça esnek bir sistem, iş yükü dalgalanmalarına göre kaynak tahsislerini artırabilmeli veya azaltabilmeli, bu da kaynaklarını aşırı tahsis etmeden veya yetersiz kullanmadan optimum performans seviyelerini sürdürmesine olanak sağlamalıdır. Ayrıca böyle bir sistemin, son kullanıcılar için kesintileri en aza indirecek ve maksimum yatırım getirisi sağlayacak şekilde kesintisiz, otomatik ve uygun maliyetli bir şekilde yapabilmesi gerekir.

Çeşitli araştırma bulguları, uygulama geliştirmede esnekliğin önemini vurgulamaktadır. Örneğin, 2017 Gartner raporu, ankete katılan kuruluşların %83'ünün daha iyi esneklik ve çeviklik elde etmek için bulut tabanlı altyapıyı ve Hizmet Olarak Platform (PaaS) çözümlerini benimsemeyi planladığını ortaya çıkardı. Ek olarak, 2019 yılında yapılan bir IDC araştırması, 2023 yılına kadar dünya çapındaki tüm BT harcamalarının neredeyse yarısının, öncelikle elastik ve ölçeklenebilir uygulama altyapılarına duyulan ihtiyaç nedeniyle bulutla ilgili olacağını ortaya koydu.

Esneklik kavramının uygulama geliştirmede çeşitli pratik sonuçları vardır. Örneğin, bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) proje yönetimi uygulaması, gün boyunca kullanıcı faaliyetlerinde önemli dalgalanmalar yaşayabilir. Daha fazla kullanıcı sisteme giriş yapıp etkileşime girdikçe, arka uç altyapısının artan talebi karşılamak için kaynaklarını artırması gerekiyor. Bunun tersine, faaliyetin düşük olduğu dönemlerde sistem, maliyetleri en aza indirgemek ve verimliliği sürdürmek için kaynaklarını azaltabilmelidir. Bu senaryoda esneklik, sistemin performans ve kullanılabilirlikten ödün vermeden kullanıcı etkinliğindeki dalgalanmalarla başa çıkabilmesini sağlar.

Başka bir örnek, genellikle promosyon kampanyaları, sezon trendleri veya zamana duyarlı satış etkinlikleri gibi faktörler nedeniyle yükte önemli farklılıklar gösteren e-ticaret uygulamalarında bulunabilir. Yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini sürdürmek için esnek bir e-ticaret sistemi, trafikteki ani dalgalanmalara yanıt olarak kaynaklarını hızlı bir şekilde ölçeklendirebilmeli ve müşterilerin yoğun dönemlerde bile sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağlamalıdır. Ayrıca sistem, talebin düşük olduğu dönemlerde kaynaklarını incelikli bir şekilde azaltabilmeli, böylece maliyet etkinliği ve verimli kaynak kullanımı sağlanabilmelidir.

Elastik uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla AppMaster no-code platformu, ölçeklenebilir ve uyarlanabilir yazılım çözümleri oluşturmaya yönelik kapsamlı bir dizi özellik sağlar. Geliştiriciler, AppMaster görsel veri modelini (veritabanı şeması), görsel BP Designer, REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla iş mantığı tasarımını (İş Süreçleri) kullanarak doğası gereği esnek olan arka uç, web ve mobil uygulamaları verimli bir şekilde oluşturabilir. AppMaster tarafından kullanılan arka uç için Go (golang), web için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI gibi en son teknolojiler, oluşturulan uygulamaların yüksek performanslı ve uyarlanabilir olmasını sağlar. iş yüklerini değiştirmek için.

AppMaster platformu aynı zamanda uygulamaların buluta sorunsuz şekilde konuşlandırılmasını da kolaylaştırarak kaynakları yönetme sürecini basitleştirir ve esneklik sağlar. Bu, AppMaster mobil uygulama geliştirmeye yönelik sunucu odaklı yaklaşımıyla tamamlanarak müşterilerin mobil uygulama kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan güncellemelerine olanak tanır. AppMaster, teknik borçları ortadan kaldırarak ve gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, geliştiricilere, endüstri veya dağıtım ölçeği ne olursa olsun, modern, yüksek yüklü kullanım durumlarının zorluklarının üstesinden gelebilecek esnek yazılım çözümleri oluşturma yetkisi verir.