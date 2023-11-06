Эластичность в контексте масштабируемости означает способность программной системы или приложения динамически адаптироваться к увеличению или уменьшению рабочей нагрузки путем автоматической корректировки своих ресурсов. Эта емкость является ключевым фактором для разработчиков программного обеспечения, поскольку она существенно влияет на производительность, надежность и экономическую эффективность приложений при переменных нагрузках. Эластичность особенно актуальна в современных облачных вычислительных средах, где ресурсы можно быстро развертывать или высвобождать в ответ на меняющиеся требования.

Разработчикам, фокусирующимся на эластичности, необходимо изучить несколько аспектов, таких как вычислительные ресурсы, емкость хранилища и пропускная способность сети. В идеале высокоэластичная система должна иметь возможность увеличивать или уменьшать выделение ресурсов в соответствии с колебаниями рабочей нагрузки, что позволяет ей поддерживать оптимальные уровни производительности без чрезмерного выделения или недостаточного использования ресурсов. Кроме того, такая система должна обеспечивать бесперебойную, автоматическую и экономичную работу, сводящую к минимуму сбои в работе конечных пользователей и обеспечивающую максимальную отдачу от инвестиций.

Результаты различных исследований подчеркивают важность эластичности при разработке приложений. Например, отчет Gartner за 2017 год показал, что 83% опрошенных организаций планируют внедрить облачную инфраструктуру и решения «Платформа как услуга» (PaaS) для достижения большей эластичности и гибкости. Кроме того, исследование IDC, проведенное в 2019 году, показало, что к 2023 году почти половина всех расходов на ИТ в мире будет связана с облачными технологиями, что обусловлено, главным образом, необходимостью в гибких и масштабируемых инфраструктурах приложений.

Концепция эластичности имеет несколько практических последствий при разработке приложений. Например, приложение для управления проектами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) может испытывать значительные колебания активности пользователей в течение дня. По мере того, как все больше пользователей входят в систему и взаимодействуют с системой, серверной инфраструктуре необходимо масштабировать свои ресурсы, чтобы удовлетворить растущий спрос. И наоборот, в периоды низкой активности система должна иметь возможность сокращать свои ресурсы, чтобы минимизировать затраты и поддерживать эффективность. В этом сценарии эластичность позволяет системе справляться с колебаниями активности пользователей без ущерба для производительности и удобства использования.

Другой пример можно найти в приложениях электронной коммерции, которые обычно демонстрируют значительные колебания нагрузки из-за таких факторов, как рекламные кампании, сезонные тенденции или срочные распродажи. Чтобы поддерживать высокий уровень удовлетворенности клиентов, эластичная система электронной коммерции должна иметь возможность быстро масштабировать свои ресурсы в ответ на внезапные всплески трафика, гарантируя, что клиенты смогут наслаждаться беспрепятственными покупками даже в периоды пиковой нагрузки. Кроме того, система также должна иметь возможность плавно сокращать свои ресурсы в периоды низкого спроса, обеспечивая экономическую эффективность и эффективное использование ресурсов.

Чтобы облегчить разработку эластичных приложений, платформа AppMaster no-code предоставляет полный набор функций, предназначенных для создания масштабируемых и адаптируемых программных решений. Используя визуальную модель данных AppMaster (схему базы данных), дизайн бизнес-логики (бизнес-процессы) с помощью визуального конструктора BP, REST API и конечных точек WSS, разработчики могут эффективно создавать серверные, веб- и мобильные приложения, которые по своей природе являются эластичными. Передовые технологии, используемые AppMaster, такие как Go (golang) для серверной части, инфраструктура Vue3 и JS/TS для Интернета, а также Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI для мобильных устройств, гарантируют, что созданные приложения имеют высокую производительность и способность к адаптации. к изменению нагрузки.

Платформа AppMaster также обеспечивает плавное развертывание приложений в облаке, упрощая процесс управления ресурсами и обеспечивая гибкость. Это дополняется серверным подходом AppMaster к разработке мобильных приложений, позволяющим клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без необходимости отправки новых версий в App Store или Play Market. Устраняя техническую задолженность и восстанавливая приложения с нуля при изменении требований, AppMaster дает разработчикам возможность создавать эластичные программные решения, способные решать проблемы современных сценариев использования с высокой нагрузкой, независимо от отрасли или масштаба развертывания.