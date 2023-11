Elastizität bezieht sich im Zusammenhang mit Skalierbarkeit auf die Fähigkeit eines Softwaresystems oder einer Anwendung, sich durch automatische Anpassung seiner Ressourcen dynamisch an Erhöhungen oder Verringerungen der Arbeitslast anzupassen. Diese Kapazität ist ein wichtiger Aspekt für Softwareentwickler, da sie sich erheblich auf die Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz von Anwendungen unter wechselnden Lasten auswirkt. Elastizität ist besonders relevant in modernen Cloud-basierten Computing-Umgebungen, in denen Ressourcen als Reaktion auf sich ändernde Anforderungen schnell bereitgestellt oder freigegeben werden können.

Entwickler, die sich auf Elastizität konzentrieren, müssen mehrere Dimensionen untersuchen, beispielsweise Rechenressourcen, Speicherkapazität und Netzwerkbandbreite. Im Idealfall sollte ein hochelastisches System in der Lage sein, seine Ressourcenzuweisungen je nach Arbeitslastschwankungen zu erhöhen oder zu verringern, sodass ein optimales Leistungsniveau aufrechterhalten werden kann, ohne dass die Ressourcen zu stark oder zu wenig ausgelastet werden. Darüber hinaus sollte ein solches System in der Lage sein, dies nahtlos, automatisch und kosteneffizient zu tun, sodass Störungen für Endbenutzer minimiert werden und eine maximale Kapitalrendite gewährleistet wird.

Verschiedene Forschungsergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Elastizität in der Anwendungsentwicklung. Ein Gartner-Bericht aus dem Jahr 2017 ergab beispielsweise, dass 83 % der befragten Unternehmen die Einführung cloudbasierter Infrastruktur und Platform as a Service (PaaS)-Lösungen planen, um eine bessere Elastizität und Agilität zu erreichen. Darüber hinaus ergab eine IDC-Studie aus dem Jahr 2019, dass bis 2023 fast die Hälfte aller IT-Ausgaben weltweit auf die Cloud entfallen werden, was vor allem auf den Bedarf an elastischen und skalierbaren Anwendungsinfrastrukturen zurückzuführen ist.

Das Konzept der Elastizität hat mehrere praktische Auswirkungen auf die Anwendungsentwicklung. Beispielsweise kann es bei einer Software-as-a-Service-Projektmanagementanwendung (SaaS) im Laufe des Tages zu erheblichen Schwankungen der Benutzeraktivität kommen. Da sich mehr Benutzer anmelden und mit dem System interagieren, muss die Backend-Infrastruktur ihre Ressourcen skalieren, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Umgekehrt sollte das System in Zeiten geringer Aktivität in der Lage sein, seine Ressourcen zu reduzieren, um die Kosten zu minimieren und die Effizienz aufrechtzuerhalten. In diesem Szenario ermöglicht die Elastizität dem System, Schwankungen in der Benutzeraktivität zu bewältigen, ohne die Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

Ein weiteres Beispiel sind E-Commerce-Anwendungen, die aufgrund von Faktoren wie Werbekampagnen, saisonalen Trends oder zeitkritischen Verkaufsereignissen typischerweise erhebliche Lastschwankungen aufweisen. Um ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten, sollte ein elastisches E-Commerce-System in der Lage sein, seine Ressourcen als Reaktion auf plötzliche Verkehrsanstiege schnell zu skalieren, um sicherzustellen, dass Kunden auch in Spitzenzeiten ein reibungsloses Einkaufserlebnis genießen können. Darüber hinaus sollte das System auch in Zeiten geringer Nachfrage in der Lage sein, seine Ressourcen sanft zu reduzieren, um Kosteneffizienz und effiziente Ressourcennutzung sicherzustellen.

Um die Entwicklung elastischer Anwendungen zu erleichtern, bietet die no-code Plattform AppMaster einen umfassenden Satz an Funktionen, die auf die Erstellung skalierbarer und anpassbarer Softwarelösungen zugeschnitten sind. Durch die Nutzung des visuellen Datenmodells (Datenbankschema) von AppMaster, des Geschäftslogikdesigns (Geschäftsprozesse) über Visual BP Designer, REST API und WSS-Endpunkte können Entwickler effizient Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen, die von Natur aus elastisch sind. Die von AppMaster eingesetzten Spitzentechnologien wie Go (Golang) für das Backend, das Vue3-Framework und JS/TS für das Web sowie Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI für Mobilgeräte stellen sicher, dass die generierten Anwendungen hochleistungsfähig und anpassungsfähig sind auf wechselnde Arbeitsbelastungen.

Die Plattform von AppMaster ermöglicht außerdem die nahtlose Bereitstellung von Anwendungen in der Cloud, wodurch der Prozess der Ressourcenverwaltung vereinfacht und Elastizität erreicht wird. Ergänzt wird dies durch den servergesteuerten Ansatz von AppMaster für die Entwicklung mobiler Anwendungen, der es Kunden ermöglicht, die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen im App Store oder Play Market einreichen zu müssen. Durch die Beseitigung technischer Schulden und die Neugenerierung von Anwendungen bei sich ändernden Anforderungen ermöglicht AppMaster Entwicklern die Entwicklung flexibler Softwarelösungen, die die Herausforderungen moderner Anwendungsfälle mit hoher Auslastung bewältigen können, unabhängig von der Branche oder dem Umfang der Bereitstellung.