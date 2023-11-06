在可扩展性的背景下，弹性是指软件系统或应用程序通过自动调整其资源来动态适应工作负载增加或减少的能力。这种容量是软件开发人员的一个关键考虑因素，因为它会显着影响可变负载下应用程序的性能、可靠性和成本效益。弹性在现代基于云的计算环境中尤其重要，在这种环境中，可以快速部署或释放资源以响应不断变化的需求。

关注弹性的开发人员需要检查多个维度，例如计算资源、存储容量和网络带宽。理想情况下，高弹性系统应该能够根据工作负载波动增加或减少其资源分配，从而使其能够保持最佳性能水平，而不会过度分配或利用资源不足。此外，这样的系统应该能够以无缝、自动和经济高效的方式实现这一点，最大限度地减少对最终用户的干扰并确保最大的投资回报。

各种研究结果强调了弹性在应用程序开发中的重要性。例如，2017 年 Gartner 报告发现，83% 的受访组织计划采用基于云的基础设施和平台即服务 (PaaS) 解决方案，以实现更好的弹性和敏捷性。此外，IDC 2019 年的一项研究显示，到 2023 年，全球近一半的 IT 支出将与云相关，这主要是由于对弹性和可扩展应用基础设施的需求推动的。

弹性的概念在应用程序开发中具有多种实际意义。例如，软件即服务 (SaaS) 项目管理应用程序可能会在一天中经历用户活动的显着波动。随着越来越多的用户登录并与系统交互，后端基础设施需要扩展其资源以满足不断增长的需求。相反，在活动较少的时期，系统应该能够缩减其资源，以最大限度地降低成本并保持效率。在这种情况下，弹性使系统能够应对用户活动的波动，而不会影响性能和可用性。

另一个例子是电子商务应用程序，由于促销活动、季节性趋势或时间敏感的销售事件等因素，电子商务应用程序通常会表现出显着的负载变化。为了保持较高的客户满意度，弹性的电商系统应该能够快速扩展资源以应对突然激增的流量，确保客户即使在高峰时段也能享受顺畅的购物体验。此外，系统还应该能够在需求低迷时期适度缩减其资源，确保成本效益和高效的资源利用。

为了促进弹性应用程序的开发， AppMaster no-code平台提供了一整套专为创建可扩展和适应性强的软件解决方案而定制的功能。通过利用AppMaster的可视化数据模型（数据库模式）、通过可视化BP设计器、REST API和WSS端点进行业务逻辑设计（业务流程），开发人员可以高效地创建本质上具有弹性的后端、Web和移动应用程序。 AppMaster后端采用Go（golang），Web采用Vue3框架和JS/TS，移动采用Kotlin、 Jetpack Compose 、 SwiftUI等前沿技术，确保生成的应用具有高性能和适应性改变工作负载。

AppMaster的平台还有助于将应用程序无缝部署到云端，简化管理资源的过程并实现弹性。 AppMaster的服务器驱动的移动应用程序开发方法对此进行了补充，使客户能够更新移动应用程序 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 或 Play Market 提交新版本。通过消除技术债务并在需求发生变化时从头开始重新生成应用程序， AppMaster使开发人员能够构建弹性软件解决方案，以应对现代高负载用例的挑战，无论行业或部署规模如何。