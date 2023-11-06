تشير المرونة، في سياق قابلية التوسع، إلى قدرة نظام برمجي أو تطبيق على التكيف ديناميكيًا مع الزيادات أو النقصان في عبء العمل عن طريق ضبط موارده تلقائيًا. تعتبر هذه السعة أحد الاعتبارات الرئيسية لمطوري البرامج، حيث إنها تؤثر بشكل كبير على أداء التطبيقات وموثوقيتها وفعاليتها من حيث التكلفة في ظل الأحمال المتغيرة. تعتبر المرونة ذات أهمية خاصة في بيئات الحوسبة السحابية الحديثة، حيث يمكن نشر الموارد بسرعة أو إطلاقها استجابة للطلبات المتغيرة.

يحتاج المطورون الذين يركزون على المرونة إلى فحص عدة أبعاد، مثل الموارد الحسابية، وسعة التخزين، وعرض النطاق الترددي للشبكات. من الناحية المثالية، يجب أن يكون النظام عالي المرونة قادرًا على زيادة أو تقليل تخصيصات موارده وفقًا لتقلبات عبء العمل، مما يسمح له بالحفاظ على مستويات الأداء المثلى دون الإفراط في تخصيص موارده أو التقليل من استخدامها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون مثل هذا النظام قادراً على القيام بذلك بطريقة سلسة وتلقائية وفعالة من حيث التكلفة، مما يقلل من الاضطرابات بالنسبة للمستخدمين النهائيين ويضمن أقصى عائد على الاستثمار.

تسلط نتائج الأبحاث المختلفة الضوء على أهمية المرونة في تطوير التطبيقات. على سبيل المثال، وجد تقرير Gartner لعام 2017 أن 83% من المؤسسات التي شملتها الدراسة تخطط لاعتماد البنية التحتية السحابية وحلول النظام الأساسي كخدمة (PaaS) لتحقيق مرونة وسرعة أفضل. بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة IDC لعام 2019 أن ما يقرب من نصف الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم سيكون مرتبطًا بالسحابة بحلول عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بالحاجة إلى بنى تحتية للتطبيقات المرنة والقابلة للتطوير.

لمفهوم المرونة العديد من الآثار العملية في تطوير التطبيقات. على سبيل المثال، قد يواجه تطبيق إدارة مشروع البرمجيات كخدمة (SaaS) تقلبات كبيرة في نشاط المستخدم على مدار اليوم. مع قيام المزيد من المستخدمين بتسجيل الدخول والتفاعل مع النظام، تحتاج البنية التحتية الخلفية إلى زيادة مواردها لتلبية الطلب المتزايد. وعلى العكس من ذلك، خلال فترات النشاط المنخفض، يجب أن يكون النظام قادرًا على تقليص موارده لتقليل التكاليف والحفاظ على الكفاءة. في هذا السيناريو، تمكن المرونة النظام من التعامل مع التقلبات في نشاط المستخدم دون المساس بالأداء وسهولة الاستخدام.

يمكن العثور على مثال آخر في تطبيقات التجارة الإلكترونية، والتي تظهر عادةً اختلافات كبيرة في التحميل بسبب عوامل مثل الحملات الترويجية، أو الاتجاهات الموسمية، أو أحداث المبيعات الحساسة للوقت. وللحفاظ على مستوى عالٍ من رضا العملاء، يجب أن يكون نظام التجارة الإلكترونية المرن قادرًا على توسيع نطاق موارده بسرعة استجابة للزيادات المفاجئة في حركة المرور، مما يضمن أن العملاء يمكنهم الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة حتى خلال فترات الذروة. علاوة على ذلك، يجب أن يكون النظام أيضًا قادرًا على تقليص موارده بشكل أنيق خلال فترات انخفاض الطلب، مما يضمن فعالية التكلفة واستخدام الموارد بكفاءة.

من أجل تسهيل تطوير التطبيقات المرنة، توفر منصة AppMaster no-code مجموعة شاملة من الميزات المصممة لإنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير والتكيف. من خلال استخدام نموذج البيانات المرئية (مخطط قاعدة البيانات) لـ AppMaster ، وتصميم منطق الأعمال (عمليات الأعمال) من خلال مصمم BP المرئي، وREST API، ونقاط نهاية WSS، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بكفاءة والتي تتميز بالمرونة بطبيعتها. تضمن التقنيات المتطورة التي تستخدمها AppMaster ، مثل Go (golang) للواجهة الخلفية وإطار عمل Vue3 وJS/TS للويب وKotlin و Jetpack Compose و SwiftUI للجوال، أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها عالية الأداء وقادرة على التكيف لتغيير أعباء العمل.

تعمل منصة AppMaster أيضًا على تسهيل النشر السلس للتطبيقات على السحابة، مما يبسط عملية إدارة الموارد وتحقيق المرونة. يتم استكمال ذلك من خلال نهج AppMaster القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. من خلال التخلص من الديون التقنية وإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات، يعمل AppMaster على تمكين المطورين من إنشاء حلول برمجية مرنة يمكنها مواجهة تحديات حالات الاستخدام الحديثة ذات التحميل العالي، بغض النظر عن الصناعة أو حجم النشر.