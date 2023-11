A elasticidade, no contexto da escalabilidade, refere-se à capacidade de um sistema de software ou aplicativo de se adaptar dinamicamente a aumentos ou diminuições na carga de trabalho, ajustando automaticamente seus recursos. Essa capacidade é uma consideração importante para desenvolvedores de software, pois impacta significativamente o desempenho, a confiabilidade e a economia de aplicativos sob cargas variáveis. A elasticidade é particularmente relevante em ambientes de computação modernos baseados em nuvem, onde os recursos podem ser rapidamente implantados ou liberados em resposta às demandas em constante mudança.

Os desenvolvedores que se concentram na elasticidade precisam examinar diversas dimensões, como recursos computacionais, capacidade de armazenamento e largura de banda da rede. Idealmente, um sistema altamente elástico deveria ser capaz de aumentar ou diminuir as suas alocações de recursos de acordo com as flutuações da carga de trabalho, permitindo-lhe manter níveis de desempenho ideais sem alocar excessivamente ou subutilizar os seus recursos. Além disso, um tal sistema deverá ser capaz de o fazer de uma forma contínua, automática e económica, que minimize as perturbações para os utilizadores finais e garanta o máximo retorno do investimento.

Várias descobertas de pesquisas destacam a importância da elasticidade no desenvolvimento de aplicativos. Por exemplo, um relatório do Gartner de 2017 descobriu que 83% das organizações pesquisadas planejam adotar infraestrutura baseada em nuvem e soluções de plataforma como serviço (PaaS) para obter melhor elasticidade e agilidade. Além disso, um estudo da IDC de 2019 revelou que quase metade de todos os gastos com TI em todo o mundo estarão relacionados com a cloud até 2023, impulsionados principalmente pela necessidade de infraestruturas de aplicações elásticas e escaláveis.

O conceito de elasticidade tem diversas implicações práticas no desenvolvimento de aplicações. Por exemplo, um aplicativo de gerenciamento de projetos de software como serviço (SaaS) pode sofrer flutuações significativas na atividade do usuário ao longo do dia. À medida que mais usuários fazem login e interagem com o sistema, a infraestrutura de back-end precisa ampliar seus recursos para atender ao aumento da demanda. Por outro lado, durante períodos de baixa atividade, o sistema deve ser capaz de reduzir os seus recursos para minimizar custos e manter a eficiência. Neste cenário, a elasticidade permite que o sistema lide com as flutuações na atividade do usuário sem comprometer o desempenho e a usabilidade.

Outro exemplo pode ser encontrado em aplicações de comércio eletrônico, que normalmente apresentam variações significativas na carga devido a fatores como campanhas promocionais, tendências sazonais ou eventos de vendas urgentes. Para manter um elevado nível de satisfação do cliente, um sistema de comércio eletrónico elástico deve ser capaz de escalar rapidamente os seus recursos em resposta a picos repentinos de tráfego, garantindo que os clientes possam desfrutar de uma experiência de compra tranquila mesmo durante períodos de pico. Além disso, o sistema também deve ser capaz de reduzir graciosamente os seus recursos durante períodos de baixa procura, garantindo uma boa relação custo-eficácia e uma utilização eficiente dos recursos.

Para facilitar o desenvolvimento de aplicações elásticas, a plataforma no-code AppMaster fornece um conjunto abrangente de recursos adaptados para a criação de soluções de software escaláveis ​​e adaptáveis. Ao utilizar o modelo de dados visuais (esquema de banco de dados) do AppMaster, design de lógica de negócios (processos de negócios) por meio do BP Designer visual, API REST e WSS Endpoints, os desenvolvedores podem criar com eficiência aplicativos back-end, web e móveis que são inerentemente elásticos por natureza. As tecnologias de ponta empregadas pelo AppMaster, como Go (golang) para backend, framework Vue3 e JS/TS para web, e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI para mobile, garantem que os aplicativos gerados tenham alto desempenho e sejam capazes de se adaptar às mudanças nas cargas de trabalho.

A plataforma AppMaster também facilita a implantação contínua de aplicativos na nuvem, simplificando o processo de gerenciamento de recursos e obtendo elasticidade. Isso é complementado pela abordagem orientada ao servidor da AppMaster para o desenvolvimento de aplicativos móveis, permitindo que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API do aplicativo móvel sem a necessidade de enviar novas versões para a App Store ou Play Market. Ao eliminar dívidas técnicas e regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam, AppMaster capacita os desenvolvedores a criar soluções de software elásticas que podem enfrentar os desafios de casos de uso modernos e de alta carga, independentemente do setor ou da escala de implantação.