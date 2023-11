Elastyczność w kontekście skalowalności odnosi się do zdolności systemu oprogramowania lub aplikacji do dynamicznego dostosowywania się do wzrostu lub spadku obciążenia pracą poprzez automatyczne dostosowywanie swoich zasobów. Pojemność ta ma kluczowe znaczenie dla twórców oprogramowania, ponieważ znacząco wpływa na wydajność, niezawodność i opłacalność aplikacji przy zmiennym obciążeniu. Elastyczność jest szczególnie istotna w nowoczesnych środowiskach przetwarzania w chmurze, gdzie zasoby można szybko wdrażać lub zwalniać w odpowiedzi na zmieniające się wymagania.

Programiści skupiający się na elastyczności muszą zbadać kilka wymiarów, takich jak zasoby obliczeniowe, pojemność pamięci i przepustowość sieci. W idealnym przypadku wysoce elastyczny system powinien mieć możliwość zwiększania lub zmniejszania alokacji zasobów w zależności od wahań obciążenia, co pozwala na utrzymanie optymalnego poziomu wydajności bez nadmiernej alokacji lub niedostatecznego wykorzystania zasobów. Ponadto taki system powinien móc to robić w sposób płynny, automatyczny i oszczędny, minimalizujący zakłócenia dla użytkowników końcowych i zapewniający maksymalny zwrot z inwestycji.

Wyniki różnych badań podkreślają znaczenie elastyczności w tworzeniu aplikacji. Na przykład raport Gartnera z 2017 r. wykazał, że 83% ankietowanych organizacji planuje wdrożyć infrastrukturę opartą na chmurze i rozwiązania typu Platform as a Service (PaaS), aby osiągnąć większą elastyczność i zwinność. Ponadto badanie IDC z 2019 r. wykazało, że do 2023 r. prawie połowa wszystkich wydatków na IT na całym świecie będzie związana z chmurą, a przyczyną tego będzie przede wszystkim zapotrzebowanie na elastyczną i skalowalną infrastrukturę aplikacji.

Pojęcie elastyczności ma kilka praktycznych implikacji w tworzeniu aplikacji. Na przykład aplikacja do zarządzania projektami typu Software as a Service (SaaS) może doświadczać znacznych wahań aktywności użytkownika w ciągu dnia. W miarę jak coraz więcej użytkowników loguje się i wchodzi w interakcję z systemem, infrastruktura zaplecza musi zwiększać swoje zasoby, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu. I odwrotnie, w okresach niskiej aktywności system powinien mieć możliwość zmniejszenia swoich zasobów, aby zminimalizować koszty i utrzymać wydajność. W tym scenariuszu elastyczność umożliwia systemowi radzenie sobie z wahaniami aktywności użytkowników bez pogarszania wydajności i użyteczności.

Inny przykład można znaleźć w aplikacjach e-commerce, które zazwyczaj wykazują znaczne różnice w obciążeniu ze względu na takie czynniki, jak kampanie promocyjne, trendy sezonowe lub zdarzenia sprzedażowe zależne od czasu. Aby utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów, elastyczny system e-commerce powinien mieć możliwość szybkiego skalowania swoich zasobów w odpowiedzi na nagłe wzrosty ruchu, zapewniając klientom płynność zakupów nawet w okresach szczytu. Co więcej, system powinien także mieć możliwość płynnego zmniejszania zasobów w okresach niskiego zapotrzebowania, zapewniając opłacalność i efektywne wykorzystanie zasobów.

Aby ułatwić tworzenie elastycznych aplikacji, platforma AppMaster no-code zapewnia kompleksowy zestaw funkcji dostosowanych do tworzenia skalowalnych i elastycznych rozwiązań programowych. Wykorzystując wizualny model danych AppMaster (schemat bazy danych), projektowanie logiki biznesowej (procesy biznesowe) za pomocą wizualnego BP Designer, REST API i punktów końcowych WSS, programiści mogą efektywnie tworzyć aplikacje backendowe, internetowe i mobilne, które są z natury elastyczne. Najnowocześniejsze technologie stosowane przez AppMaster, takie jak Go (golang) dla backendu, framework Vue3 i JS/TS dla Internetu oraz Kotlin, Jetpack Compose i SwiftUI dla urządzeń mobilnych, zapewniają, że generowane aplikacje są wysoce wydajne i zdolne do adaptacji do zmieniających się obciążeń.

Platforma AppMaster umożliwia także bezproblemowe wdrażanie aplikacji w chmurze, upraszczając proces zarządzania zasobami i osiągając elastyczność. Uzupełnieniem tego jest oparte na serwerze podejście AppMaster do tworzenia aplikacji mobilnych, umożliwiające klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store lub Play Market. Eliminując dług techniczny i odtwarzając aplikacje od zera za każdym razem, gdy zmieniają się wymagania, AppMaster umożliwia programistom tworzenie elastycznych rozwiązań programowych, które sprostają wyzwaniom nowoczesnych zastosowań o dużym obciążeniu, niezależnie od branży i skali wdrożenia.