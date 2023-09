Low-code Kultur versteht man die weit verbreitete Einführung und Anwendung von low-code und no-code Entwicklungsplattformen, -Methoden und -Tools im Unternehmensumfeld, um eine schnelle Anwendungsentwicklung und -bereitstellung zu ermöglichen. Es verkörpert die Prinzipien der Einfachheit, Inklusivität, Zusammenarbeit, Flexibilität und Innovation in der Anwendungsentwicklung und ermöglicht es Unternehmen, sich kontinuierlich anzupassen und ihre Ziele der digitalen Transformation zu erreichen. AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform, ist ein hervorragendes Beispiel für ein solches Toolset, das die digitalen Fähigkeiten und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in verschiedenen Branchen verbessern soll.

In einer low-code -Kultur erkennen Unternehmen, wie wichtig es ist, ihre Mitarbeiter mit den Tools und Ressourcen auszustatten, die sie benötigen, um benutzerdefinierte Anwendungen einfach zu entwerfen und zu entwickeln, unabhängig von ihrem technischen Hintergrund. Diese Demokratisierung der Entwicklungsressourcen hat verschiedenen Gruppen von Einzelpersonen, darunter Bürgerentwicklern, Geschäftsanalysten und Fachexperten, die Tür geöffnet, um zur digitalen Reise des Unternehmens beizutragen, indem sie Anwendungen erstellen und bereitstellen, die spezifische Geschäftsanforderungen effizient erfüllen.

Eine wesentliche treibende Kraft hinter der zunehmenden Einführung der low-code Kultur ist die steigende Nachfrage nach Softwareanwendungen in Unternehmen und der Mangel an qualifizierten Softwareentwicklern. Laut Gartner werden low-code Plattformen bis 2024 für über 65 % aller Anwendungsentwicklungsaktivitäten verantwortlich sein, und bis 2025 werden schätzungsweise 70 % aller Unternehmen mindestens eine low-code Plattform integrieren, um den Rückstand bei IT-Anwendungen zu minimieren und die digitale Transformation beschleunigen. Dies verdeutlicht die einflussreiche Rolle low-code Kultur bei der Gestaltung der Zukunft der Softwareentwicklung.

Low-code Kultur fördert die Verwendung grafischer Benutzeroberflächen und visueller Entwicklungstools, die es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen mithilfe von drag-and-drop Komponenten und modellgesteuerter Logik schnell zu entwerfen, zu erstellen, zu testen und bereitzustellen, ohne umfangreiche Zeilen schreiben zu müssen von Code. Durch die Übernahme dieses Ansatzes können Unternehmen mehrere Vorteile erzielen:

Erhöhte Produktivität: Low-code Plattformen wie AppMaster tragen dazu bei, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, indem sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, den Zeitaufwand für die manuelle Codierung reduzieren und eine nahtlose Integration in bestehende Systeme gewährleisten. Dies führt zu einer höheren Produktivität und damit zu einer schnelleren Markteinführung neuer Anwendungen.

Kosteneffizienz: Der Bedarf an der Einstellung und Bindung spezialisierter Entwickler wird deutlich reduziert, wodurch erhebliche Kosten eingespart werden. Darüber hinaus verfügen low-code Plattformen häufig über zentralisierte Überwachungs-, Fehlerbehebungs- und Wartungsfunktionen, wodurch der Aufwand für die Anwendungswartung verringert wird.

Erhöhte Agilität: Low-code Kultur fördert einen iterativen Ansatz bei der Anwendungsentwicklung mit häufigen Feedbackschleifen und Anpassungen. Dadurch wird sichergestellt, dass Anwendungen schnell an sich ändernde Geschäftsanforderungen angepasst werden können, was Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil in einem dynamischen Marktumfeld verschafft.

Größere Innovation: Durch die Senkung der Eintrittsbarrieren für die Anwendungsentwicklung fördert low-code Kultur eine Kultur des Experimentierens und der Innovation im gesamten Unternehmen. Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen können ihre einzigartigen Perspektiven und Ideen einbringen und so einen reichhaltigen, vielfältigen Pool an Anwendungen schaffen, die ein breites Spektrum an geschäftlichen Herausforderungen abdecken.

Beseitigung technischer Schulden: Mit Plattformen wie AppMaster werden Anwendungen immer dann neu generiert, wenn sich Anforderungen ändern, wodurch technische Schulden vollständig beseitigt werden und skalierbare, qualitativ hochwertige Softwarelösungen gewährleistet werden.

Um low-code Kultur erfolgreich in ein Unternehmen zu integrieren, ist es jedoch wichtig, einige potenzielle Herausforderungen anzugehen. Dazu gehören die Einrichtung geeigneter Governance- und Sicherheitsmaßnahmen, um die Einhaltung von Branchenstandards und -vorschriften sicherzustellen, die Schulung von Mitarbeitern für die effektive Nutzung low-code Tools und die Überwachung von Abhängigkeiten zwischen low-code Komponenten, um potenzielle Leistungsengpässe zu vermeiden.

Da die low-code Kultur weiter an Dynamik gewinnt, können Unternehmen, die dieses Paradigma schnell übernehmen, eine Fülle von Vorteilen erzielen. Durch den Einsatz von Tools wie AppMaster können Unternehmen agil bleiben, schneller Innovationen einführen und sich ändernde Kundenerwartungen schnell erfüllen und so ihr kontinuierliches Wachstum und ihren Erfolg in einer digitalisierten Welt sicherstellen.