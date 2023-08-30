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Dağıtım otomasyonu

Ağu 30, 2023

Yazılım geliştirme ve dağıtım sürecinin önemli bir bileşeni olan dağıtım otomasyonu, yazılım uygulamalarının geliştirme aşamasından üretim aşamasına kadar dağıtımında yer alan çeşitli görevlerin otomatikleştirilmesi prosedürünü ifade eder. Bu kolaylaştırılmış ve verimli yaklaşım, sürekli entegrasyon ve teslimatı (CI/CD) kolaylaştırarak, manuel müdahaleyi azaltmak, insan hatası riskini en aza indirmek ve pazara çıkış süresini hızlandırmak için geliştirme ve operasyon (DevOps) ekiplerinin yeteneklerini geliştirir.

Modern yazılım uygulamalarının karmaşıklığı ve ölçeği giderek artıyor, bu da manuel dağıtımı hantal ve hataya açık bir süreç haline getiriyor. Bu karmaşıklık, çeşitli araçları, çerçeveleri ve en iyi uygulamaları kullanan dağıtım otomasyonu stratejilerinin benimsenmesine yol açmıştır. Dağıtım otomasyonu, kod oluşturma ve paketleme, yapılandırmayı ve bağımlılıkları yönetme, yapıtları uygun ortamlara dağıtma ve altyapıyı ve kaynakları yönetme gibi çeşitli etkinlikleri kapsar.

Puppet'ın 2020 State of DevOps Raporuna göre, dağıtım otomasyonunu başarıyla uygulayan kuruluşların yazılım teslim performanslarında önemli gelişmeler görüldü. Bu kuruluşlar, hala manuel dağıtım süreçlerine güvenen muadillerine kıyasla daha hızlı dağıtım oranları, daha kısa teslim süreleri, daha kısa ortalama kurtarma süresi (MTTR) ve daha düşük değişiklik hatası oranlarıyla karşılaşıyor.

Dağıtım otomasyonunun kalbinde, kod entegrasyonundan dağıtıma kadar tüm süreci düzenleyen otomasyon hattı yer alır. Bu boru hattı tipik olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç aşamadan oluşur:

  1. Kod Entegrasyonu: Bu aşama, bir sürüm kontrol sisteminden (örn. Git) en son kod değişikliklerinin alınmasını ve bunların ana dalda birleştirilmesini içerir. Sürekli entegrasyon olarak bilinen bu uygulama, en son kod değişikliklerinin tutarlı bir şekilde entegre edilmesini ve doğrulanmasını sağlayarak entegrasyon sorunlarını azaltır ve kod tutarlılığının korunmasını kolaylaştırır.
  2. Oluşturma ve Paketleme: Bu aşamada, uygulamanın tamamı bağımlılıklarıyla birlikte derlenir, oluşturulur ve dağıtım için paketlenir. Bu genellikle bağımlılık yönetimi, kod derleme ve JAR, WAR veya Docker kapsayıcıları gibi formatlarda paketleme gibi görevleri içerir.
  3. Otomatik Test: Uygulama oluşturulduktan sonra kod kalitesini, işlevselliğini ve performansını sağlamak için çeşitli otomatik test paketlerinden geçer. Bu, birim testleri, entegrasyon testleri, sistem testleri ve performans testlerini içerebilir. Otomatik test, sorunların erken tespit edilmesine yardımcı olarak hatalı kodu üretime aktarma riskini azaltır.
  4. Dağıtım: Dağıtım aşaması, uygulamanın hazırlama, üretim öncesi veya üretim gibi uygun ortama dağıtılmasını içerir. Bu, kesinti süresini ve geri alma hatalarını en aza indirmeye yardımcı olan güncellemeler, mavi-yeşil dağıtımlar veya kanarya dağıtımları gibi çeşitli dağıtım stratejileri kullanılarak gerçekleştirilir.
  5. İzleme ve Geri Bildirim: Dağıtım sonrasında otomasyon hattı, dağıtılan uygulamanın durumunu sürekli olarak izler ve geliştiricilere geri bildirim sağlar. Bu geri bildirim döngüsü, sorunların hızlı bir şekilde tespit edilmesi, ele alınması ve çözülmesi nedeniyle yazılım kalitesi ve performansında sürekli iyileştirme sağlar.

Araçlar ve platformlar, dağıtım otomasyonunun sağlanmasında kritik bir rol oynar. Piyasada sürüm kontrol sistemleri, derleme ve paketleme araçları, sürekli entegrasyon ve dağıtım sunucuları, altyapı otomasyon araçları ve izleme araçları gibi üretim hattının farklı yönlerini karşılayan çeşitli araçlar mevcuttur.

AppMaster platformu no-code bağlamda dağıtım otomasyonunun gücünü örneklendirir. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik kapsamlı no-code bir araç olan AppMaster, kullanıcıların yazılım geliştirme sürecindeki karmaşıklıklar hakkında endişelenmeden uygulamalarını görsel olarak tasarlamalarına ve yinelemelerine olanak tanır. AppMaster, gerekli kaynak kodunu otomatik olarak oluşturarak, uygulamaları derleyerek, testleri çalıştırarak ve buluta konuşlandırarak, geleneksel geliştirme süreçleriyle ilişkili zorlukların çoğunu ortadan kaldırır ve kullanıcılara ölçeklenebilir, performanslı ve teknik borç içermeyen uygulamalar geliştirme yetkisi verir.

AppMaster görsel tasarım öğeleri, sağlam arka uç oluşturma ve otomasyon özelliklerinin birleştirilmiş yetenekleri sayesinde kuruluşlar, kapsamlı kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan dağıtım otomasyonunun avantajlarından yararlanabilirler. Sonuç olarak, uygulama dağıtımını hızlandırabilir, yüksek kaliteli yazılımı koruyabilir ve sürekli gelişen teknoloji ortamında sürekli iyileştirmeyi teşvik edebilirler.

Sonuç olarak dağıtım otomasyonu, modern yazılım geliştirme metodolojilerinin önemli bir unsuru olarak ortaya çıktı ve kuruluşların giderek daha karmaşık ve karmaşık hale gelen uygulamaların artan taleplerini karşılamasını sağladı. Dağıtım otomasyonu stratejileri, tekrarlanan ve hataya açık görevleri otomatikleştirerek zamandan, emekten ve kaynaklardan tasarruf etmenize yardımcı olarak kod kalitesinin iyileştirilmesine, pazara sunma süresinin daha hızlı olmasına ve dağıtım sürecinde insan hatası riskinin azalmasına yol açar. AppMaster gibi no-code platformların uygulama geliştirmeyi daha da basitleştirmede önemli bir rol oynamasıyla, dağıtım otomasyonunun geleceği son derece ümit verici ve yazılım geliştirme projelerinin başarısı için ayrılmaz bir unsur gibi görünüyor.

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