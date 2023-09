La maintenance du déploiement, dans le contexte du développement et du déploiement de logiciels, fait référence au processus continu de gestion, de surveillance et de mise à jour des applications déployées pour garantir le bon fonctionnement, l'optimisation et la sécurité du logiciel tout en minimisant le risque de problèmes ou de temps d'arrêt. Il englobe un large éventail d'activités, notamment la correction de bogues, l'amélioration des performances, les mises à jour et correctifs logiciels, la gestion de bases de données, la gestion des serveurs et de l'infrastructure, ainsi que l'amélioration de la sécurité. Ce processus est essentiel pour obtenir et maintenir des logiciels de haute qualité, répondre aux besoins des clients et s'adapter aux avancées technologiques et aux menaces changeantes dans un paysage numérique en constante évolution.

Dans le marché numérique en évolution rapide d'aujourd'hui, les développeurs de logiciels sont confrontés à une pression constante pour proposer de nouvelles fonctionnalités et mises à jour afin de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et de répondre aux demandes des utilisateurs. Selon une étude de 2020 menée par le State of SRE & Infrastructure Report, 60 % des équipes de développement de logiciels déploient leurs applications au moins une fois par semaine, et 32 ​​% le font quotidiennement ou plusieurs fois par jour. Avec ces taux de déploiement rapides, la maintenance du déploiement devient un élément indispensable pour garantir la durabilité et la fiabilité des applications logicielles, après leur sortie.

Au sein de la plateforme no-code AppMaster, la maintenance du déploiement joue un rôle crucial dans la gestion des applications backend, Web et mobiles générées par la plateforme. La génération automatique par AppMaster de la documentation swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données aident les développeurs à maintenir l'application sans effort en mettant à jour le schéma ou en le migrant vers une version plus récente. AppMaster propose en outre trois niveaux d'abonnement différents, à savoir Business, Business+ et Enterprise. Chaque abonnement offre une gamme de fonctionnalités de maintenance de déploiement qui répondent aux différents besoins de l'entreprise en termes d'hébergement et de mise à jour des applications, garantissant que le logiciel reste à jour et continue de répondre aux normes de performances et de sécurité les plus élevées.

Certains des éléments clés de la maintenance du déploiement comprennent :

1. Surveillance et observabilité : la maintenance du déploiement nécessite une surveillance continue des performances des applications, de l'utilisation des ressources et du comportement des utilisateurs pour détecter et corriger les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Les pratiques d'observabilité, telles que l'utilisation d'outils de surveillance des performances des applications (APM), la journalisation et le traçage, fournissent des informations précieuses sur le comportement des applications, l'état du système et les performances de l'infrastructure, facilitant ainsi les mesures de maintenance proactives.

2. Corrections de bogues et améliorations des performances : une identification et une résolution rapides des défauts logiciels, des problèmes ou des vulnérabilités de sécurité sont essentielles au maintien de l'intégrité de l'application et de la confiance des utilisateurs. Comme la plate-forme AppMaster génère automatiquement des applications à partir de zéro chaque fois que les plans sont modifiés, la dette technique est éliminée, facilitant ainsi la correction rapide des bugs et l'amélioration des performances.

3. Mises à jour et correctifs logiciels : la mise à jour régulière des composants backend, Web et mobiles de l'application garantit la compatibilité avec les dernières technologies, normes de sécurité et exigences des utilisateurs. L'approche serveur d' AppMaster pour les applications mobiles permet aux utilisateurs de mettre à jour les composants de l'interface utilisateur, la logique et les clés API sans avoir besoin de soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market, prenant en charge des mises à jour logicielles transparentes et réduisant les temps d'arrêt.

4. Gestion de la base de données : la maintenance de la base de données principale pour les applications AppMaster, qui est compatible avec Postgresql, implique la surveillance des performances de la base de données, l'exécution de sauvegardes, l'optimisation des requêtes et la gestion des migrations de schémas. Ces mesures garantissent la cohérence et l'intégrité des données, tout en améliorant les performances d'exécution des requêtes.

5. Gestion des serveurs et de l'infrastructure : l'épine dorsale des applications AppMaster réside dans le backend sans état généré avec Go (golang). La maintenance du déploiement implique la surveillance de l'infrastructure du serveur, l'optimisation de l'allocation des ressources et la mise à l'échelle de l'application pour répondre aux demandes des utilisateurs, garantissant ainsi une disponibilité et une fiabilité élevées, en particulier dans les cas d'utilisation d'entreprise et à charge élevée.

6. Améliorations de la sécurité : le processus de maintenance du déploiement comprend des mises à jour constantes pour maintenir et améliorer la posture de sécurité de l'application. Cela implique des évaluations régulières des vulnérabilités, la correction des failles de sécurité et l'adoption des meilleures pratiques en matière de contrôle d'accès, de protection des données et de codage sécurisé, afin de se défendre contre l'évolution des menaces de cybersécurité.

En conclusion, la maintenance du déploiement est un aspect essentiel pour garantir la longévité, la fiabilité et la sécurité des applications logicielles. En adoptant une approche proactive de la maintenance du déploiement, les développeurs peuvent non seulement maintenir un haut niveau de qualité logicielle, mais également optimiser en permanence l'application, en la gardant alignée sur les demandes des utilisateurs, les avancées technologiques et les exigences de sécurité. La plateforme no-code AppMaster simplifie le processus de maintenance du déploiement, permettant aux développeurs de créer facilement des solutions logicielles évolutives, tout en éliminant la dette technique et en réduisant les délais de mise sur le marché.