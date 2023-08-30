تشير صيانة النشر، في سياق تطوير البرامج ونشرها، إلى العملية المستمرة لإدارة التطبيقات المنشورة ومراقبتها وتحديثها لضمان الأداء السلس للبرنامج وتحسينه وأمانه مع تقليل مخاطر حدوث مشكلات أو توقف العمل. وهو يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء وتحديثات البرامج وتصحيحاتها وإدارة قواعد البيانات وإدارة الخادم والبنية التحتية وتحسينات الأمان. تعتبر هذه العملية حاسمة في تحقيق وصيانة برامج عالية الجودة، وتلبية احتياجات العملاء، والتكيف مع التقدم التكنولوجي والتهديدات المتطورة في المشهد الرقمي المتغير باستمرار.

في السوق الرقمية سريعة الخطى اليوم، يواجه مطورو البرامج ضغوطًا مستمرة لتقديم ميزات وتحديثات جديدة للبقاء في صدارة المنافسين وتلبية متطلبات المستخدمين. وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 بواسطة تقرير حالة SRE والبنية التحتية، فإن 60% من فرق تطوير البرمجيات تنشر تطبيقاتها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، مع نشر 32% يوميًا أو عدة مرات في اليوم. ومع معدلات النشر السريعة هذه، تصبح صيانة النشر جزءًا لا غنى عنه لضمان استدامة وموثوقية تطبيقات البرامج، بعد الإصدار.

ضمن النظام الأساسي AppMaster no-code ، تلعب صيانة النشر دورًا حاسمًا في إدارة تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها بواسطة النظام الأساسي. يساعد الإنشاء التلقائي لـ AppMaster لوثائق التباهي (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات المطورين على الحفاظ على التطبيق دون عناء عن طريق تحديث المخطط أو ترحيله إلى إصدار أحدث. يقدم AppMaster أيضًا ثلاثة مستويات اشتراك مختلفة، وهي Business وBusiness+ وEnterprise. يقدم كل اشتراك مجموعة من ميزات صيانة النشر التي تلبي احتياجات الأعمال المختلفة فيما يتعلق باستضافة التطبيقات وتحديثها، مما يضمن بقاء البرنامج محدثًا ومواصلة تلبية أعلى معايير الأداء والأمان.

تتضمن بعض العناصر الأساسية لصيانة النشر ما يلي:

1. المراقبة وإمكانية الملاحظة: تتطلب صيانة النشر مراقبة مستمرة لأداء التطبيق واستخدام الموارد وسلوك المستخدم لاكتشاف المشكلات وتصحيحها قبل تفاقمها. توفر ممارسات المراقبة، مثل استخدام أدوات مراقبة أداء التطبيق (APM)، والتسجيل، والتتبع، رؤى قيمة حول سلوك التطبيق، وصحة النظام، وأداء البنية التحتية، مما يساعد في إجراءات الصيانة الاستباقية.

2. إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء: يعد التحديد السريع وحل عيوب البرامج أو المشكلات أو الثغرات الأمنية أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة التطبيق وثقة المستخدم. نظرًا لأن منصة AppMaster تقوم تلقائيًا بإنشاء التطبيقات من الصفر كلما كانت هناك تغييرات في المخططات، يتم التخلص من الديون الفنية، وبالتالي تسهيل إصلاحات الأخطاء السريعة وتحسينات الأداء.

3. تحديثات البرامج وتصحيحاتها: يضمن التحديث المنتظم للمكونات الخلفية للتطبيق والويب والهواتف المحمولة التوافق مع أحدث التقنيات ومعايير الأمان ومتطلبات المستخدم. يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول للمستخدمين بتحديث مكونات واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market، مما يدعم تحديثات البرامج السلسة ويقلل وقت التوقف عن العمل.

4. إدارة قاعدة البيانات: يتطلب الحفاظ على قاعدة البيانات الأساسية لتطبيقات AppMaster ، المتوافقة مع Postgresql، مراقبة أداء قاعدة البيانات وإجراء النسخ الاحتياطية وتحسين الاستعلامات وإدارة عمليات ترحيل المخطط. تضمن هذه التدابير اتساق البيانات وتكاملها، مع تحسين أداء تنفيذ الاستعلام أيضًا.

5. إدارة الخادم والبنية التحتية: يكمن العمود الفقري لتطبيقات AppMaster في الواجهة الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang). تتضمن صيانة النشر مراقبة البنية التحتية للخادم، وتحسين تخصيص الموارد، وتوسيع نطاق التطبيق لتلبية متطلبات المستخدمين، مما يضمن التوفر العالي والموثوقية، خاصة في حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي.

6. تحسينات الأمان: تتضمن عملية صيانة النشر تحديثات مستمرة للحفاظ على الوضع الأمني ​​للتطبيق وتحسينه. يتضمن ذلك تقييمات منتظمة لنقاط الضعف، وتصحيح العيوب الأمنية، واعتماد أفضل الممارسات للتحكم في الوصول، وحماية البيانات، والتشفير الآمن، للدفاع ضد تهديدات الأمن السيبراني المتطورة.

في الختام، تعد صيانة النشر جانبًا مهمًا لضمان طول عمر التطبيقات البرمجية وموثوقيتها وأمانها. من خلال استخدام نهج استباقي لصيانة النشر، لا يستطيع المطورون الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة البرامج فحسب، بل يمكنهم أيضًا تحسين التطبيق بشكل مستمر، وإبقائه متوافقًا مع متطلبات المستخدم والتقدم التكنولوجي ومتطلبات الأمان. تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط عملية صيانة النشر، وتمكين المطورين من إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير بسهولة، مع التخلص من الديون التقنية وتقليل وقت الوصول إلى السوق.