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Обслуживание развертывания

30, авг. 2023

Обслуживание развертывания в контексте разработки и развертывания программного обеспечения относится к постоянному процессу управления, мониторинга и обновления развернутых приложений для обеспечения бесперебойного функционирования, оптимизации и безопасности программного обеспечения при минимизации риска возникновения проблем или простоев. Он охватывает широкий спектр действий, включая исправление ошибок, повышение производительности, обновления и исправления программного обеспечения, управление базами данных, управление серверами и инфраструктурой, а также улучшения безопасности. Этот процесс имеет решающее значение для создания и поддержания высококачественного программного обеспечения, удовлетворения потребностей клиентов и адаптации к технологическим достижениям и развивающимся угрозам в постоянно меняющемся цифровом мире.

На современном быстро развивающемся цифровом рынке разработчики программного обеспечения сталкиваются с постоянным давлением необходимости предоставлять новые функции и обновления, чтобы опережать конкурентов и удовлетворять запросы пользователей. Согласно исследованию 2020 года, проведенному State of SRE & Infrastructure Report, 60% команд разработчиков программного обеспечения развертывают свои приложения не реже одного раза в неделю, а 32% — ежедневно или несколько раз в день. При таких высоких темпах развертывания обслуживание развертывания становится неотъемлемой частью обеспечения устойчивости и надежности программных приложений после их выпуска.

В рамках no-code платформы AppMaster обслуживание развертывания играет решающую роль в управлении серверными, веб- и мобильными приложениями, созданными платформой. Автоматическое создание документации Swagger (открытый API) AppMaster для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных помогают разработчикам легко поддерживать приложение, обновляя схему или перенося ее на более новую версию. AppMaster также предлагает три различных уровня подписки: Business, Business+ и Enterprise. Каждая подписка предлагает ряд функций обслуживания развертывания, которые удовлетворяют различные бизнес-потребности с точки зрения хостинга и обновления приложений, гарантируя, что программное обеспечение остается актуальным и продолжает соответствовать самым высоким стандартам производительности и безопасности.

Некоторые из ключевых элементов обслуживания развертывания включают в себя:

1. Мониторинг и наблюдаемость. Обслуживание развертывания требует постоянного мониторинга производительности приложений, использования ресурсов и поведения пользователей для обнаружения и устранения проблем до того, как они обострятся. Практики наблюдения, такие как использование инструментов мониторинга производительности приложений (APM), ведение журналов и трассировка, предоставляют ценную информацию о поведении приложений, работоспособности системы и производительности инфраструктуры, помогая принимать упреждающие меры по обслуживанию.

2. Исправления ошибок и повышение производительности. Быстрое выявление и устранение дефектов программного обеспечения, проблем или уязвимостей безопасности имеет важное значение для поддержания целостности приложения и доверия пользователей. Поскольку платформа AppMaster автоматически создает приложения с нуля при внесении изменений в чертежи, устраняется техническая задолженность, что способствует быстрому исправлению ошибок и повышению производительности.

3. Обновления и исправления программного обеспечения. Регулярное обновление серверных, веб- и мобильных компонентов приложения обеспечивает совместимость с новейшими технологиями, стандартами безопасности и требованиями пользователей. Серверный подход AppMaster к мобильным приложениям позволяет пользователям обновлять компоненты пользовательского интерфейса, логику и ключи API без необходимости отправлять новые версии в App Store и Play Market, обеспечивая бесперебойное обновление программного обеспечения и сокращая время простоя.

4. Управление базой данных. Поддержание основной базы данных для приложений AppMaster, совместимой с Postgresql, предполагает мониторинг производительности базы данных, выполнение резервного копирования, оптимизацию запросов и управление миграцией схемы. Эти меры гарантируют согласованность и целостность данных, а также повышают производительность выполнения запросов.

5. Управление сервером и инфраструктурой. Основой приложений AppMaster является серверная часть без сохранения состояния, созданная с помощью Go (golang). Обслуживание развертывания включает в себя мониторинг серверной инфраструктуры, оптимизацию распределения ресурсов и масштабирование приложения в соответствии с требованиями пользователей, обеспечивая высокую доступность и надежность, особенно в корпоративных сценариях и в сценариях использования с высокой нагрузкой.

6. Улучшения безопасности. Процесс обслуживания развертывания включает постоянные обновления для поддержания и улучшения состояния безопасности приложения. Это включает в себя регулярные оценки уязвимостей, исправление недостатков безопасности и внедрение лучших практик контроля доступа, защиты данных и безопасного кодирования для защиты от развивающихся угроз кибербезопасности.

В заключение, обслуживание развертывания является важнейшим аспектом обеспечения долговечности, надежности и безопасности программных приложений. Применяя упреждающий подход к обслуживанию развертывания, разработчики могут не только поддерживать высокий уровень качества программного обеспечения, но и постоянно оптимизировать приложение, обеспечивая его соответствие требованиям пользователей, технологическим достижениям и требованиям безопасности. Платформа AppMaster no-code упрощает процесс обслуживания развертывания, позволяя разработчикам с легкостью создавать масштабируемые программные решения, устраняя при этом техническую задолженность и сокращая время вывода на рынок.

Изучите больше терминов:
API развертывания Восстановление развертывания Готовность к развертыванию Контрольный список развертывания Окно развертывания Рекомендации по развертыванию Скрипт развертывания Служба развертывания Стек развертывания Схема развертывания Тест развертывания Тестирование развертывания Триггер развертывания Устойчивость развертывания Цель развертывания

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